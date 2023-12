Íntegra da resposta enviada pela JBS

Confira o posicionamento da JBS enviado para a reportagem ‘JBS demite trabalhadora indígena no MS por denunciar ônibus precário da empresa, diz sindicato’

A JBS esclarece que o desligamento da ex-funcionária se deu exclusivamente por questões profissionais. Sobre o transporte dos colaboradores, a JBS informa que notificou a empresa prestadora de serviços, em novembro de 2023, para a aplicação das devidas correções de infraestrutura de parte da frota de veículos, após vistorias técnicas periódicas para verificação de regularidade.

Em relação ao caso de julho de 2023, a empresa esclarece que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, imediatamente exigiu do fornecedor terceirizado o cumprimento de todas as regras trabalhistas, incluindo alojamentos. A JBS tem protocolos e controles em suas operações, que estão permanentemente em atualização, para garantir que os seus fornecedores cumpram suas obrigações legais e de bem-estar.