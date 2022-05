Íntegra das respostas da Cagece

Após análise das informações, verificamos que 5,1% dos testes realizados pela Cagece estão acima do limite de segurança determinado pela portaria do Ministério da Saúde. O que tem gerado esses resultados fora do padrão?



O aporte nos corpos hídricos de diversas substâncias com origens também diversificadas são fatores que dificultam o tratamento da água para abastecimento público.

A população foi informada sobre esses casos?



As informações que são disponibilizadas à população seguem o disposto no Decreto nº 5440/2005.

A população está em perigo?



Não.



Diversos estudos epidemiológicos foram realizados para analisar a presença destes compostos na água e sua relação com a incidência de casos de câncer, mas são poucos conhecidos os reais efeitos causados por estas substâncias para a saúde em baixas concentrações na água consumida. Há uma sugestão, mas não há provas, de que tais compostos possam contribuir na incidência de certos tipos de câncer. Faltam evidências que demonstrem os mecanismos de ação e como os outros fatores de riscos, em conjunto dos tais compostos, podem contribuir nos casos de câncer. Apesar de existir um risco associado ao uso de algumas substâncias no tratamento da água, está fartamente relatado na literatura os benefícios em termos de saúde pública, visto que as epidemias por micro-organismos caíram vertiginosamente nos locais onde a água recebe tratamento e, embora exista um risco de danos à saúde, neste caso, o risco é totalmente aceitável em detrimento dos benefícios obtidos. (Fontes: TOMINAGA Maria Y, e Antonio F Midio. Exposição humana a trialometanos presentes em água tratada. Rev. Saúde Pública, 33 (4), 413-21,1999 / Affornalli, B. A. et al. Correlação entre trihalometanos e o desenvolvimento de câncer de bexiga. Revista Brasileira de Cancerologia, 67 (4), 2021).

Quais medidas foram tomadas para que as substâncias estejam dentro do limite de segurança?



Além de realizar o monitoramento constante da água tratada e distribuída, sempre que detectadas anomalias a empresa adota medidas operacionais para manter a qualidade da água dentro dos parâmetros estabelecidos. No mais, a Companhia vem realizando diversos estudos com o uso de outras substâncias químicas para o tratamento da água.