Repórter Brasil lança bolsa de R$ 6.500 para reportagem usando o Ruralômetro 2022

Por Repórter Brasil |

A Repórter Brasil convida jornalistas e estudantes de jornalismo de todo o país a concorrerem a uma microbolsa de reportagem baseada no Ruralômetro 2022. A microbolsa, no valor de R$ 6.500, é fruto do apoio do Amazon Rainforest Journalism Fund e do Pulitzer Center.



O Ruralômetro pontua os deputados federais de acordo com sua atuação para o meio ambiente e os povos do campo (Foto: Reprodução)

Em sua segunda edição, o Ruralômetro é um banco de dados e uma ferramenta interativa que avalia a atuação dos deputados federais em temas ligados ao meio ambiente, trabalhadores rurais, povos indígenas e outras comunidades tradicionais. O projeto pontua os parlamentares com base em como votaram e nos projetos de lei que apresentaram na atual legislatura, além de trazer outras informações relevantes, como as multas ambientais e trabalhistas dos políticos e de seus financiadores de campanha.



Em setembro, o Ruralômetro será atualizado mostrando quais são os atuais deputados federais que vão concorrer a algum cargo neste ano – momento em que a ferramenta ajuda o eleitor a ter mais informações sobre seus candidatos antes de votar.



Confira os detalhes do concurso e saiba como concorrer:

Objetivos



A Repórter Brasil é uma organização da sociedade civil que tem como missão identificar e tornar públicas situações que ferem direitos trabalhistas e causam danos socioambientais no país.



O presente concurso tem, assim, o objetivo de estimular a pesquisa no banco de dados do Ruralômetro 2022 e a investigação de temas que conectem eleições e política à questão socioambiental. Para isso, será oferecida uma microbolsa ao jornalista ou estudante de jornalismo que propuser e executar a melhor pauta inspirada na ferramenta.



As pautas apresentadas deverão abordar a relação entre os deputados federais em exercício e temas socioambientais, demonstrando a importância das eleições legislativas para o meio ambiente, trabalhadores rurais, povos indígenas e outras comunidades tradicionais.



O candidato selecionado deverá escrever uma reportagem em texto, com até 10.000 caracteres, a ser publicada antes do primeiro turno das eleições gerais de 2022, que está marcado para o dia 2 de outubro.



Entre exemplos de possíveis histórias, podemos listar:

– Investigações sobre infrações cometidas por determinado parlamentar ou grupo de parlamentares

– Perfil de político mal-avaliado

– Exposição de possíveis conflitos de interesse entre determinado parlamentar e algum de seus doadores de campanha (vale também para as doações feitas neste ano, desde que o recebedor das doações seja um deputado federal que está no Ruralômetro 2022)

– Análise de recortes dos dados do Ruralômetro 2022 (por gênero ou raça do parlamentar, por estado ou região do país etc.)

– Apuração de como um projeto ou conjunto de projetos de lei pode prejudicar determinado grupo social ou bioma

– Investigações sobre as bases eleitorais de candidatos mal-pontuados, entre outros.

A lista acima não é restritiva, e o candidato deve se valer de sua criatividade e conhecimento sobre as realidades locais para a elaboração da proposta. A pauta não poderá fazer campanha a favor de nenhum político ou partido.



Embora aberto a candidatos de qualquer origem ou etnia, o presente concurso dará prioridade às inscrições de indígenas e de residentes em estados da Amazônia Legal, buscando, assim, aumentar a pluralidade de vozes na cobertura política brasileira.



Inscrições

Os interessados devem preencher o formulário de candidatura até as 10h da manhã do dia 29/08 (horário de Brasília). Os responsáveis pelas propostas receberão a confirmação da inscrição por e-mail.



Como se inscrever

As pautas inscritas devem conter as seguintes informações, a serem preenchidas no formulário online:



1. Informações pessoais e de contato do proponente;

2. Proposta de pauta detalhada, contendo:

– Título;

– Resumo da pauta;

– Como se pretende usar o Ruralômetro 2022 na execução;

– Quais informações extras se pretende buscar para complementar a reportagem

3. Breve resumo da carreira profissional ou estudantil do candidato.



Julgamento e critérios para seleção

A Comissão Julgadora será formada por duas pessoas:

– Ana Magalhães: coordenadora de jornalismo da Repórter Brasil

– Gisele Lobato: coordenadora do Ruralômetro 2022 e editora da Repórter Brasil



A seleção levará em conta os seguintes critérios:

– Pautas apresentadas por candidatos de origem indígena ou que vivam na Amazônia Legal serão priorizadas;

– Alinhamento da pauta com a proposta da bolsa;

– Originalidade e relevância jornalística da pauta;

– Consistência na pré-apuração e viabilidade de execução no prazo;

– Experiência prévia do candidato.



Premiação

O vencedor será anunciado no dia 30/08 nas redes sociais da Repórter Brasil e informado por e-mail. O selecionado receberá um termo de compromisso que deve ser assinado em duas vias e devolvido à Repórter Brasil. O termo de compromisso não constitui vínculo empregatício.



O vencedor receberá 20% do valor da bolsa como adiantamento, depois da assinatura do termo de compromisso, e 80% após a aprovação final da reportagem. O valor deve cobrir todos os custos da apuração e produção da reportagem.



No caso de o projeto não ser concluído no prazo, o vencedor deverá devolver integralmente o valor recebido como adiantamento.



Produção e publicação

O selecionado fará reuniões remotas, de planejamento e acompanhamento, com a Repórter Brasil durante o processo de apuração e elaboração da reportagem, em datas a serem combinadas.



Desde que cumpra os critérios de qualidade da Repórter Brasil, a reportagem gerada pela proposta vencedora será publicada no site da organização e potencialmente de seus republicadores. A Repórter Brasil se reserva o direito de editar o conteúdo final da reportagem, em contato com o/a repórter, considerando as boas práticas jornalísticas.



O autor cederá à Repórter Brasil o direito sobre o conteúdo publicado, que poderá ser reproduzido. A reportagem será registrada com licença Creative Commons e, portanto, poderá ser republicada livremente por outros veículos sem ferir direitos autorais, desde que com os devidos créditos.



Cronograma

19/08: Lançamento do concurso

19/08 a 29/8: Envio das propostas de pauta

29/08 a 30/08: Análise das propostas recebidas, anúncio da proposta vencedora e assinatura do termo de compromisso

31/08 a 21/9: Apuração e produção da reportagem, com acompanhamento da equipe da Repórter Brasil

21/9 a 26/9: Edição e publicação da reportagem