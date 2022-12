Íntegra dos esclarecimentos de Nike, Adidas, Dilly e Dass

Nike



A Nike está profundamente comprometida com a fabricação ética e responsável e em garantir que todas as pessoas que fabricam nossos produtos sejam respeitadas e valorizadas. Nossas expectativas em relação aos fornecedores são descritas no Código de Conduta e nos Padrões de Liderança do Código da Nike.



Evoluímos regularmente nosso Código para aprimorar nossos padrões, que atendem ou superam as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Também rastreamos e auditamos cuidadosamente a conformidade do fornecedor, compartilhando informações detalhadas sobre o desempenho no Relatório Anual de Impacto da Nike.



Você pode ler mais sobre nossa abordagem e compromisso com a sustentabilidade em nossa cadeia de suprimentos em https://about.nike.com



A adidas possui um rígido processo de seleção de fornecedores, monitorando continuamente toda a sua cadeia de fornecimento. As empresas selecionadas atendem aos padrões globais de respeito à liberdade individual e bem- estar no ambiente de trabalho, seguindo as leis trabalhistas e convenções sindicais das categorias. Visitas de auditoria seguem programadas para ocorrer frequentemente junto aos fornecedores de modo a garantir o pleno cumprimento dos padrões da marca.



Somos uma empresa com cinco décadas de atividade no segmento de calçados, e com uma tradição de bem cuidar de nossos colaboradores. No ramo de produção de calçados para marcas internacionais esse cuidado é constante, pois somos frequentemente auditados por nossos compradores e empresas certificadas e reconhecidas no mercado, bem como todas as fiscalizações já ocorridas pela Superintendência Regional do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho, foram encerradas por ausência de irregularidades, o que demonstra o zelo da empresa para com seus colaboradores.



Nossa gestão de saúde no trabalho compreende o atendimento das regras nacionais, especialmente quanto a prevenção de doenças ocupacionais, com a atualização do mapeamento de riscos, chamado pela legislação de PGR – Programa de Gerenciamento e Riscos. Nesse contexto, são observadas as regras nacionais sobre ergonomia no trabalho, com colocação de trabalhadores dedicados em atender, avaliar e monitorar a segurança e a saúde dos trabalhadores. São Técnicos de Segurança de trabalho, Engenheiro de segurança do trabalho, Médico do trabalho, Enfermeiro do trabalho e auxiliar de técnico em enfermagem do trabalho, todos esses com habilitação técnica e profissional.



Desde o início da pandemia de COVID a empresa adotou os mais rígidos protocolos de saúde conforme orientação da OMS priorizando o distanciamento social, a higiene dos ambientes de trabalho e instrumentos, fornecemos e exigimos o uso da máscara, o uso do álcool gel e demais práticas que se fizeram necessárias. No auge da pandemia, além de construir e implementar um protocolo de gestão da Covid-19, todos os registros, sem exceção, de casos positivos ou suspeitos foram monitorados pelas equipes de Saúde Ocupacional das unidades Dilly, e assim seguem feitos até hoje. A Dilly disponibilizou a testagem para casos suspeitos, bem como incentivou a vacinação de todos os seus colaboradores. Essas medidas foram imprescindíveis para o grande resultado de não ter havido nenhuma fatalidade por esse motivo dentre nossos colaboradores.



A remuneração dos trabalhadores é estipulada em acordo com o Sindicato dos trabalhadores de cada uma das regiões onde estão localizadas as fábricas. Os representantes sindicais são prontamente recebidos e nunca houve recusa de negociações entre as partes. As cláusulas que regulam o trabalho são equilibradas e compatíveis com a legislação trabalhista e normas vigentes, cuidados estes que fazem ser uma grande indústria, que preza pela saúde e segurança de todos seus colaboradores.



Para que possamos nos avaliar, contamos com canais de comunicação (WhatsApp, site e caixa de sugestões) direta e anônima do colaborador com o departamento de RH.



O Grupo Dass passa, periodicamente, por um rigoroso processo de auditorias cíclicas por organizações nacionais e internacionais, que certificam as suas operações em conformidade com regulações que atendem não apenas requisitos brasileiros, mas requisitos globais de social compliance.



SAÚDE OCUPACIONAL

O Grupo Dass, possui estrutura física e conta com profissionais habilitados e capacitados para trabalhar com saúde ocupacional. Possui um sistema de gestão e monitoramento dos riscos e eventuais impactos associados à atividade laboral. É dada assistência médica aos colaboradores para qualquer manifestação de desconforto ou queixa.



Contamos com registros de queixas, de acidentes e adoecimentos. Esses dados são compartilhados com o Governo, em atendimento ao disposto legal. Além da gestão de saúde ocupacional, há nas unidades do Grupo Dass um sistema de gestão de ergonomia. São feitas análises ergonômicas, ginásticas laborais, capacitações, além de oportunizar modificações necessárias para casos específicos.



Em 2020 e 2021, no auge da pandemia, além de construir e implementar um protocolo de gestão da Covid-19, disponível a qualquer um em nosso site (www.grupodass.com.br/coronavirus), todos os registros de casos positivos ou suspeitos foram monitorados pelas equipes de Saúde Ocupacional das unidades Dass, e assim seguem feitos até hoje. O Grupo Dass disponibilizou a testagem para casos suspeitos, bem como incentivou a vacinação de todos os seus colaboradores.



PESSOAS

De acordo com o Código de Conduta do Grupo Dass, o relacionamento e tratamento entre todos os colaboradores, de qualquer nível hierárquico, deve ser pautado no diálogo e no respeito mútuo. Todos devem agir com ética, honestidade, disponibilidade e atenção às pessoas com as quais se relaciona, respeitando as diferenças individuais e mantendo sempre o bom clima interno. São proibidas ameaças e qualquer tipo de agressão.



As unidades produtivas do Grupo Dass dispõem de diversos banheiros em suas estruturas e eles estão distribuídos justamente para facilitar o acesso das pessoas. A empresa não compactua com afirmações como as mencionadas neste contato, e comenta que os colaboradores e as lideranças são orientados no momento de integração a respeito de onde os banheiros estão dispostos e seu acesso é livre.



Em relação a temática de assédio moral x assédio sexual, todo gestor recebe capacitação sobre esta temática desde o momento de integração de novos colaboradores. Possuem treinamentos periódicos de reciclagem e ainda contam com uma matriz de desenvolvimento com intuito de desenvolver competências técnicas e comportamentais, sobretudo instigando e fomentando boas práticas de gestão.



Atenta às pessoas, a Dass está sempre em busca da melhoria contínua no que diz respeito à estrutura e aos processos que envolvem seus colaboradores. Estimular a promoção de um bom clima no ambiente de trabalho e conceder às pessoas condições adequadas e seguras para exercer as suas atividades, são partes essenciais da identidade do Grupo Dass.



DIFERENÇA SALARIAL

Nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, a Dass não conta com unidades produtivas de calçados. Nestas localidades estão localizados o centro de desenvolvimento de calçados; o centro de criação e desenvolvimento de confecção; as unidades produtivas de confecção e têxtil; a matrizaria e fábrica de injetados; e o escritório comercial e de marketing.



Assim, nas unidades localizadas ao Sul do Brasil, estão sediados colaboradores com outros perfis técnicos e demandas profissionais, diferentes das fábricas. Portanto, a comparação direta de salários é equivocada, uma vez que os perfis profissionais da fábrica de Santo Estêvão e os do Sul são completamente distintos.



JORNADA DE TRABALHO

No Grupo Dass, o trabalho é realizado com base em uma relação de emprego estabelecida pelas leis e práticas do país, não havendo em nenhuma hipótese excesso de jornada ou descumprimento com a legislação vigente. Os colaboradores são pagos em dia e recebem o salário determinado por lei e convenções coletivas, assim como têm direito a férias, licenças e demais benefícios legais.



REPRESENTATIVIDADE SINDICAL

As fábricas do Grupo Dass contam com representação sindical local, dentro de cada unidade. A Dass mantém um canal de comunicação aberto com o seu público interno. Portanto, a representação sindical em suas unidades vem fluindo em sua totalidade com diálogo permanente e relações que permeiam o respeito e a integridade.



CONTATO SEGURO

O Grupo Dass é uma companhia séria, com mais de 40 anos de história e que conta com o respeito às pessoas como um de seus valores. A empresa reitera que está aberta ao diálogo sempre que solicitado e indica o Contato Seguro, canal de ética adotado pela Dass (www.contatoseguro.com.br/grupodass), como meio de comunicação mais adequado para que as pessoas possam sugerir ou relatar situações que estejam em desacordo com a lei e com o Código de Conduta da companhia para que seja investigado.



Além disso, em todas as unidades do Grupo Dass há caixas de sugestões localizadas nos pontos de grande circulação para que os colaboradores possam fazer uso para esclarecer as dúvidas ou enviar sugestões.

