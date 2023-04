Onças órfãs, frangos confinados: os impactos da soja no MT sobre os animais

Por Repórter Brasil |

O Mato Grosso é o maior produtor de soja do país, com uma safra superior a 44 milhões de toneladas por ano. Dos 100 municípios mais ricos do agronegócio nacional, 35 situam-se no estado.

Apesar de sua inegável pujança econômica, a atividade agrícola ainda é o principal vetor de devastação da Amazônia e do Cerrado. Além disso, traz impactos diretos não só sobre a fauna nativa local, mas também sobre frangos e porcos criados para a indústria da carne.

Esse é o tema do documentário “Floresta Racionada – O impacto da soja sobre animais silvestres e em confinamento”, disponível no arquivo acima. O filme é uma realização da Repórter Brasil, em parceria com a Proteção Mundial Animal.

Desmatamento e bem-estar animal

Segundo dados da organização ambientalista Imazon, cerca de 1.780 quilômetros quadrados de matas nativas do Mato Grosso correm sério risco de desaparecer ao longo deste ano — números inferiores apenas aos do Pará e do Amazonas.

O avanço do desmatamento também gera consequências preocupantes sobre a fauna silvestre. Onças, tatus e macacos acabam encurralados entre queimadas e motosserras.

O resultado é um saldo de mortos, mutilados e filhotes órfãos, resgatados e cuidados por entidades de promoção dos direitos dos animais.

Mas a fauna silvestre não é a única impactada pelo avanço da soja: boa parte dos grãos plantados no Brasil entra na composição da ração fornecida a animais em confinamento.

Em galpões espalhados por todo o país, milhões de frangos e porcos vivem aglomerados em sistemas intensivos de produção. Isso compromete não só a mobilidade, mas principalmente a qualidade de vida desses animais.

O curta-metragem também mostra como a soja fruto do desmatamento serve de alimento a animais que entram na cadeia produtiva de gigantes do setor de frigoríficos.

Confira também o relatório “Floresta Racionada”, que traz mais detalhes sobre a investigação feita pela Repórter Brasil.

Ficha Técnica

Floresta Racionada – O impacto da soja sobre animais silvestres e em confinamento (13′)

Direção e roteiro: Gil Alessi

Direção de fotografia e Montagem: Lucas Barreto

Produção Executiva: Carlos Juliano Barros

Artes e Animações: Toca Hub

Realização: Repórter Brasil e Proteção Animal Mundial