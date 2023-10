Posicionamentos enviados para reportagem sobre água contaminada com agrotóxicos

Comentários enviados à Repórter Brasil para a matéria “Água contaminada: testes encontram agrotóxicos acima do permitido em 28 cidades do Brasil”

Saneago

Reforçamos que a Saneago é apenas uma das usuárias dos mananciais do Estado de Goiás. A Companhia realiza monitoramentos para garantir a qualidade do seu produto, ou seja, da água tratada e distribuída à população.

Enquanto concessionária de serviços de saneamento, ressaltamos que o monitoramento realizado pela Saneago tem como finalidade atender a Portaria GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2023 que dispõe sobre a qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, ou seja, visando garantir a qualidade da água tratada que a Companhia distribui para a população.

Já a função de gestão dos usos dos mananciais e o monitoramento ambiental é uma atribuição dos órgãos ambientais. Quanto ao uso de agrotóxicos, a fiscalização do uso inadequado ou de produtos proibidos para atividades agrícolas é realizada pela estrutura de órgãos em níveis de Governo Federal, Estadual e Municipal com a finalidade de orientação, fiscalização e punição – que deve ser atuante, para garantir a salubridade ambiental.

Agrotóxicos

A Saneago realiza o monitoramento de agrotóxicos na água bruta e na água tratada, em conformidade com o que dispõe a Portaria GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2023 e a Resolução Conama 357 de 17 de março de 2005 do Meio Ambiente, observando frequência, quantitativo de amostragem, além de considerar a sazonalidade das culturas para que as coletas sejam representativas.

Considerando os municípios atendidos pela Saneago, em 2022, foram coletadas aproximadamente 1.400 amostras de água bruta e tratada, para monitoramento de compostos orgânicos/agrotóxicos. Dessas, 600 amostras foram de água bruta (superficial e subterrânea), e foram analisados cerca de 50 parâmetros, totalizando 30.000 resultados analíticos. Para o monitoramento da água tratada, foram coletadas 800 amostras e analisados 40 parâmetros, totalizando 32.000 resultados. Todos os valores encontrados – inclusive quanto a agrotóxicos – tanto nas amostras de água bruta quanto nas tratadas, estão abaixo dos limites máximos permitidos, ou seja, em conformidade com as legislações vigentes.

Aruanã

No município, no ano de 2022, há total conformidade com a Portaria em relação aos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, na qual a segurança microbiológica também foi garantida. Frisamos que não há presença de parâmetros orgânicos na água tratada acima dos valores máximos permitidos pela Portaria.

A Saneago mantém diálogo com demais entes. Em resposta ao Ofício 67/2023, expedido pela Secretaria de Saúde de Aruanã – solicitando informações a cerca da qualidade da água tratada distribuída à população – a Saneago informou sobre a total garantia da segurança da água tratada distribuída no município e encaminhou os relatórios e os resultados que demonstram conformidade com a Lei.

De qualquer forma, diante do questionamento da Reportagem, a Companhia conferiu novamente os resultados de orgânicos e tudo está atestado em total conformidade. Em 2022, o monitoramento de orgânicos na água tratada da saída da Estação de Tratamento de Água de Aruanã evidenciou o seguinte resultado:

1º Semestre: Realizou-se análise de 13 substâncias orgânicas e 18 agrotóxicos, sendo 100% dos resultados menor que o Limite de Detcção (< LD).

2º Semestre: Realizou-se análise de 13 substâncias orgânicas e 17 agrotóxicos, sendo 100% dos resultados menor que o Limite de Detcção (< LD).

Diante do questionamento da Reportagem, aproveitamos a oportunidade para explicar que no relatório Siságua, na entrada de dados de um parâmetro específico, deve-se informar a data de coleta, a data da análise e o resultado da análise. O relatório Siságua oferece 3 opções de resposta, sendo: (1) um resultado quantificado; ou (2) um valor inferior ao LD (Limite de Detecção – a menor quantidade de analito na amostra que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada sob as condições estabelecidas para o ensaio); ou (3) um valor inferior ao LQ (Limite de Quantificação – a menor quantidade do analito na amostra que pode ser quantitativamente determinada com precisão e exatidão aceitáveis). Apesar do relatório Siságua ter 3 opções de resposta, apenas 1 opção pode ser utilizada para representar o resultado e as demais opções devem ser desabilitadas.

De acordo com o DOQ-CGCRE-008, como os métodos analíticos utilizados pelos laboratórios da Saneago são normalizados, o LD e o LQ são calculados, validados e registrados no relatório Siságua a fim de garantir a confiabilidade analítica dos resultados.

Garantimos que água fora do padrão de potabilidade, que possa causar risco à população, não é distribuída aos consumidores, portanto, não chega aos imóveis.

Qualidade da água

A Saneago possui uma rede de laboratórios, sendo 190 laboratórios operacionais de processo, 16 laboratórios regionais e um Laboratório Central de Água, que possui certificado de acreditação segundo os requisitos legais estabelecidos pela ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, concedido pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE).

Com isso, a Companhia se destaca entre as principais companhias de saneamento do País, sendo o Laboratório Central um dos poucos, de empresas de saneamento, a obter esse reconhecimento. A documentação atesta a qualificação dos serviços realizados, garante a confiabilidade das análises e demonstra, de forma objetiva e documentada, a competência do Laboratório em produzir resultados válidos e confiáveis. Além disso, certifica que a unidade tem o Sistema de Gestão da Qualidade implementado em conformidade com as normas técnicas.

A Saneago realiza o monitoramento analítico de agrotóxicos conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. Semestralmente, os dados obtidos pelo monitoramento da Saneago são compilados em relatório denominado SISAGUA. A Saneago preenche a planilha específica do Ministério da Saúde e encaminha para as Vigilâncias Sanitárias Municipais. As Vigilâncias Sanitárias Municipais é que possuem acesso para inserir os dados recebidos da Saneago dentro do Painel Vigiagua no site do Ministério da Saúde [https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/demas/situacao-de-saude/vigiagua]

Na tabela encaminhada pela Repórter Brasil, verifica-se que a coluna VALOR RESULTADO não possui unidade de medida e nem vírgula no resultado. A título de exemplo, na Linha 2 da Tabela, o correto é 0,009 µg/L; assim, 0,009 µg/L está abaixo do VMP, visto que o VMP para Aldrin + Dieldrin é de 0,03 µg/L . Esse mesmo erro (ausência de vírgula e de unidade de medida) é observado para os demais produtos listados, conforme segue abaixo:

onto de monitoramento Grupo de parâmetros Parâmetro Atendimento ao padrão Tipo de resultado Código IBGE Valor Resultado SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Aldrin + Dieldrin – VMP: 0,03 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 0009 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Alaclor – VMP: 20,0 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 132 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Aldrin + Dieldrin – VMP: 0,03 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 0009 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Atrazina – VMP: 2,0 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 80025 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Carbofurano – VMP: 7,0 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 144 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Clordano – VMP: 0,2 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 0003 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Clorpirifós + clorpirifós-oxon – VMP: 30,0 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 085 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos DDT + DDD + DDE – VMP: 1,0 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 060 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Endossulfan (a, ß e sais) – VMP: 20,0 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 184 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Endrin – VMP: 0,6 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 01 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Metolacloro – VMP: 10,0 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 156 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Molinato – VMP: 6,0 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 008 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Parationa Metílica – VMP: 9,0 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 398 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Pendimentalina – VMP: 20,0 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 268 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Permetrina – VMP: 20,0 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 317 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Simazina – VMP: 2,0 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 031 SAÍDA DO TRATAMENTO Agrotóxicos Trifluralina – VMP: 20,0 µg/L Acima do VMP QUANTIFICADO 520250 197

A Saneago não é responsável pelo preenchimento dessa planilha no site do Ministério da Saúde, a qual está gerando estes equívocos de interpretação.

Em maio de 2022, a Saneago realizou um levantamento de todas as unidades de medida e encaminhou ofícios para todas as Vigilâncias Sanitárias Municipais sobre a necessidade de correção dos erros.

Por tudo isso exposto, reafirmamos a veracidade da nossa Nota Retorno de setembro de 2023 para a Repórter Brasil. E ressaltamos que, em 2022, em Aruanã, não houve presença de parâmetros orgânicos na água tratada acima dos valores máximos permitidos pela Portaria GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021 – que dispõe sobre a qualidade da água para consumo humano.



Anvisa

Até este momento, os referidos ingredientes ativos não estão na lista de prioridades de reavaliação toxicológica da Anvisa.

É importante destacar que na Europa, os ingredientes ativos atrazina e trifluralina foram reavaliadas e proibidas sob a ótica do Risco Ambiental, por decisão dos órgãos que possuem competência para cuidar do Meio Ambiente.

No Brasil a avaliação de risco ambiental está fora da competência da Anvisa.

Ressaltamos que dados como quantidade de exposição humana e quantidade de comercialização estão entre os critérios de risco usados para filtrar ingredientes ativos de agrotóxicos que virão a sofrer reavaliações toxicológicas por parte da Anvisa.

Prefeitura Municipal de Aruanã



Viemos através desta nota de esclarecimento informar que ocorreu um erro de digitação de um funcionário no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA – Ministério da Saúde), o qual resultou na divulgação de informações equivocadas quanto ao índice de contaminação na água. Este erro foi prontamente identificado e devidamente corrigido junto ao sistema competente.



Lamentamos profundamente qualquer preocupação ou confusão que essa situação possa ter causado. Nossa prioridade é fornecer informações precisas e confiáveis sobre a qualidade da água para consumo humano, e estamos empenhados em manter a integridade de nosso sistema de informação.



Reafirmamos nosso compromisso com a segurança e bem-estar de toda população, e estaremos continuamente vigilantes para garantir que erros desse tipo não se repitam no futuro. Reforçamos que as informações atualizadas e corretas sobre a qualidade da água estão disponíveis e podem ser obtidas através dos canais de atendimento apropriados.

Aegea MT

As concessionárias Águas de Matupá e Águas de Marcelândia informam que a água fornecida para população obedece, rigorosamente, todos os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Desta forma, em relação a suposta presença de agrotóxicos em quantidade acima do permitido, esclarece que tal informação não é verdadeira. Trata-se apenas de um erro de digitação do resultado divulgado na plataforma do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, do Ministério da Saúde – SISAGUA, como já ocorrido no passado.



Em 10 de março de 2022 também foi veiculada notícia sobre contaminação da água, tendo sido esclarecido e comprovado que tratava-se de mero erro de digitação. A concessionária adotará, para este caso, o mesmo procedimento realizado no passado, junto a Vigilância Sanitária, para retificar as inconsistências.



Por fim, todos os resultados das análises são disponibilizados nas contas de água mensalmente, e os clientes recebem anualmente o Relatório Anual de Qualidade da Água, contendo um resumo das análises de potabilidade realizadas ao longo dos últimos 12 meses, o que reflete o compromisso da concessionária em fornecer água tratada, segura e de alta qualidade para as comunidades.

Prefeitura Municipal de Colina



Nós, da Administração Municipal de Colina, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina, autarquia municipal responsável pelo abastecimento de água potável do Município de Colina, vimos, por intermédio do presente, em atenção à reportagem publicada por este r. Meio de Comunicação, na data de hoje (24/10/2023), com o título: “Água contaminada: testes detectam agrotóxicos acima do limite em 28 cidades”, esclarecer que as 2 (duas) amostras contaminadas com agrotóxicos de poços localizados no Município de Colina, segundo a reportagem, não foram retiradas de poços da rede pública de abastecimento de água potável da cidade de Colina, ou seja, não são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Colina, através do SAAEC, estando os poços das amostras analisadas localizados na área rural do Município.



Importante informarmos, ainda, que a água da rede pública de abastecimento da cidade de Colina passa por constante análise por laboratórios respeitados, estando todas devidamente aprovadas para o consumo, o que é amplamente divulgado nos meios de comunicação oficiais do SAAE de Colina.