Íntegra da resposta da Suzano

O Projeto Cerrado, em construção no município de Ribas do Rio Pardo (MS), consiste na maior linha única mundial de produção de celulose, matéria-prima renovável utilizada na fabricação de itens essenciais para o dia a dia das pessoas como papéis sanitários, papéis para embalagens, papéis de imprimir e escrever, produtos absorventes, materiais têxteis e produtos químicos, entre outros.

Com previsão de gerar aproximadamente 10 mil empregos diretos no pico das obras, além de milhares de empregos indiretos, o projeto demandará investimento total de R$ 19,3 bilhões e apresenta, entre seus diferenciais, os seguintes destaques: investimento de R$ 13,8 milhões no município de Ribas do Rio Pardo a ser destinado a 23 iniciativas sociais voltadas à educação, profissionalização e ao desenvolvimento sustentável até 2024;

-Investimento de R$ 48 milhões em projetos diversos nas áreas de saúde, educação, habitação, segurança pública e segurança no trânsito, incluindo a ampliação do Hospital Municipal, a construção de casas populares para famílias sem renda, a adequação rodoviária e investimentos na melhoria da estrutura física da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar na região;

-Expressiva capacidade de captura de gases de efeito estufa da atmosfera em decorrência do plantio de eucalipto em áreas anteriormente antropizadas por outras culturas;

-Volume excedente de aproximadamente 180 MW médios de energia limpa a ser disponibilizada ao sistema elétrico brasileiro (suficiente para abastecer uma cidade com 2,3 milhões de habitantes por um mês);

-Adoção de tecnologia de gaseificação da biomassa para substituição do uso de combustível fóssil nos fornos de cal;

Entre outras características socioambientais intrínsecas da atuação da empresa, como o uso adequado do solo e da água, o compromisso de proteção e melhora da biodiversidade por meio da implantação de corredores em escala de paisagem, e em linha com nossa política de desmatamento zero, além do relacionamento próximo às comunidades locais.

A construção da nova unidade, assim como todo o modelo de negócios da empresa, está alinhada, portanto, aos Compromissos para Renovar a Vida, um amplo conjunto de metas de longo prazo que refletem a motivação da companhia em impactar positivamente a sociedade e o meio ambiente. Os resultados das diversas ações em curso podem ser acompanhados na Central de Sustentabilidade, que mostra de forma transparente a gestão e o desempenho da empresa em diversos indicadores operacionais, sociais e ambientais.

Confira a reportagem ‘ONGs denunciam violações ambientais da Suzano e pedem veto a empréstimo bilionário’