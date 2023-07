Íntegra das respostas da Syngenta, Carrefour e Usina Colombo

Leia a reportagem completa

Syngenta

A Syngenta investe em pesquisa e desenvolvimento de soluções agrícolas inovadoras e baseadas em ciência. A utilização de nossos produtos é regida por determinações de órgãos reguladores de todo o mundo para garantir a máxima segurança para agricultores, consumidores e meio ambiente; e varia naturalmente de país para país, dependendo de fatores como os tipos de culturas em que serão aplicados, tipos de pragas e doenças que controlam, composição do solo e condições climáticas locais, entre outros. Nossos produtos estão entre os mais regulamentados do mundo e são seguros quando utilizados de acordo com as especificações descritas em bulas e receituários agronômicos. Além disso, desempenham um papel essencial na produção de alimentos de qualidade, seguros e sustentáveis.

No que se refere à relação entre a aplicação de produtos de proteção de cultivos e o cuidado com insetos polinizadores, incluindo as abelhas, a Syngenta investe em diversos programas e iniciativas que fomentam a coexistência entre agricultura e apicultura. Entre eles, cabe destacar no Brasil o Projeto de Coexistência Converge/GeoApis que tem como base uma solução digital, para viabilizar essa coexistência harmônica e sustentável. A plataforma conecta agricultores e apicultores, mitigando conflitos de relacionamento nas áreas agrícolas, gerando valor compartilhado e ajudando na conservação das abelhas. A iniciativa tem como referência o Protocolo de Coexistência, celebrado entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil (ORPLANA) e a Syngenta. Cabe adicionar que entre os princípios ativos dos defensivos agrícolas envolvidos em programas como este, está o Tiametoxam. A Usina Colombo é cliente Syngenta e inclusive parceira da empresa no Projeto de Coexistência descrito anteriormente.

Carrefour

O Grupo Carrefour informa que criou um comitê interno e realizou uma auditoria, através de empresa especializada, com foco em riscos ambientais, o qual englobou a avaliação de riscos locais, verificação de zonas sensíveis e zonas de segurança, rastreabilidade, aplicação de defensivos e manejo de pragas, segurança do trabalho, proteção da biodiversidade, entre outros.

Atualmente, o Grupo trabalha com alguns fornecedores de açúcar em seu portfólio de Marca Própria. Todos os fornecedores, que fornecem produtos de Marca Própria são homologados e desenvolvidos seguindo a Política de Qualidade do Grupo, a qual estabelece pré-requisitos de segurança de alimentos e padrões de qualidade, levando em consideração as exigências da regulamentação brasileira. Após o lançamento no mercado, nossos produtos são monitorados anualmente através de auditorias técnicas e sociais, análises laboratoriais e sensoriais, seguindo protocolos e diretrizes internacionais.

Adicionalmente, todos os nossos contratos comerciais possuem cláusulas específicas que obrigam o fornecedor a se comprometer rigorosamente com as normas da legislação trabalhista vigente, garantindo a não utilização de mão de obra em condição análoga à de escravidão e o respeito aos direitos humanos, sendo passível da rescisão de contrato e exclusão do fornecedor do sistema. Estamos construindo novos protocolos e evoluindo, considerando a complexidade da nossa cadeia.

Usina Colombo

A Colombo Agroindústria S/A é uma empresa com mais de 80 anos de existência. Ao longo da nossa trajetória, os compromissos com a sustentabilidade e a segurança ambiental e social têm norteado nossos processos produtivos. Além disso, seguimos todas as regulamentações e normas estabelecidas pelas agências governamentais. A empresa tem as certificações de qualidade ISO 9000; de meio ambiente, ISO 14001; e de Segurança Alimentar, FSSC 22000.

Todos os defensivos agrícolas utilizados nas nossas lavouras de cana-de-açúcar são autorizados pela legislação brasileira, são rigorosamente controlados por corpo técnico especializado e a aplicação de campo ocorre seguindo recomendação agronômica.

A empresa possui protocolos rígidos para a pulverização aérea. Somente empresas homologadas por órgão como IBAMA, ANAC e Ministério da Agricultura e aprovadas em seu processo de seleção de fornecedores realizam esta atividade.

A pulverização com defensivos agrícolas, quando se faz necessária, ocorre predominantemente de forma terrestre.

Em relação ao senhor Wilson Gussoni, policial militar, que exerce a atividade paralela de apicultura, cabem alguns esclarecimentos. Anos atrás ele demandou ações judiciais e administrativas.

Não há registro recente de novos questionamentos à Colombo. Todas as suas investidas não obtiveram êxito, sendo, inclusive, arquivadas ou objeto de desistência pelo próprio autor por falta de nexo causal.

A Colombo tem compromisso com os polinizadores, a biodiversidade e seus criadores das comunidades próximas a vários anos. Mantém cerca de 103 apiários mapeados em sua base de informações para uma comunicação permanente e assertiva. O programa “GeoApis”, de apoio a tal atividade, em parceria com a Converge, é um exemplo. Este programa garante a coexistência entre a cultura da cana-de-açúcar e a atividade dos apicultores, preservando a fauna e a flora das áreas adjacentes.

O projeto representa um compromisso em estabelecer um relacionamento de coexistência harmônica entre os criadores de abelhas presentes nas áreas de produção e vizinhanças.

Ao longo do ano de 2022, mais de 15 mil hectares e suas adjacências foram visitados. Este é um processo de evolução iniciado pela conexão e formalização de parcerias. Nesse período, criadores de abelhas foram localizados e identificados, assim como estreitamos as parcerias com CATI, CDA, APTA e Prefeituras Municipais dos principais municípios da região.

Neste sentido, este projeto alavancado pelo cultivo de cana-de-açúcar e mantido pela Colombo, proporcionou o avanço de uma segunda atividade com importância social e ambiental: a criação de abelhas. Este impulsionou a produção de mel, gerou mais renda com inclusão social e digital às comunidades do entorno.

Porém, vale ressaltar que a grande maioria dos apicultores ainda é clandestina, ou seja, não são registrados na Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo.

Reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade e a preservação da vida animal e vegetal, e trabalhamos constantemente para minimizar o impacto ambiental de nossas atividades.

Em relação às denúncias de irregularidades contra a fornecedora de trabalhadores para o plantio de cana-de-açúcar em fazenda arrendada pela Colombo, informamos, mais uma vez, que inexiste qualquer medida ou exigência imposta à Colombo Agroindústria S.A., nem antes nem agora.

Destacamos, uma vez mais, que nossa empresa não praticou qualquer conduta irregular e repudia práticas de trabalho análogos à escravidão.

Informamos ainda que as equipes de fiscalização da Colombo Agroindústria S.A. continuam em seu trabalho rotineiro de fiscalização junto às frentes de trabalho e moradias coletivas pela equipe de segurança e medicina do trabalho, bem como por agentes externos de empresa especializada.

Destacamos, ainda, que não auferimos qualquer benefício direto ou indireto fruto de práticas ilegais ou irregulares de nossos contratados ou prestadores de serviços. Atualmente geramos mais de 6,5 mil empregos internos e externos.

Temos como valor imprescindível o respeito à dignidade humana e a legalidade nas relações de trabalho.