Íntegra da resposta da Sierra Móveis

Leia a reportagem:

1) Quais as medidas adotadas pela Sierra para garantir que seus fornecedores de madeira não estejam trabalhando com madeira ilegal?

A Sierra Móveis tem como premissa a sustentabilidade e somente trabalha com madeiras de reflorestamento e manejo sustentável. Qualquer empresa que não esteja com a documentação em dia com os órgãos responsáveis (IBAMA) e apta a comercializar madeira não fará parte de nossa lista de fornecedores.



2) Há uma checagem do histórico de cada fornecedor?

A checagem da documentação dos fornecedores junto aos órgãos reguladores é um processo padrão e cada vez mais rígido da empresa. Hoje, com a integração das informações junto ao governo e entidades, é possível ter acesso a estas informações com agilidade.

3) Qual a garantia que a Sierra fornece a seus consumidores de que a madeira usada em seus móveis não são fruto de desmatamento ilegal?

Reforçando a premissa que somente trabalhamos com fornecedores certificados e aptos a comercializar madeira, qualquer compra desta matéria prima deve possuir o DOF (O Documento de Origem Florestal (DOF), instituído pela Portaria n° 253, de 18 de agosto de 2006, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), constitui licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, contendo as informações sobre a procedência desses produtos, nos termos do art. 36 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 – Lei de Proteção da Vegetação Nativa).

Sem este documento, nenhum processo de compra tem continuidade.



4) Essas são as fornecedoras com multas ambientais mencionadas nominalmente na matéria: SM Madeiras, A. Gomes, Conselvan e Exmad. Gostariam de comentar sobre alguma delas especificamente?

Atualmente não comercializamos com nenhuma destas empresas e não fazem parte do rol de nossos fornecedores certificados. Se no passado houve comércio com alguma empresa mencionada, ela estava regular e apta a vender. Se posteriormente foi constatado alguma irregularidade, como regra, ela foi retirada de nossa lista de fornecedores.

Em complemento ao já exposto acima e ciente do cumprimento fiel e integral de suas obrigações, a Sierra Móveis aproveita a oportunidade para ratificar seus compromissos com as boas práticas e responsabilidade social e ambiental, e consignar que não compactuará ou tolerará iniciativas que visem sua vinculação com atos praticados por terceiros – notadamente as empresas referidas acima que como já dito atualmente não integram seu rol de fornecedores – razão pela qual toda e qualquer iniciativa neste sentido será objeto das medidas cabíveis e necessárias à defesa de sua imagem e conceito.