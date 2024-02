Esperança #3 – Trabalho doméstico, migração e saúde mental

Não só no Brasil, mas em muitos países como os Estados Unidos, as filipinas costumam ser recrutadas para o trabalho doméstico, porque os contratantes querem, além de uma empregada, uma babá que fale em inglês com os filhos. Mas, o que deveria ser uma oportunidade de um trabalho, pode acabar virando uma situação de exploração. Longe da família e dos amigos, quando essas mulheres são exploradas elas se veem num beco sem saída, sem ter para quem pedir ajuda. Experiências como essas deixam marcas profundas e indeléveis na saúde física e mental dessas mulheres.

Neste episódio, conversamos sobre trabalho doméstico, migração e saúde mental com a Lívia dos Santos Ferreira, que é auditora fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e psicóloga especializada em saúde mental e migração.

Entrevistada

Lívia dos Santos Ferreira

Auditora Fiscal do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo, e coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Escravo. É Mestre em Saúde Coletiva, com especialização em Imigração, Saúde Mental e Interculturalidade.

Referências do episódio

Tráfico de pessoas e trabalho doméstico: cotidiano vivências e saúde mental de mulheres filipinas em São Paulo

Lívia dos Santos Ferreira, 2022

Conceito de “cadeia global de cuidado” Global Care Chains and Emotional Surplus Value

Arlie Russell Hochschild, 2000

‘Você nem parece gente’: empregadora é investigada por manter doméstica filipina trancada por 8 meses, sem folga e sob ameaças

Repórter Brasil, 2020

