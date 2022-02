Íntegra da resposta do senador Zequinha Marinho

Posicionamento do senador Zequinha Marinho, referente à reportagem Cooperativa de garimpeiros ligada a senador entra na mira da PF por exploração ilegal de ouro:

O fato de o senador ter recebido, em apenas dois momentos ao longo de seu mandato, representantes da Cooperouri não significa que ele é ou está “ligado” à cooperativa. Não existe nenhuma ligação do gabinete do senador com o referido grupo de mineradores.

Como representante do Pará no Senado Federal, o parlamentar recebe pleitos encaminhados de vários segmentos da sociedade paraense. Considerando a validade e procedência desses pleitos, articula-se junto ao governo federal formas de solucionar os problemas pontuados.

Que não se confunda a atuação legítima do parlamentar na luta incessante pelo seu estado com ilicitudes do lobby. O gabinete não atua em defesa de questões particulares. Frisamos mais uma vez que a atuação parlamentar se restringe unicamente em prol do desenvolvimento do estado.

Na resposta que foi encaminhada à Repórter Brasil, esclarecemos que “a atuação do senador, na condição de representante da população paraense, se dá para que a ANM possa, simplesmente, analisar os processos de Permissões de Lavra Garimpeira (PLGs). Não se trata, portanto, de uma ‘busca de liberação’, mas de atenção aos pleitos devidamente protocolados no órgão por diferentes segmentos e representantes da sociedade. Enfatizamos que o processo de análise das PLGs pela ANM é fundamental para regularizar a mineração e acabar com os problemas relacionados à ilegalidade”.