Íntegra dos esclarecimentos da Suzano Papel e Celulose e do frigorífico Fribal

Em atendimento aos questionamentos enviados, esclarecemos conforme abaixo:

Há muitos anos que a empresa tem por política o bloqueio de compras de CNPJ/CPF relacionados na lista suja do trabalho escravo. Na última lista divulgada em 05/10/2021, o estado do Maranhão possui três empregadores listados, que encontram-se bloqueados em nossos cadastros, nenhum coincidente com o nome da propriedade mencionada. Adicionalmente consultamos empresa parceira, especializada em Georeferenciamento Socioambiental (Niceplanet), que retornou a consulta com inexistência de bloqueio sobre a propriedade.

Quanto a guia de transito citada de 2018, não temos como relacionar o evento com a lista suja a época, mas acreditamos que o procedimento tenha sido efetivo e o proprietário da fazenda, naquela data, também não constava da lista suja.

Com relação a visitar propriedades para liberar a aquisição, não é possível devido as extensões territoriais, pulverização e dinâmica das compras, desta forma valemo-nos de consulta aos dados públicos existentes, como no caso o CADASTRO DE EMPREGADORES QUE TENHAM SUBMETIDO TRABALHADORES A CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO, disponível em www.gov.br.

Mantemo-nos a disposição para qualquer outro esclarecimento.

A empresa informa que não foi oficialmente acionada até o momento sobre qualquer ocorrência que possa vir a ter ocorrido nos locais mencionados e se coloca à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários. A companhia acredita que todas as exigências legais devem ser devidamente cumpridas pelos seus parceiros e reforça que não compactua com a utilização de mão de obra irregular.

