Esperança #2 – A rota de fuga da violência doméstica

Há situações em que a violência doméstica contra as mulheres se soma e se sobrepõe a outras violações, como o trabalho escravo. O processo de buscar ajuda pra sair dessas situações de violência é cheio de obstáculos. Existe um caminho, uma rota de fuga que as mulheres precisam percorrer. Nunca é fácil denunciar, mesmo praquelas com condições sociais e econômicas boas, mas é só assim que o ciclo começa a se romper.

Neste episódio, conversamos sobre a rota de fuga da violência doméstica com a Rosilene Pimentel, que é assistente social e coordena, desde 2016, a Casa de Acolhimento Provisório de Curta Duração – Rosângela Rigo, vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo.

Entrevistada

Rosilene Pimentel

Assistente Social com mestrado em Política Social pela Universidade Federal Fluminense. Atua na coordenação da Casa de Acolhimento Provisório Rosangela Rigo e na promoção de ações de enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas. É Membra da Comissão das Redes de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Cidade de São Paulo e do Levante Feminista contra o Feminicídio.

Referências do episódio

Para chegar até aqui arrastei correntes: Análise da rota crítica de mulheres em situação de violência na cidade de São Paulo

Rosilene Pimentel Gomes, 2021

Instituto Maria da Penha

Violentômetro

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejus)

Ligue 180: Não se cale, denuncie.

Central de Atendimento à Mulher



Agradecimentos especiais

Rosilene Pimentel e todas as demais entrevistadas do podcast que compartilharam suas experiências conosco

