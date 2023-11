Íntegra dos posicionamentos de Starbucks, Rainforest Alliance, Fazenda Pedreira, COOXUPÉ e Fazenda Cedro-Chapadão

Starbucks

At Starbucks we take pride in conducting business responsibly and supporting communities where we do business, from bean to cup. Because today’s coffee farmers face numerous challenges to their long-term future, we believe that it is Starbucks responsibility to work alongside coffee farmers to improve their livelihoods – whether they sell to us or not.

The cornerstone of our ethical sourcing approach to buying coffee is Coffee Farmer and Equity (C.A.F.E.) Practices, which was one of the coffee industry’s first set of ethical sourcing standards when it launched in 2004. Developed in collaboration with Conservation International, C.A.F.E. Practices is a verification program that focuses on continuous improvement. Each supplier is required to undergo reverification regularly, with frequency dictated by their performance and size of farm- that measures farms against economic, social and environmental criteria, designed to promote transparent, profitable and sustainable coffee growing practices while protecting the well-being of coffee farmers and workers, their families and their communities.

The program includes a third-party verification process that is overseen by SCS Global Services, responsible for ensuring the quality and integrity of the audits. You can learn more about the program and evaluation criteria here.

Evidence shows that farmers participating in the program have higher productivity than country averages, which has helped Starbucks create a long-term supply of high-quality coffee while positively impacting the lives of coffee farmers and their communities.

We are committed to sourcing coffee responsibly, for the betterment of people and planet, while we also work to empower farmers, improve their livelihoods, and positively impact their communities.

You can read about Starbucks ethical sourcing process and the role of SCS here and please note that Starbucks 2022 Global Environmental and Social Impact Report will be released this spring for more information.

Resposta em 07.08 (questionamentos sobre irregularidades identificadas nas Fazendas Fazenda Lago Azul, Pedreira, Ponto Alegre, Santa Clara, Cedro, Bernardes Estate Coffee e MC Miaki Coffee)

Starbucks takes very seriously our responsibility to ethical sourcing and transparency within our supply chain. When Starbucks is notified of a supply chain concern, we investigate the farms and concerns raised until we can verify that they are in full compliance with our stringent ethical sourcing requirements, C.A.F.E. Practices.

C.A.F.E. Practices is a verification program that measures farms against economic, social and environmental criteria, all designed to promote transparent, profitable and sustainable coffee growing practices while also protecting the well-being of coffee farmers and workers their families and their communities. The open-sourced program consists of more than 200 indicators – from financial reporting to protecting workers’ rights and conserving water and biodiversity.

Coffee farmers need to protect the rights of people working on their farms and must have measures in place that promote a safe, fair and humane work environment. This includes criteria around wages and benefits, hiring practices, hours of work, use of protective equipment, access to medical care and education. There are several areas in this section that are considered zero tolerances in the program.

The program also includes criteria to ensure traceability systems and segregation of coffee that is C.A.F.E. Practices from Non-C.A.F.E. Practices coffee.

We believe that our continuous improvement approach is the right approach to promote positive change amongst these suppliers and farms to ensure a positive future for everyone involved in coffee. C.A.F.E. Practices is a verification program, not a one-time certification system, because we believe there is always more work to do to ensure the long-term supply of high-quality coffee and to positively impact farming communities.

Specific to these farms, a few details to know:

-In order for a farm to maintain C.A.F.E Practices verification, it must be re-verified regularly through third-party inspections to ensure ongoing compliance. This means some farms you have visited may have previously held verification but are not associated with the program.

-Only one farm in question holds an active status and supply relationship within the program. This is Bernardes Estate Coffee, and we are thoroughly investigating recent claims raised and will ensure an appropriate corrective action is identified and acted on.

-Five of the farms mentioned belong to supply chains with expired status in the program. To obtain active status in the program, these supply chains will need to undergo re-verification and satisfactorily complete all program requirements. These farms are MC Miaki, Cedro Farm, Ponte Alegre, Santa Clara, and Pedreira. We will thoroughly investigate these claims as part of any renewal procedures and decisions.

-The other farm referenced has not held an active C.A.F.E. Practices recently or could not be identified in the program with the information provided thus do not currently supply to Starbucks. Nonetheless, we are deeply concerned about the wellbeing of workers across the region and will continue to work with our local partners and NGOs to improve conditions for all.

As additional background on our process of corrective action and evolving labor practices:

It is standard for us to suspend purchases from the farms in question until we can ensure through our auditing procedures that the supplier adheres to our ethical sourcing standards. You can read more about our stringent ethical sourcing requirements here: https://stories.starbucks.com/press/2020/cafe-practices-starbucks-approach-to-ethically-sourcing-coffee/. Also visit https://stories.starbucks.com/press/2020/global-human-rights-statement/

As stated before, we remain committed to working with our suppliers to advance labor practices. In Brazil specifically, we recently expanded our Farmer Support Center to help provide additional resources to farmers. Our Brazil Farmer Support Center team offers regular workshops focused on Social Responsibility to coffee producers and suppliers about Brazilian Labor Legislation. You can read more about the Farmer Support Centers here: https://stories.starbucks.com/emea/stories/2022/starbucks-farmer-support-centers-free-education-and-resources/ and here https://stories.starbucks.com/press/2021/starbucks-opens-farmer-support-center-in-brazil-for-coffee-growing/.

Resposta em 09.08 (questionamentos adicionais sobre as fazendas Cedro, Ponto Alegre, Pedreira e Bernardes Estate Coffee)

Thank you for your follow up. Unfortunately, I am not able to share that level of detail. However, I do want to reinforce that any allegation – including those brought forward by Repórter Brasil – are taken seriously and thoroughly investigated. Beyond detection of issues, we are focused on appropriate resolution and driving meaningful industry change through our standards. If you have any other questions on our C.A.F.E. Practices, please let me know.

Resposta em 15.08 (novos questionamentos sobre o produtor Guilherme de Oliveira Lemos e empresa Café Ourizona)

As stated in our previous interaction, we take these matters very seriously, as responsible sourcing and ethical business practices are of utmost importance to Starbucks. After carefully reviewing the information you provided, we have determined that the tax ID included in your inquiry is associated with one roastery and grinder, not a farm legal entity. If the situation you shared occurred at a farm, we would need to know the tax ID/Inscrição Estadual of the farm or the social security number of the producer in order to cross reference with our information. We are deeply concerned by the allegations raised and want to ensure our investigation is thorough and complete. As we shared with you previously, Starbucks is dedicated to responsible and ethical sourcing and upholding the highest standards in our business relationships.

Resposta em 22/08/2023 (questionamentos adicionais sobre as fazendas Mesas e Ourizona)

We are looking into the matter you raised however are unable to match the information you shared with any documentation. With the information provided, we can confirm that 003049538.00-91 /Fazenda Mesas has an active status in our C.A.F.E. Practices program. Our records show no active labor complaints, litigation or open claims against Guilherme de Oliveira Lemos. Our C.A.F.E. Practices program is industry leading, and in the event any non-compliance is identified, we will collaborate with the farm to develop an appropriate remediation plan, which may involve suspending purchases from the farm until we are confident that it can meet and uphold our standards.



Rainforest Alliance

Resposta em 23.08

As auditorias são realizadas por empresas chamadas de Entidades Certificadoras, terceiras partes responsáveis pelos certificados. Elas que verificam a conformidade com a Norma de Agricultura Sustentável para as propriedades e avaliam que situações de trabalho forçado e trabalho infantil não ocorram em propriedades certificadas. Com base em seus relatórios, a Rainforest Alliance faz sua revisão e emite ou não uma licença de certificação.

Repórter Brasil) A Rainforest Alliance tinha conhecimento sobre essa fiscalização quando certificou a Fazenda Mesas em maio deste ano?

De acordo com os relatórios da Entidade certificadora enviados à Rainforest Alliance para a auditoria de maio de 2023, não havia informações dessas inspeções em agosto de 2022. As Entidades certificadoras realizam uma consulta pré-auditoria para verificar se o produtor a ser auditado possui processos legais publicadas pelo Ministério do Trabalho.

RB) A orientação da Rainforest Alliance, nesses casos, é aguardar que o produtor tenha oportunidade de se defender administrativamente junto ao Ministério do Trabalho e só excluí-lo da certificação caso o cafeicultor passe a integrar o cadastro conhecido como “lista suja” do trabalho escravo?

A Rainforest Alliance tem como princípio apoiar o processo de melhoria contínua para que os produtores possam melhorar suas práticas para assegurar o bem-estar dos trabalhadores, inclusive quando incorrem determinadas não conformidades com os critérios da Norma.

A Rainforest Alliance considera outros parâmetros que vão além do Cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à de escravo. O Cadastro é um critério que complementa a análise de todos os requisitos durante a auditoria. Com base no relatório de auditoria, as Entidades Certificadoras tomam sua decisão, enquanto a Rainforest Alliance analisa e revisa o relatório da auditoria e decide se a certificação será ou não concedida a propriedade.

Se forem encontradas não conformidades significativas nos requisitos de alto risco aos trabalhadores, a Rainforest Alliance se reserva o direito de não conceder ou pode até cancelar a certificação.

Vale ressaltar que propriedades incluídas pelo Ministério do Trabalho no Cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à de escravo não poderão ser certificadas ou terão seu certificado cancelado.

RB) Quando ocorreu a primeira certificação na Fazenda Mesas e em outras propriedades de Guilherme de Oliveira Lemos? Houve alguma auditoria durante a safra de café nas propriedades do cafeicultor? Não foi identificado nenhum problema em relação aos trabalhadores safristas contratados para a colheita?

A primeira auditoria na fazenda ocorreu em maio de 2022 e a segunda ocorreu em maio de 2023.

Tanto a primeira quanto a segunda auditoria foram realizadas durante o período de colheita. Conforme estipulado em nossa “Política: Auditorias para Titulares de Certificados baseados no Brasil“, todas as auditorias de propriedades devem ser realizadas durante a colheita. Na última auditoria de certificação, não foram encontradas denúncias ou reclamações trabalhistas relacionadas a investigação ocorrida em 2022 pelo Ministério do Trabalho.



Fazenda Pedreira

Resposta em 02.08

A Fazenda Pedreira informa que cumpre a legislação trabalhista de acordo com as normas que regem as relações individuais e coletivas de trabalho estabelecidas na Constituição Federal e, também, as determinações exigidas para obtenção de certificações internacionais, que atestam qualidade, boas práticas de produção e sustentabilidade.



COOXUPÉ

Resposta em 02.08

A Cooxupé é uma das principais cooperativas de café do mundo, reconhecida pela sua reputação em oferecer qualidade e seriedade em todos processos, de forma idônea e auditada interna e externamente, respeitando as normas ambientais, sociais e legais. Todos os cafés recebidos pela cooperativa são devidamente identificados, armazenados e analisados pelo laboratório de Classificação e Controle de Qualidade, de acordo com suas origens. Após detectado o padrão de qualidade do café, os lotes são separados conforme os resultados estabelecidos nas avaliações, e, posteriormente, comercializados junto aos mercados interno e externos, atendendo 50 países. Esse mesmo padrão é adotado pelos lotes recebidos de propriedades certificadas e verificadas, mantendo toda a rastreabilidade.

Resposta em 15.08 (questionamentos adicionais sobre a Fazenda Pedreira)

A Cooxupé monitora o CADASTRO DE EMPREGADORES PREVISTO NO ARTIGO 2º, CAPUT, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MTPS/MMIRDH Nº 4, DE 11 DE MAIO DE 2016. Caso algum cooperado seja inserido no referido cadastro, são tomadas medidas cabíveis.



Fazenda Cedro-Chapadão

Resposta em 02.08

[Pergunta Repórter Brasil: Quais são os requisitos que as fazendas devem cumprir para fazer parte do programa de certificação C.A.F.E. Practices?]

Inicialmente, é relevante esclarecer que as Fazendas Reunidas Cedro-Chapadão (Cedro e Conquista) foram de fato participantes da certificação CAFE Practices em 2022. Contudo, a certificação não foi renovada em 2023 e, importante ressaltar, nunca houve comercialização de café certificado pelo CAFE Practices.

[Pergunta Repórter Brasil: A fazenda segue todas as normas trabalhistas estabelecidas para fazendas de café?]

Desde 2019, nossa fazenda tem se esforçado para implementar uma série de medidas visando cumprir todas as legislações aplicáveis, com foco na NR31 e na CLT. Em 2023, inclusive, contratamos um engenheiro especialista para adequar toda a propriedade às normas NR12 e NR10, com conclusão prevista para ocorrer dentro de seis meses (Laudo do Engenheiro – anexo 1).

[Trecho da pergunta da Repórter Brasil: Em 2022, a fazenda foi autuada e multada por submeter os trabalhadores a condições degradantes laborais e de alojamento, além de ter sido encontrado um trabalhador menor de idade em condições análogas à de escravo. A fazenda chegou a assinar um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público].

Em relação à fiscalização realizada em nossas fazendas em Ilicínea/MG no ano de 2022, esclarecemos que não houve qualquer reação adversa de nossa parte. Devido a um erro do nosso departamento contábil de RH, um jovem de 17 anos e 9 meses foi contratado e registrado por engano. Imediatamente, ao identificar o erro e em conformidade com a determinação dos auditores fiscais do MTE, o empregado foi desligado e seus direitos trabalhistas foram devidamente pagos. A partir desse incidente, firmamos um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público, que estamos cumprindo rigorosamente (TAC- anexo 2) (Comprovante de Acerto com o menor- anexo 3).

Destacamos que as Fazendas Reunidas Cedro-Chapadão jamais submeteram qualquer trabalhador a condições degradantes, trabalho forçado ou condições análogas à escravidão. Seguem algumas medidas adotadas em nossa propriedade:

Temos uma funcionária dedicada à limpeza das moradias dos funcionários. Todas atendem à NR 31 e estão equipadas com armários individuais, banheiro, cozinha, internet wifi, televisão a cabo, camas com colchões certificados pelo INMETRO e roupa de cama nova fornecida pela fazenda (Moradias – Anexo 4).

[Trecho da pergunta da Repórter Brasil: Contudo, durante a nossa visita verificamos que os alojamentos ainda tinham apenas um banheiro para 10 pessoas]: Na maior casa ficam alojados 10 funcionários. Quanto a disponibilidade de banheiros no alojamento maior, o qual acomoda no máximo 10 pessoas atende a NR31 no item “31.17.3.1 As instalações sanitárias fixas devem ser constituídas de: a) lavatório, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração)” Além do mesmo ponto referente ao sanitário não ser escopo da TAC; (Moradias – Anexo 4).

[Trecho da pergunta da Repórter Brasil: Pagamento de passagem de ida e volta pelos próprios trabalhadores (mediante a reembolso)]: Custeamos as passagens e a alimentação de todos os trabalhadores que viajam para trabalhar na fazenda (Comprovante da compra das passagens – anexo 5).

[Trecho da pergunta da Repórter Brasil: Falta de roupas de cama]: todos os trabalhadores recebem roupas de cama conforme a NR 31 e todos os colchões fornecidos possuem certificação do INMETRO (Nota fiscal de compra de materiais – anexo 6).

[Trecho da pergunta da Repórter Brasil: A maquininha de colheita e custos de uso eram dos trabalhadores]: durante a visita das repórteres, não havia colheita manual de derriçadeira ou qualquer outra atividade com equipamentos portáteis nas fazendas. Todos os trabalhadores que utilizam a derriçadeira manual possuem certificados de treinamento e fazem uso de equipamentos fornecidos pela propriedade.

[Trecho da pergunta da Repórter Brasil: Sem EPIs, além de outras infrações. Vocês gostariam de comentar sobre essas infrações verificadas pela reportagem?]

Todos os trabalhadores recebem EPIs, conforme o PGRTR das propriedades (Ficha de entrega de EPI – anexo 7).

[Pergunta da Repórter Brasil: Conversamos com os trabalhadores que nos garantiram que é permitido o trabalho de domingo e até durante a noite. Além disso, nos disseram que o descanso semanal, caso queiram fazer, não é pago. Gostariam de comentar sobre essas afirmações dos trabalhadores?]

Seguimos rigorosamente os horários de trabalho estabelecidos na CLT, não realizando trabalho aos finais de semana, feriados ou horários noturnos (Folha de ponto – anexo 8). Todos os trabalhadores têm garantido o seu descanso semanal remunerado e devidamente pago, registrado em seus holerites (Holerites – anexo 9).

[Pergunta da Repórter Brasil: Os trabalhadores nos relataram que a conta no mercado sempre é feita em nome do dono da fazenda, Sebastião Aloísio de Sales, e que depois é descontado do salário. Como isso funciona?]

Disponibilizamos um ônibus quinzenalmente para que os funcionários possam fazer suas compras na cidade e um carro para compras menores quando necessário. Os pagamentos são feitos diretamente pelos trabalhadores no comércio local, sem qualquer desconto por parte da fazenda. Vale ressaltar que Ilicínea é uma cidade pequena, sendo comum os trabalhadores vindos de outras localidades usarem o nome do proprietário como referência para compras (Holerites sem descontos – anexo 9).

[Pergunta da Repórter Brasil: A fazenda é composta por duas propriedades, a Cedro e a Conquista, sendo que a produção entre as duas é muito distinta. Quando os contratos são assinados, os trabalhadores já sabem em qual fazenda irão realizar a colheita ou isso depende muito de como está a produção?]

As Fazendas Reunidas Cedro-Chapadão são um grupo, portanto a administração das fazendas é feita de forma conjunta, os trabalhadores safristas estão cientes do cronograma de trabalho para colheita que se inicia na Fazenda Conquista e segue para as demais fazendas conforme a maturação do café, fator um tanto quanto imprevisível na cafeicultura de montanha uma vez que não há incidência solar uniforme portanto o café não chega a ponto de colheita ao mesmo tempo em todos os talhões. Vale ressaltar que os funcionários são transportados por um ônibus licenciado e as fazendas são vizinhas entre si, fazendo divisa. (licença do ônibus – anexo 10).

[Pergunta da Repórter Brasil: Quando e de que forma (online ou presencial) aconteceu a última fiscalização da C.A.F.E. Practices?]

A fazenda passou por auditoria presencial da CAFE Practices dia 15/06/2023, no entanto a fazenda não foi aprovada por uma questão agronômica, não participando do processo para 2023. Gostaria de aproveitar para enfatizar nosso compromisso em agir com boa fé e trabalhar constantemente para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores que empregamos. Valorizamos o trabalho jornalístico investigativo na garantia de direitos humanos e trabalhistas e reconhecemos a importância de nossa responsabilidade nesse sentido. Entendemos que, enquanto humanos, sempre estamos sujeitos a erros, mas esses incidentes não nos desanimam na busca contínua pela sustentabilidade e bem-estar coletivo. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de esclarecimento e admiramos a atitude do repórter em saber a outra parte uma vez que é comum atualmente que sejam publicados fatos sob apenas um ponto de vista, sem a devida investigação e compromisso com a verdade. [Anexos enviados pela administração da Fazenda Cedro-Chapadão: pasta com documentos]



