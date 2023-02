Pedidos da Comissão Pastoral da Terra e da Notre Affaire à Tous à justiça francesa sobre o financiamento do BNP Paribas à Marfrig

DECLARAM as associações Comissão Pastoral da Terra e Notre Affaire admissíveis e bem fundamentadas em suas reivindicações;



ENFRENTAM a empresa BNP Paribas a adotar um novo plano de vigilância contendo as seguintes medidas, sob pena de 10.000 (dez mil) euros por dia de atraso a partir da sentença a ser proferida



1. Agrupar todos os elementos relativos à lei sobre o dever de cuidado dentro de seu plano de diligência, a fim de fornecer informações simples, claras, detalhadas e completas sobre sua implementação desta lei.



2. Pôr fim à ambigüidade sobre seus compromissos ambientais em seu plano de vigilância e em sua comunicação pública, o que contribui para a “greenwashing”.



3. Identificar separadamente o risco ligado às emissões de metano, em particular da pecuária e no Brasil, e adotar as medidas adequadas de mitigação e prevenção de riscos em conformidade. Estas medidas devem:

– incluir a exigência de informações sobre emissões e reduções de toda a cadeia de valor do cliente;

– visar reduções absolutas de emissões e não aceitar indicadores ou ações sobre a intensidade de emissões que não resultem em reduções absolutas.



4. Medidas para avaliar a situação dos fornecedores e ações apropriadas de mitigação de riscos e prevenção de danos graves para assegurar que as cadeias de fornecimento de seus clientes não contribuam para o desmatamento, não utilizem práticas análogas à escravidão, nem infrinjam os direitos dos povos indígenas. Estas medidas devem incluir:

– exigindo de seus clientes a rastreabilidade total de suas cadeias de fornecimento de carne bovina no Brasil – todas as fazendas diretas e indiretas, incluindo o nome da fazenda, o fazendeiro e seu número fiscal – agora, não até 2025. Caso contrário, a BNP deve se recusar a entrar em relações comerciais com estas empresas;

– exigir que os resultados desta rastreabilidade sejam tornados públicos;

– exigir que seus clientes forneçam provas de que estas cadeias de valor não estão ligadas ao desmatamento, trabalho forçado ou ataques a territórios indígenas;

– recusar-se a entrar em relações comerciais com empresas ligadas ao desmatamento;

– exigir de seus clientes brasileiros de carne bovina que utilizem o Índice Teórico de Produtividade Animal como uma ferramenta para detectar a lavagem de gado;

– indicar em seu plano como o BNP Paribas usa sua influência em suas relações comerciais para promover a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente;

– monitorar as atividades e compromissos dos clientes de alto risco antes da assinatura de qualquer contrato, e depois periodicamente, utilizando departamentos internos especializados ou especialistas externos, examinando relatórios elaborados pelos clientes, relatórios das autoridades nacionais ou inspeções no local, utilizando ferramentas específicas (Visipec, SISBOV) e envolvendo-se em discussões com as partes interessadas – sociedade civil, comunidades indígenas. Após esta auditoria, o BNP Paribas não deve firmar contratos com empresas que não respeitaram seus compromissos públicos de combater graves abusos de direitos humanos e ambientais, e deve suspender contratos ou desistir de relações comerciais com empresas que estejam envolvidas em tais abusos;

– especificar se o BNP Paribas recusará novos financiamentos e encerrará permanentemente as relações comerciais no caso de não cumprimento da política do setor agrícola, ou se essas relações serão suspensas até que o cliente cumpra determinadas condições e os termos das políticas de investimento do Grupo; e indicar se essas empresas serão colocadas na lista de vigilância do Grupo ou interditadas, temporária ou permanentemente;

– anunciar publicamente, antes de firmar um novo contrato, sua intenção de contratar uma empresa em um setor de alto risco;



5. O estabelecimento de um mecanismo de denúncia e informação facilmente acessível a terceiros que são ou poderiam ser afetados por impactos negativos causados pelas atividades e clientes do Grupo.



6. O estabelecimento de um sistema específico para monitorar as medidas implementadas e avaliar sua eficácia, em particular:

– através do contato com as partes interessadas, particularmente os representantes das populações indígenas vulneráveis;

– através da criação de um mecanismo de reclamações, cuja lista seria tornada pública.



Original (francês)



DECLARER les associations Comissão Pastoral da Terra et Notre Affaire recevables et bien fondées en leurs demandes ;

ENJOINDRE la société BNP Paribas d’adopter un nouveau plan de vigilance contenant les mesures suivantes, sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir :

1. Regrouper l’ensemble des éléments relatifs à la loi sur le devoir de vigilance au sein de son plan de vigilance afin de fournir une information simple, claire, détaillée et complète sur sa mise en œuvre de cette loi.

2. Mettre fin à l’ambiguïté sur ses engagements en matière environnementale au sein de son plan de vigilance et en matière de communication publique, ce qui participe au discours de greenwashing.

3. Identifier distinctement le risque lié aux émissions de méthane, en particulier issu de l’élevage bovin et au Brésil, et adopter des mesures adaptées d’atténuation de risque et de prévention en conséquence. Ces mesures devraient :

– inclure l’exigence d’informations sur les émissions et les réductions de la chaîne de valeur dans son ensemble des clients ;

– viser des réductions d’émissions absolues et ne pas accepter d’indicateurs ou d’actions sur l’intensité des émissions qui ne s’accompagnent pas de réductions absolues.

4. Des mesures d’évaluation de la situation des fournisseurs et des actions adaptées d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves, permettant de s’assurer que les chaînes d’approvisionnement de ses clients ne contribuent pas à la déforestation, ne recourent pas à des pratiques s’apparentant à de l’esclavage, et ne portent pas atteinte aux droits des populations autochtones. Ces mesures devront notamment :

– exiger de ses clients une traçabilité complète de leurs chaînes d’approvisionnements en bœuf au Brésil – l’intégralité des fermes directes et indirectes, incluant le nom de la ferme, de l’éleveur et son numéro fiscal – dès aujourd’hui et non pas à l’horizon 2025. A défaut, BNP doit refuser de s’engager dans des relations commerciales avec ces entreprises ;

– exiger que les résultats de cette traçabilité soient rendus publics ;

– exiger de ses clients la preuve que ces chaînes de valeur ne sont pas liées à des pratiques de déforestation, de travail forcé ou d’atteinte aux territoires indigènes ;

– refuser dès aujourd’hui de s’engager dans des relations commerciales avec des entreprises liées à de la déforestation ;

– exiger de ses clients producteurs de bœuf brésilien l’utilisation de l’index théorique de productivité animale comme outil de détection de blanchiment de bétail ;

– indiquer au sein de son plan de quelle façon concrète BNP Paribas utilise son influence dans le cadre de ses relations commerciales afin de promouvoir la protection des droits humains et de l’environnement ;

– contrôler préventivement à tout contrat, puis périodiquement, l’activité et les engagements de vos clients à risques, notamment à l’aide de services internes spécialisés ou d’experts externes, à travers l’examen des rapports établis par ses clients, les rapports d’autorités nationales ou des contrôles in situ, l’utilisation d’outils spécifiques (Visipec, SISBOV) et l’engagement de discussions avec les parties prenantes – société civile, communautés autochtones. A la suite de ce contrôle, BNP Paribas ne devrait pas conclure de contrats avec des entreprises qui n’ont pas respecté leurs engagements publics en matière de lutte contre les atteintes graves aux droits humains et à l’environnement, et suspendre les contrats ou se retirer des relations commerciales conclues avec des entreprises qui participeraient à de telles atteintes ;

– préciser si BNP Paribas refusera tout nouveau financement et mettra fin à ses relations commerciales de manière définitive en cas de non-respect de la politique sectorielle Agriculture, ou si celles-ci seront suspendues le temps que le client satisfasse à certaines conditions et aux conditions des politiques d’investissement du Groupe ; et indiquer si ces sociétés seront placées sur la liste de surveillance ou d’exclusion du Groupe, de manière temporaire ou définitive ;

– annoncer publiquement, avant de conclure un nouveau contrat, votre intention de s’engager contractuellement avec une entreprise dans un secteur à haut risque;

5. La mise en place d’un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements facilement accessible aux tiers qui seraient ou pourraient être affectés par des impacts négatifs causés par les activités et les clients du Groupe.

6. La mise en place d’un dispositif spécifique de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité, notamment :

– par des prises de contact avec les parties prenantes, notamment les représentants de populations autochtones vulnérables ;

– par la mise en place la mise en place d’un mécanisme de réclamations, dont la liste serait rendue publique