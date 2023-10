Íntegra dos posicionamentos enviados para a reportagem sobre a ‘lista suja’ da escravidão

Leia a reportagem completa

Grupo Heineken

Tomamos conhecimento da atualização da lista nesta manhã e estamos analisando seus impactos. Gostaríamos de esclarecer que a decisão é decorrente de um caso de 2021, quando nós, e outra grande cervejaria do setor, fomos surpreendidos por uma fiscalização do Ministério do Trabalho que indicava infrações trabalhistas cometidas por parte de uma de nossas prestadoras de serviços, a Transportadora Sider. A situação nos deixou estarrecidos e nos mobilizamos para dar todo apoio aos trabalhadores envolvidos e para garantir que todos os seus direitos fundamentais fossem reestabelecidos prontamente. Além disso, asseguramos as medidas necessárias junto à transportadora, que não faz mais parte do nosso quadro de fornecedores.

De lá para cá, não ficamos parados. A partir desse caso específico e dos nossos valores de respeito e cuidado com as pessoas, compreendemos a necessidade de avançar ainda mais na checagem do cumprimento dos parâmetros presentes em nosso Código de Conduta, não apenas para transportadoras, mas para todos os fornecedores que fazem parte da nossa cadeia de suprimentos.

Entre as iniciativas, desenvolvemos uma plataforma robusta de controle de terceirização de transportadoras, que prevê o recebimento mensal de toda a documentação que comprova o bom andamento e cumprimento dos requisitos previstos em contrato, especialmente no que diz respeito a direitos humanos. Essa documentação é enviada para análise e resulta em um relatório interno por meio do qual são cobrados ajustes e melhorias dos fornecedores. Vale ressaltar que qualquer violação desse processo pode acarretar a adoção de medidas disciplinares, inclusive a rescisão de contrato.

Reafirmamos nosso respeito à legislação e aos direitos dos trabalhadores e seguimos à disposição para continuar construindo, em parceria com o mercado, formas de trabalho e controle para que casos como esse não se repitam no futuro.