Esperança #4 – Saúde, comunidade e cuidado

“A gente sabe que as tarefas de cuidado historicamente recaem sobre as mulheres: são elas as que, em geral, cuidam dos afazeres domésticos, dos filhos, dos idosos, dos parentes doentes. Em comunidades tradicionais mais vulneráveis e suscetíveis às violações de seus direitos, como as quilombolas, indígenas e ribeirinhas, as mulheres acumulam ainda mais uma função: o cuidado e a manutenção da saúde coletiva. São elas, muitas vezes, as responsáveis por manter saudável toda uma comunidade. Mas, se são elas as responsáveis por cuidar, quem cuida delas?

Neste episódio, conversamos sobre saúde, comunidade e cuidado com a Bianca Vasquez Pistório, que é doutoranda em Saúde Coletiva na Universidade Federal de Mato Grosso, e pesquisa as relações entre saúde física e mental, trabalho rural, trabalho escravo contemporâneo e migração.”

Entrevistada

Bianca Vasquez Pistório

Doutoranda em Saúde Coletiva na UFMT e em Trabalho, Emprego e Organização na Universidade de Strathclyde, Escócia. É psicóloga, com experiência em programas e projetos de combate à escravidão contemporânea no Brasil e do impacto dos agrotóxicos na saúde.

Referências do episódio

Agrotóxico foi usado como arma química contra os indígenas, diz procurador

Repórter Brasil e Agência Pública, 2019

Em decisão inédita, indígenas vítimas de ‘chuva de agrotóxico’ recebem R$ 150 mil de indenização

Repórter Brasil e Agência Pública, 2020

Agrotóxicos: órgãos públicos fazem ‘operação abafa’ após intoxicação em escola de Sinop (MT)

Repórter Brasil, 2022

Mapa da Água: Cidades com água imprópria ao menos uma vez entre 2018 e 2020

Repórter Brasil, 2020

Créditos do episódio

Idealização

Lucia Nascimento

Apresentação

Natália Suzuki e Lucia Nascimento

Roteiro

Lucia Nascimento

Edição

Natália Suzuki e Vitor Camargo de Melo

Montagem, sonorização, trilha sonora e mixagem

Victor Oliveira

Identidade visual

Claris Fukunari

Ilustração da Esperança Garcia

Valentina Fraiz

Apoio técnico de gravação

Trampolim Estúdio

Apoio

Fundo do Canadá para Iniciativas Locais e Laudes Foundation

Realização

Repórter Brasil

Agradecimentos especiais

Graziella Rocha e todas as demais entrevistadas do podcast que compartilharam suas experiências conosco

