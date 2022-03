Mensagens enviadas por empresas e órgãos de abastecimento sobre o Mapa da Água

Clique aqui para ler o Mapa da Água

Empresas que erraram os dados ao preencher o sisagua:





Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Jacareí

Primeiramente parabenizo pelo site Mapa da Água que visa tornar transparente as informações sobre a qualidade da água distribuída em nosso País.Ao consultar no site https://mapadaagua.reporterbrasil.org.br/ a cidade de Jacareí (SP) foi encontrado a citação abaixo:

Fiz uma revisão no SISAGUA de 2018 a 2020 e encontrei o lançamento incorreto de 2 resultados de Trihalometanos e não encontrei erros no lançamento de dados de ácidos haloacéticos que ultrapassasse o Valor Máximo Permito pela Legislação. Os erros de lançamento de dados no SISAGUA encontrados foram falhas na conversão de unidades de medida, pois no relatório de ensaios estava como µg/L e no site do SISAGUA a unidade de medida é mg/L. Esses erros já foram corridos.

Para manter a transparência, anexo os relatórios de ensaios envolvidos.

Deste modo solicito gentilmente que seja realizada a revisão da publicação no Site Mapa da Água referente a cidade de Jacareí (SP) haja vista que essas informações de apontamentos de anomalias não representa a realidade de nossa água.

Estou à disposição para quaisquer dúvidas,

Atenciosamente,

Francisco Rabello de Araujo Junior

Supervisor de Unidade de Garantia de Qualidade de Água

RELATÓRIO 1

RELATÓRIO 2

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro

Nos do SAAESP tivemos conhecimento da reportagem referente ao Mapa da Água que nos causou estranheza os dois apontamentos que a cidade de São Pedro/SP, tiveram “Ácido Haloacéticos total

e Trialometanos” e diante disso fizemos um levantamento dos dados no Siságua e nos laudos do nosso banco de dados. E dessa forma, pudemos contatar que houve um erro de digitação referente ao ponto ETA III em 2018 e Santana em 2019. Aproveito para enviar os relatórios que comprovam os dados verídicos para os dois pontos mencionados.

Gostaria de saber como podemos corrigir esse erro.

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Palmitinho-RS



Eu, Kelly Kern Folle, fiscal sanitarista, matrícula n° 110286, servidora da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Palmitinho-RS, venho por meio desta nota retratar o equivoco cometido na digitação no SISAGUA do resultado para o parâmetro diclorometano de controle do monitoramento da qualidade da água para consumo humano para 2º Semestre de 2018, onde se lê 161 ug/L o correto é 1,61 ug/L.

O resultado de análise para diclorometano no sistema de distribuição é 1,61 ug/L, sendo que este resultado já foi corrigido no Sistema.

Solicito a Ana Aranha, Hélen Freitas, Agência Pública/ Repórter Brasil que fez a reportagem que acolha minha nota de retratação. Ainda que no https://mapadaagua.reporterbrasil.org.br/municipios/rs/palmitinho seja publicada esta nota de retratação.



Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho – SAEMAS

Diferentemente do que foi publicado pelo site Repórter Brasil no dia 07/03/2022 (disponível em: https://mapadaagua.reporterbrasil.org.br/. acesso: 07/03/2022), nenhuma substância que gera risco à ~aúde foi encontrada na água de abastecimento público de Sertãozinho.

A reportagem traz informações totalmente falsas sobre a qualidade da água de Sertãozinho, citando que foi encontrada uma substância que gera risco à saúde, em concentração acima do limite de segurança, sendo este Trihalometanos totais

Em consulta ao SISAGUA, verificamos que o resultado encontrado era “0015 mg/L”, enquanto que no Relatório de Análises nº 47101/2018-A-0.0, emitido pelo Laboratório Ecosystem Análises Ambientais, acreditado junto ao INMETRO na NBR I5O/IEC 17025 para ensaios, temos “0,015 mg/L”. Assim sendo, notamos que o ocorrido foi apenas um erro de digitação do resultado para este parâmetro, para uma das 22 saídas de tratamento de água, em dezembro de 2018.

Uma informação com erro de digitação entre outros mais de 8.000 resultados no período informado, entre 2018 e 2020.

Cabe ressaltar aqui que no mesmo relatório de análises onde o dado foi obtido, temos total ausência de substâncias orgânicas precursoras de trihalometanos, ou seja, não é possível ocorrer a formação de trihalometanos nas etapas envolvidas no tratamento da água, em quantidades significativas nas condições em que foram coletadas as amostras. Se de fato as informações foram aval iadas por profissional da química competente para tanto, este fato deveria ter sido levado em consideração antes de se afirmar sobre uma contaminação em água de abastecimento público, principalmente tendo em vista as consequências de uma notícia desta natureza.

Citamos que constam na reportagem citada, Tiago Magalhães como consultor responsável pela interpretação dos dados do SISAGUA e Fábio Kummrow como responsável pela descrição das substâncias.

Assim sendo, requisitamos aos autores de tal calúnia, retratação do que foi divulgado, utilizando-se para isso dos mesmos meios de comunicação em que a mesma foi praticada. Caso assim não seja procedido, esta Autarquia tomará as medidas judiciais cabíveis.

Atenciosamente,

Leandro Espinoza, Responsável técnico pelo SAEMAS









Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) / Prefeitura de Itabuna

Não correspondem às análises realizada pela Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) aos dados levantados pela Ong Repórter Brasil para o Mapa das Águas, através do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua), do Ministério da Saúde, nos anos de 2018 e 2020. O estudo aponta que no período foram detectados duas substâncias (ácidos haloacéticos e metamidofós) na água fornecida à saúde da população de Itabuna que proporcionariam riscos à saúde.

O gerente técnico da Emasa, engenheiro ambiental João Bitencourt, contesta os dados apresentados pela ONG no relatório do Mapa das Águas. “Na época, quando recebemos os resultados que apontavam a presença dos ácidos haloacéticos acima dos padrões permitidos, solicitamos a repetição das análises. A contraprova indicou que o nível estava dentro dos padrões permitidos que é de 0,08mg/l”, atesta.

Outro ponto rejeitado pelo gerente da Emasa diz respeito ao nível do metamidofós, cujos resultados detectados pelo laboratório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) contratado pela Emasa, constatou resultado abaixo do limite de detecção do método utilizado. “Em relação ao agrotóxico metamidofós, as análises realizadas pelo Senai, entre 2018 e 2020, estávamos dentro dos padrões da época, que era de 12µg/l e a nossa analise encontrou resultado menor que 10µg/l, conforme a Portaria de Consolidação nº 5, anexo XX, do Ministério da Saúde. A alteração ocorreu pela Portaria 888, do próprio Ministério, de 4 de maio de 2021, permitindo o valor máximo de 7µg/l”, finaliza o gerente técnico da Emasa, João Bitencourt.





Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul

Tendo em vista a divulgação de dados do Estado do Mato Grosso do Sul, da possibilidade de contaminação em água potável para consumo humano, em 04 municípios, foi divulgado dados que não condiz com a realidade do nosso Estado, e considerando que Mato Grosso do Sul, não recebeu nenhum questionamento sobre este levantamento de dados e informações, gostaríamos de contactar para contestar informações que não verídicas referente ao nosso Estado.