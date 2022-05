Íntegra das respostas da Vigilância de Pirapora do Bom Jesus

Pirapora do Bom Jesus aparece de forma recorrente em manchetes de jornais do País devido a espumas causadas pela poluição do Rio Tietê que tomam a cidade. O que está sendo feito pela prefeitura para corrigir o problema?

As espumas são ocasionadas naturalmente devida a polução proveniente da grande São Paulo, ABC e Guarulhos que passam por Pirapora, e o tratamento é feito em outro município. Inclusive, o município de Pirapora do Bom Jesus tem sua própria estação de tratamento que faz 50% do tratamento, e os demais são encaminhados para estação de Barueri.

Dados do Sisagua mostram a presença de Urânio, Ácidos haloacéticos total, Arsênio e Chumbo apareceram pelo menos uma vez acima do valor máximo permitido pela portaria entre 2018 e 2020, sendo que Arsênio aparece em 5 testes nos 3 anos consecutivos. A prefeitura acompanha esse caso? Há uma investigação para verificar a origem da contaminação? O que está sendo feito para corrigir o problema?

A prefeitura fiscaliza a água fornecida a população através do programa Pró-água, e todos os parâmetros estão dentro da normalidade, e as ocorrências citadas de Ácidos Haloacéticos, Chumbo e Urânio, referem-se a casos pontuais em 2018, não apresentando novas ocorrências no monitoramento até a presente data.

A população do município foi informada sobre sobre o arsênio acima do limite em três anos seguidos na água?

Os parâmetros estando dentro da normalidade não há o que informar a população.

Ainda de acordo com as informações do Ministério da Saúde, o Sistema Parque Paiol registrou a maioria dos testes acima (7), dentro do período analisado pela reportagem, registrando arsênio, urânio e chumbo acima do limite. Qual a origem da contaminação desse sistema? A população atendida foi alertada? O que está sendo feito para corrigir o problema?

A água distribuída a população do bairro Parque Paiol resulta da mistura de 90% de água recebida do Sistema Integrado Metropolitano com 10% proveniente de poços, que têm a presença natural de Arsênio, fruto da dissolução de rochas e minérios no lençol freático. Essa diluição garante a potabilidade, de modo que a presença desse parâmetro na água se mantenha dentro dos limites da Portaria de Potabilidade.

Como a população do município foi informada sobre os passos dados pela Sabesp sobre o arsênio acima do limite em três anos seguidos na água?

A população não foi informada, haja visto, água fornecida ao município de Pirapora de Bom Jesus atende à legislação, não havendo necessidade de informes à população local.