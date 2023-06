Mude o mundo: apoie a Repórter Brasil

A Repórter Brasil completa 22 anos em 2023. Nestas duas décadas, mudamos para melhor a vida no Brasil – mesmo que você não soubesse disso até agora.

Fomos a principal organização de comunicação responsável por colaborar na criação de leis para o combate ao trabalho escravo no país. Desde que foi implantada, pelo menos XXX mil trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão.

Mas não só. Por meio do nosso programa educacional, capacitamos mais de 22 mil professores, assistentes sociais e lideranças da sociedade civil para saber como lidar com escravizados, migrantes e vítimas de tráfico de pessoas. No departamento de pesquisa, rastreamos mais de 2 mil unidades produtivas, denunciando violações no campo e na produção de mercadorias que estão hoje na sua mesa do café da manhã – e conseguimos pressionar para que grandes empresas suspendessem fornecedores desmatadores e escravagistas.

Somente nos últimos meses, nossas denúncias fizeram com que o Exército suspendesse o “canto dos maus tratos” criado para punir alguns indígenas venezuelanos nos abrigos da Operação Acolhida; que o Ministério da Saúde retirasse do seu site a recomendação de uso da cloroquina para a Covid-19 e que fazendeiros fossem multados e proibidos de jogar agrotóxico sobre crianças de uma comunidade no Maranhão.

Temos mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Prêmio Gabriel García Márquez, o Vladimir Herzog e o Freedom Awards.

