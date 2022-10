Veja os posicionamentos sobre o apoio de infratores ambientais a candidatos a governo

Leia a matéria na íntegra

Tarcísio de Freitas

Não é razoável questionar ou exigir que o candidato responda pela conduta de cada doador. Cabe aos doadores seguir os critérios determinados pela legislação eleitoral e à campanha realizar a devida prestação de contas à Justiça Eleitoral. Qualquer outra associação entre doador e campanha que extrapole o apoio financeiro ao projeto que está sendo apresentado para o governo de São Paulo é mera ilação.



Leo Madeiras

Conforme falamos ao telefone, nós da Leo Madeiras não temos conhecimento sobre doações eventualmente aportadas por acionistas a partidos políticos.



Com relação a alegação de multas do IBAMA, desconhecemos completamemte a fonte desta informação e a existência desta multa.

Somos uma empresa auditada por auditorias independentes de grandes renomes no mercado.



Tivemos no passado Autos de Infração, que foram completamente anulados em

decisão judicial, anulacao esta confirmada pelo STF e STJ e transitado em

Julgado.



A Leo se orgulha muito por ser uma empresa profundamente comprometida com o meio ambiente e com praticas de ESG. Fomos e

Somos a primeira e única empresa madereira certificada pelo FSC, certificação essa concedida em 2004 e mantida até os dias de hoje.

SLC

Sobre doações a campanhas políticas:

Os acionistas e membros do Conselho da SLC Agrícola são cidadãos atuantes e, de forma independente da empresa, participam do cenário político, econômico e social do país. Contribuem para discussões e ações políticas de diferentes partidos, agindo de acordo com a lei eleitoral vigente e de forma transparente.

Sobre multas:

Sobre as multas impostas pelo IBAMA, a SLC recorreu administrativamente apresentando documentos que contestam as alegações e ainda não houve decisão judicial final a respeito. Todas as informações estão disponíveis ao público no Formulário de Referência https://ri.slcagricola.com.br/publicacoes-e-documentos/formulario-de-referencia-e-cadastral/

O valor das multas somadas é de R$ 6,7 milhões.