Íntegra das respostas da Alexion

A Alexion reitera que fazer a coisa certa é um dos valores que governam suas atividades em todo o mundo. Referente à multa aplicada em 2022 (processo SEI n. 25351.655871/2017-71), a empresa informa que não reconhece a multa e aguarda parecer em instância administrativa. Desde o registro do medicamento em questão na Anvisa e aprovação de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), a empresa segue todos os parâmetros e preços definidos pelos órgãos competentes no Brasil. A empresa reforça ainda que atua de acordo com a legislação vigente em todos os países em que atua.