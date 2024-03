Argentinos escravizados na safra da uva fazem parte de nova onda migratória

DE SÃO MARCOS (RS) – O caso de um grupo de argentinos resgatado em condições análogas à de escravo no Rio Grande Sul, ocorrido no fim de janeiro, chama atenção para uma nova tendência migratória vinda do país vizinho. O movimento já era notado, mas se intensificou na colheita da uva no começo do ano, gerando filas em postos da Receita Federal para a emissão de documentos que permitam trabalhar no Brasil. Os estrangeiros – em sua maioria da Argentina – foram 9% dos trabalhadores atendidos em fiscalização ocorrida nesta safra da fruta, de acordo pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

‘‘Como dizem os mexicanos, o sonho americano. Para nós, o sonho [é] brasileiro’’, comenta Jorge Quiroga, 48, que veio ao Brasil este ano colher uva pela primeira vez. Ele foi um dos 22 argentinos resgatados em São Marcos (RS) durante a Operação In Vino Veritas, realizada pelo MTE em parceria com o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Rodoviária Federal. A Repórter Brasil conversou com ele e com outros trabalhadores do grupo após o flagrante da fiscalização na propriedade em que eles estavam.

O resgate ocorreu devido às condições degradantes de alojamento a que foram submetidos. Eles foram colocados em uma casa antiga de madeira, uma espécie de galpão, de apenas um cômodo, sem água corrente e com frestas largas no teto e nas paredes. Ninhos de vespas, aranhas e outros insetos infestavam o local.

‘‘Íamos aguentar. A única coisa que pedíamos era para ter dinheiro para enviar às nossas famílias, mas nem isso. Minha filha estava doente, nem um peso eu pude enviar’’, conta Gastón Rodriguez, 27.

Trabalhadores argentinos colhendo uva em Pinto Bandeira (RS)

A operação chegou ao local depois de uma denúncia feita à Polícia Civil gaúcha. Os trabalhadores afirmam que foram convencidos pela falsa promessa de pagamento de R$6 a R$7 por caixa de 20 quilos de uva colhida, além de moradia, alimentação e passagens inclusos. No entanto, ao chegar nos alojamentos, descobriram que tudo ali, segundo eles, deveria ser pago.

‘‘Na Argentina, não ganhamos para comprar as coisas, os preços mudaram muito. Aqui, com R$100 você pode comprar coisas para comer, lá não chega para um dia. Tínhamos pensado em levar R$3.000, R$3.500 para comprar as coisas das crianças para a escola, passar dez dias e voltar para trabalhar’’, conta Ricardo Ortiz, 28, que tem três filhos, outro dos trabalhadores resgatados.

No total, após o resgate, os trabalhadores receberam R$ 54,9 mil de verbas rescisórias e valores devidos.

A operação identificou dois produtores rurais que teriam contratado os serviços dos migrantes através do “recrutador” Ariel Martins de Souza Morais, também argentino. No dia da operação, ele foi preso no Brasil pelos crimes de redução de trabalhadores à condição análoga à de escravo e tráfico de pessoas. A advogada dele, Alexandra Mascarenhas, nega as acusações e diz que o cliente já foi solto.

‘‘Meu cliente é inocente, até porque se fossem levar à risca a situação de condição, em especial de análoga à de escravo, também o tráfico de pessoas, teriam que ser incluídos aí os produtores, os donos dos parreirais. E isso não aconteceu’’, afirmou ela.

Questionado pela Repórter Brasil, o delegado Adriano Amaral, da Polícia Federal, afirmou que os donos da propriedade em que ocorreu o resgate não são investigados. O inquérito está aberto e as investigações seguem.

O caso envolvendo os argentinos aconteceu um ano após outro resgate ligado à cadeia da uva na serra gaúcha. Depois de uma operação em fevereiro de 2023, 210 trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão no local que servia de alojamento para terceirizados das vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton, que figuram entre as mais importantes produtoras de vinhos do país. À época, as empresas assinaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho comprometendo-se a evitar que a situação se repetisse. Na ocasião, os trabalhadores resgatados, também migrantes, eram brasileiros, a maioria oriundos da Bahia.