Veja os posicionamentos dos empresários que doaram para campanha de Ricardo Salles

Grupo Bueno Netto

“Carlos Alberto Bueno Netto confirma doação pessoal, realizada seguindo todos os requisitos legais”.



Dexco

“A doação foi uma decisão pessoal do Sr. Hélio Seibel que não interfere e não tem relação com as estratégias de negócio da Dexco. A empresa respeita as escolhas pessoais de seus acionistas”.



Votorantim

“A Votorantim S.A. não possui representantes de quaisquer de suas empresas envolvidas em esferas políticas. O Código de Conduta da companhia, vigente desde 2004, oficializa a exigência de total dissociação entre o exercício do direito individual da atividade política e a atuação de seus representantes na gestão dos negócios. Reforça ainda que possui uma governança sólida e estruturada, buscando sempre a condução íntegra dos seus negócios. Embora membro integrante da família controladora, não possui nenhum cargo, tampouco participa, direta ou indiretamente, dos negócios das empresas controladas pela Votorantim S.A.”



Localiza

“A Localiza informa que Salim Mattar desligou-se da Companhia no final de 2018 quando renunciou ao cargo de Presidente do Conselho de Administração para ocupar uma posição no Governo Federal, não possuindo, portanto, qualquer vínculo com a empresa. Informa, ainda, que é apartidária e de alta governança corporativa, ressaltando que as atividades dos fundadores, enquanto pessoas físicas, são pessoais e feitas de acordo com a legislação em vigor, não tendo qualquer ligação com a Companhia.

Desde 2020, a Localiza realiza a compensação de suas emissões diretas (escopos 1 e 2), por meio da compra de créditos de carbono de projetos selecionados considerando elevados critérios de governança e socioambientais, tais como geração de impacto socioambiental positivo e alinhamento com os ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

O Neutraliza é um produto adicional (e opcional) e se destina a compensar as emissões indiretas da Companhia, ou seja, aquelas emitidas por clientes (escopo 3). A empresa entende que o cuidado com o meio ambiente é uma responsabilidade comunitária e global, por isso encoraja fortemente seus clientes a apoiarem este movimento. Neste sentido, é papel da Localiza apoiar na medição dos GEE e dar todo o suporte aos clientes para que compensem suas emissões, promovendo a educação sobre o tema de neutralização e incentivo ao uso do etanol.

Como parte de sua jornada de redução de emissões, a Companhia avança, ainda, no uso e distribuição de energia limpa em suas operações com o investimento na geração de energia solar nas filiais por meio da instalação de placas fotovoltaicas e da aquisição de créditos de energia provenientes de três fazendas solares, localizadas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. Em 2022, até a presente data, a Localiza superou a marca de 2.000.000 kWh de geração de energia limpa.

Além disso, a companhia é signatária do Pacto Global da ONU e possui também iniciativas voltadas à gestão de resíduos, redução de consumo de água em seus processos, entre outros.”

Sobloco

Repórter Brasil: Seis pessoas ligadas à empresa fizeram doação para a campanha de Ricardo Salles. Quais atos de Ricardo Salles o grupo levou em conta ao ser feita a doação?

Sobloco: Foram doações particulares, feitas e declaradas dentro da lei. Não se trata de um “grupo”, são pessoas que têm algum tipo de ligação passada com o candidato, como ex-colegas de escola etc.

Ambientalistas criticam a postura de Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente. A doação não contrasta com o discurso ESG e sustentável apresentado no site da empresa?

A prática de respeito ao Meio Ambiente da empresa é uma realidade há mais de 60 anos.

Não nos envolvemos com política partidária. Nossos colaboradores têm ampla liberdade para, no âmbito particular, dentro do que estabelece a democracia escolherem e apoiarem quem bem entendam.

Ricardo Salles tomou uma série de medidas que visam facilitar a construção em áreas de mata atlântica e restinga. Um dos projetos da Sobloco é a Riviera São Lourenço, que já sofreu bloqueios construtivos ao longo das décadas. Há alguma relação no apoio a Salles na revogação da Resolução 303/2002, do Conama, ou em alguma outra ação do tipo?

Nosso projeto, desde o seu início há 40 anos, obedeceu — e segue obedecendo — à legislação vigente. Eventuais questões surgidas ao longo do tempo foram, a cada momento, solucionadas dentro de total respeito às decisões da Justiça.

As ações do ex-ministro no recente exercício do cargo, nada se relacionam com o nosso trabalho de muitos anos.

Cosan

“As doações eleitorais feitas por Rubens Ometto Silveira Mello são realizadas em caráter pessoal e seguem as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e demais normas aplicáveis”.