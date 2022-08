Íntegra da nota do PT

Leia a reportagem na íntegra

O Diretório Nacional do PT foi, de fato, autuado em agosto de 2014 pelo Ministério do Trabalho, em fiscalização referente ao cumprimento da cota mínima de pessoas com deficiência, a partir de registros no Caged de junho de 2014 que apontavam a falta de um funcionário PCD para o preenchimento da cota. Tratava-se de situação transitória que foi corrigida e gerou aplicação de multa de R$ 2.102,98, quitada com recursos próprios, conforme procedimento padronizado do partido nestes casos.



Diante destes esclarecimentos, está claro que a atual bancada do PT na Câmara, eleita em 2018, não se enquadra nos critérios de pontuação negativa do “Ruralômetro”, que de acordo com o portal se aplicam a “deputados que têm multa no Ibama, violaram a lei trabalhista e deixaram de recolher o INSS” ou que “receberam financiamento de empresas autuadas por infrações ambientais ou flagradas por trabalho escravo na campanha de 2014”.



Os recursos destinados às campanhas eleitorais dos parlamentares em 2018 foram provenientes do FEFC (fundo eleitoral), não se confundindo com recursos próprios do PT. Não há qualquer relação administrativa, trabalhista ou financeira entre o Diretório Nacional e as campanhas eleitorais dos deputados eleitos em 2018. Qualquer extrapolação relacionando a infração de 8 anos atrás ao financiamento das campanhas eleitorais dos deputados e deputadas do PT nos parece descabida e colocaria em dúvida a própria credibilidade do portal.



Brasília, 5 de agosto de 2022



Assessorias de imprensa do Diretório Nacional do PT e da Liderança do PT na Câmara dos Deputados