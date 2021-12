Íntegra da nota enviada pela Frigol

À ONG Repórter Brasil

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em resposta aos questionamentos da ONG Repórter Brasil, a Frigol S/A vem respeitosamente informar que:

A Frigol tem pautado sua atuação pela confiança, transparência e respeito à legislação vigente. Nos últimos anos, consolidou sistemas de rastreabilidade socioambiental, que permitiram à empresa avançar progressivamente no cumprimento do Pacto pela Amazônia, com o qual está plenamente comprometida.

Quanto aos questionamentos enviados, a Frigol S/A esclarece que: O sr. Paulo Sampaio do Amaral Carvalho foi fornecedor da Frigol na categoria de “Produtor Rural” de 2018 a 2020, não constando em seu CPF ou no CAR da fazenda informações que o desabonassem como fornecedor durante o período. Na ocasião, não foram apresentadas pelo sr. Paulo informações sobre qualquer arrendamento na fazenda

O contrato de fornecimento foi interrompido assim que o sr. Rodrigo do Amaral Carvalho assumiu a operação por meio da empresa Amaral Carvalho Construtora, por serem identificados impedimentos na documentação da empresa e/ou de seus proprietários perante os órgãos de fiscalização. Desde então, a Frigol não possui contrato de fornecimento com o sr. Rodrigo do Amaral Carvalho ou com sua empresa

Todos os fornecedores da Frigol são verificados por meio de seu CPF e/ou CNPJ, bem como o contrato social da empresa, quando for o caso, e o CAR da fazenda, antes que qualquer contrato seja firmado

A Frigol S/A desenvolve um programa abrangente de sustentabilidade, tendo como propósito o desenvolvimento socioeconômico ambiental nas regiões onde atua. A empresa está à disposição para tirar qualquer dúvida

Atenciosamente

Frigol S/A

(3/12/2021)

