Íntegra das respostas do Carrefour

Respostas enviadas para a reportagem ‘Carrefour é condenado por vender alimentos com agrotóxicos proibidos e acima do limite’

Perguntas ao Carrefour



1.Por que o Atacadão não aceitou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Ministério Público da Bahia, já que foi constatado por exames laboratoriais que o estabelecimento estava colocando à venda produtos agrícolas com agrotóxicos proibidos e com quantidades acima do limite máximo estabelecido pela Anvisa?

2. Como é feita análise da qualidade dos produtos agrícolas que chegam às lojas da rede? Após a autuação do Ministério Público mudou a forma de analisar os alimentos?Se sim, de qual forma?

3. Como o Atacadão está recorrendo frente a sentença aplicada no valor de 100 mil de reais? Quais recursos demandados pelo Atacadão frente à sentença?

4. Como o Atacadão tem agido juridicamente desde da abertura do inquérito em 2016?

5. Hoje o Atacadão possui quantas lojas na Bahia? Qual o faturamento anual da rede só nesse estado? Atendem quantos consumidores?

6. Por que a empresa não assinou o TAC proposto pelo MP da BA e do RN em relação à venda de produtos com agrotóxicos acima do permitido?

Resposta Carrefour



Informamos que a ação é referente a uma amostra de produto coletada em 2015. Todos nossos processos de controle de qualidade de alimentos são extremamente seguros. Atualmente, temos 97% de rastreabilidade na Bahia.

Em 2021, a rede liderou o ranking da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) e foi reconhecido pelo RAMA (Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos) como uma das empresas que melhor monitoram seus fornecedores, com o objetivo de levar alimentos de qualidade e a preços justos a todos brasileiros.

Este processo é realizado por um laboratório de análise de resíduo homologado pela ANVISA e INMETRO, que faz a rastreabilidade dos alimentos e da cadeia de fornecedores.

