Íntegra das respostas enviadas para a reportagem sobre o ‘PL do Veneno’

Confira os posicionamentos enviados para a matéria ”PL do Veneno’ coloca ‘vidas brasileiras em risco’, afirmam técnicos da Anvisa’

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem conhecimento da proposta do Projeto de Lei em questão, que atualmente sob consideração presidencial após aprovação no Senado.

A Anvisa avalia o impacto da proposta aprovada nos processos de trabalho da Agência e se manifesta em âmbito do processo legislativo. Destaca-se que a Anvisa sempre estará comprometida com a saúde da população.

Compreendemos a importância do papel da Imprensa na divulgação de informações relevantes para a sociedade e a Anvisa se coloca à disposição para futuros esclarecimentos, respeitando o momento atual do processo legislativo.

Ministério da Agricultura e da Pecuária (Mapa)

O volume de liberação não tem relação direta com Governo e sim com a melhoria da eficiência da Administração Pública para atendimento dos prazos estipulados em Decreto e para se adequar à necessidade de harmonização com os avanços científicos na obtenção de registros de produtos mais modernos e menos tóxicos.

Do volume contabilizado, se faz necessário separar os produtos técnicos – produtos químicos com alto grau de pureza e concentração de ingrediente ativo que posteriormente será utilizado como componente na produção dos produtos formulados, ou seja, não fica disponível para compra pelos agricultores quando registrado pelo Mapa. E produtos formulados que são de fato os agrotóxicos que efetivamente estarão disponíveis para uso pelos agricultores.

Há ainda que se ressaltar que nem todo volume registrado é de fato comercializado. Para isso, o Ibama disponibiliza relatórios anuais de comercialização de agrotóxicos (https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/quimicos-e-biologicos/agrotoxicos/relatorios-de-comercializacao-de-agrotoxicos#sobreosrelatorios). Como exemplo, no último relatório a informação é que em 2021, do total de 2.962 produtos formulados disponíveis, apenas 1.379 (46,56%) produtos foram comercializados e 1.510 (50,98%) produtos não foram movimentados (zero Produção, importação, Exportação, vendas).