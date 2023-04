Íntegra das respostas da GPTW, ONU, Aurora e Salton sobre as certificações das empresas envolvidas no caso de trabalho escravo na serra gaúcha

Respostas foram enviadas como contraponto a reportagem ‘Vinícola flagrada com trabalho escravo no RS ostentava o selo Great Place to Work’

Vinícola Aurora

A Cooperativa Vinícola Aurora está prestando todas as informações solicitadas para que a suspensão temporária do GPTW seja superada o mais breve possível. A interrupção provisória do uso do selo ocorreu, conforme previsto no Contrato de Uso e Termo de Compromisso da Jornada de Certificação & Ranking GPTW, até que todos os fatos sejam apurados. À sociedade brasileira, a Aurora reafirma seu compromisso de implementar as melhorias necessárias em seus processos e tornar-se uma organização cada vez mais moderna, sustentável e inclusiva. Sobre o Pacto Global da ONU, a Aurora ainda não é signatária, mas acredita que as medidas que está tomando são passos importantes para aderir ao acordo.

Salton

A Salton aderiu ao Pacto na metade de 2022 buscando avançar e evoluir na agenda de sustentabilidade. A filiação junto ao Pacto auxilia a empresa na integração dos ODS a sua gestão. O Pacto fornece programas, trocas de conhecimento e treinamentos nas temáticas dos ODS que fazem com que a empresa tenha uma agenda de evolução em diversas frentes. O fato ocorrido foi relatado ao nosso ponto de contato junto à instituição no dia 03/03/2023 de forma transparente e em linha com os compromissos públicos firmados pela Salton. A implementação de melhorias apresentadas ao Pacto Global e demais Stakeholders da empresa ocorrerá de maneira sistematizada por meio do plano de melhoria continuada que já está em execução.

Pacto Global da ONU

O Pacto Global da ONU no Brasil repudia qualquer violação aos direitos humanos.

Como uma iniciativa voluntária que busca promover princípios universais, o Pacto Global da ONU atua por meio do engajamento ativo da comunidade corporativa, em cooperação com a sociedade civil e representantes do trabalho organizado. Diante das recentes denúncias em relação a violação de direitos humanos por uma das empresas participantes, o Pacto Global da ONU no Brasil encaminhou o tema a instâncias competentes da iniciativa e já tomou as medidas de integridade previstas em seu regimento.

O Pacto Global da ONU no Brasil é uma convocação para que as empresas alinhem suas operações e estratégias a dez princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção e atua no País desde 2003. Hoje possui a segunda maior rede local do mundo, com mais de 1.900 participantes. O Pacto Global não é um selo ou chancela. É uma plataforma de projetos e ações que ajuda as empresas participantes a se capacitarem por meio de treinamentos e compromissos públicos em torno de práticas responsáveis de sustentabilidade, com metas mensuráveis nos âmbitos social, ambiental e de governança. Os mais de 50 projetos conduzidos no País abrangem, principalmente, os temas: Água e Saneamento, Alimentos e Agricultura, Energia e Clima, Direitos Humanos e Trabalho, Anticorrupção, Engajamento e Comunicação. No mundo, são mais 21 mil participantes, distribuídas em 69 redes locais, que abrangem mais de 160 países.

O Pacto Global adota um conjunto de medidas de integridade que visam promover maior responsabilidade pública e transparência dos participantes em relação aos seus desempenhos em sustentabilidade corporativa e são compostas por políticas de relatórios e processos de facilitação de diálogo.

Great Place To Work

A GPTW Brasil irá manter a certificação da Aurora após os fatos ocorridos em Bento Gonçalves?

Não, optamos pela suspensão temporária após conversa com a empresa e recebimento do dossiê dos fatos, ações e intenções da organização em nosso processo de auditoria interna. Essa suspensão permanecerá em vigor até que tenhamos um desfecho oficial do processo investigativo e conclusões do Ministério Público do Trabalho e de outros órgãos legais envolvidos.

A GPTW aborda a questão do trabalho digno em suas formações?

Sim, por meio do mapeamento do contexto e maturidade organizacional nesse tema de cada empresa para discutir soluções específicas de ESG. Atualmente, temos 4 questões em nosso formulário de certificação & ranking sobre o tema:

A organização é signatária do Pacto Global? A organização possui estratégias, políticas e/ou práticas estruturadas ESG (Meio ambiente/Social/Governança)? A organização possui ações e/ou políticas de cuidado e disseminação de suas boas práticas culturais para funcionário(a)s terceirizados ou temporários? A organização possui ao menos 5 fornecedores e/ou prestadores de serviços com Certificação GPTW em sua cadeia de valor?

A GPTW faz algum acompanhamento com a empresa certificada para garantir que bons padrões de trabalho sejam mantidos?

O ciclo da Jornada de Certificação & Ranking bem como a validade do selo e da pesquisa são de 12 meses, justamente para que possamos acompanhar a percepção dos funcionários e o clima geral da organização de forma constante, próxima e evolutiva.

A GPTW Brasil visita as empresas detentoras do selo? Se sim, com qual frequência e o que é verificado in loco?

Não há verificação in loco nas empresas. O processo de Certificação e Ranking do GPTW é feito de forma online e digital, pois quem de fato avalia a empresa são seus próprios colaboradores, ao responderem de forma sigilosa uma pesquisa de qualidade do ambiente interno de trabalho e cultura organizacional da empresa. Se atendidos determinados critérios de excelência pré-estabelecidos, a empresa poderá receber o selo da Jornada de Certificação e Ranking GPTW.

Desde quando a Aurora é detentora do selo GPTW Brasil? A vinícola foi visitada por representantes do GPTW em alguma ocasião? Quando?

A certificação das empresas tem duração de um ano, mas pode ser suspensa ou revogada a qualquer tempo diante de situações especificas previstas contratualmente.

Não divulgamos detalhes de procedimentos contratuais observados com empresas em específico. Contudo, informamos que a vinícola Aurora não está certificada, conforme pode ser consultado em nossa página https://certificadas.gptw.com.br/.

A Aurora chegou a ser ranqueada na lista GPTW Brasil? Se sim, apareceu em qual posição na edição mais recente? Favor enviar o ranking completo.

Não, a empresa Aurora não foi ranqueada na lista GPTW.

Qual foi o valor pago pela empresa Aurora no âmbito da obtenção do selo GPTW?

Conforme informado anteriormente, não divulgamos detalhes de procedimentos contratuais relacionados a empresas em específico.

Contudo, importante esclarecer que as empresas NÃO pagam para possuir o selo GPTW. O selo GPTW é concedido se, e somente se, determinados critérios de excelência pré-estabelecidos forem atendidos, a partir do conteúdo das respostas apresentadas pelos próprios colaboradores da empresa com relação ao ambiente interno de trabalho e cultura organizacional.

O GPTW presta ou já prestou algum tipo de consultoria sobre ambiente de trabalho para a Aurora ou eventuais outros serviços remunerados?

Conforme informado anteriormente, não divulgamos detalhes de procedimentos contratuais relacionados a empresas em específico.

Que tipo de problema foi identificado nos procedimentos do GPTW Brasil que possibilitou que uma empresa envolvida com trabalho escravo recebesse o selo de “ótima empresa para trabalhar”?

Embora estejamos sempre abertos a aperfeiçoar nossos serviços, não houve identificação de problema algum nos procedimentos do GPTW.

Nosso trabalho é ser a voz de cada colaborador das mais de 4 mil empresas que atuam conosco no país. Reiteramos nesse sentido que é o próprio colaborador (e não o GPTW) quem avalia se a empresa é um bom lugar para trabalhar.

Entretanto, independentemente da opinião de seus colaboradores, qualquer empresa envolvida em denúncias relacionadas a atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, que utilize mão de obra escrava, infantil ou mantenha trabalho irregular de adolescentes e ambientes insalubres não poderá sequer se candidatar à Certificação e ao Ranking GPTW. Tais práticas repudiáveis identificadas a qualquer tempo acarretam a perda sumária da Certificação e a desclassificação dos Rankings GPTW.

Após o caso Aurora, a GPTW Brasil adotou algum tipo de revisão de seus critérios para certificação? Se sim, o que foi ou está sendo feito?

Contudo, informamos que a metodologia GPTW, presente em 97 países, tem evoluído continuamente, acompanhando as mudanças e evoluções do mundo do trabalho. Em 2022, um novo algoritmo de análise da pesquisa garantiu maior justiça na abrangência das práticas, visando reconhecer as organizações que sejam excelentes para trabalhar PARA TODOS os funcionários. Em 2023, incluímos novas perguntas em nosso questionário para mapear de forma ainda mais robusta a interação das empresas com fornecedores e terceiros. Aumentamos também o volume de comunicação em nossos canais, reforçando os canais de denúncia e auditoria e facilitando a experiência do colaborador em denunciar qualquer tipo de questão que possa influenciar no reconhecimento da empresa como um excelente lugar para trabalhar.