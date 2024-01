Esperança #1 – Trabalho escravo, escravidão e raça

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, dentre as mais de 40 mil pessoas resgatadas em situação de trabalho escravo desde 2003, apenas 6% são mulheres. Dessas, mais de 60% são negras, segundo a pesquisa Trabalho escravo e gênero da Repórter Brasil. No Brasil, raça e cor são fatores de exclusão, de desigualdade.

Neste episódio, a gente conversa sobre trabalho escravo, escravidão e raça com a Raissa Roussenq Alves, que é advogada, e pesquisa as relações entre o legado escravista e as omissões de direitos trabalhistas nos dias de hoje.

Ouça agora:

Entrevistada

Raissa Roussenq Alves

Mestra em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Integra o Grupo de Pesquisa Trabalho, Interseccionalidades e Direitos e o Grupo de Estudos Mulheres Negras, ambos da Universidade de Brasília. Pesquisadora com experiência em trabalho escravo contemporâneo, e interseccionalidade de gênero, raça e classe nas relações de trabalho.

