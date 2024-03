Íntegra dos posicionamentos enviados para reportagem sobre líder indígena morto em MG

Leia as repostas enviadas para a reportagem ‘Líder indígena morto em MG vivia conflito com PMs e vigias da Vale, diz família’

Leia a reportagem completa

Vale

A Vale reitera seu pesar pelo falecimento do cacique Merong Kamakã e se solidariza com seus familiares e a comunidade indígena.

Jamais houve, por parte da Vale, qualquer tipo de ameaça ou violência aos indígenas, uma vez que a empresa repudia esse tipo de ação.

A ação de reintegração de posse decorre de uma ocupação ocorrida em 2021 em uma área pertencente à Vale. Essa área está destinada para fins de compensação ambiental.

A Vale busca uma solução consensual para a questão, dentro da legalidade. Por fim, a Vale reitera que tem como compromisso atuar alinhada ao respeito aos direitos humanos.

Polícia Civil



Seguem as informações possíveis de serem repassadas, no momento A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, assim que acionada sobre os eventos transcorridos na última segunda-feira, (4/3) deslocou uma equipe da perícia oficial até o local dos fatos, para a coleta de informações e vestígios que subsidiarão as investigações. Um inquérito policial foi instaurado para apurar a causa e circunstâncias da morte do homem, de 36 anos, em uma aldeia em Brumadinho. Considerando que o fato ocorreu em território indígena, a PCMG está em interlocução com a Polícia Federal para troca de informações. O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal em Betim, e, após os exames cabíveis, liberado aos familiares na última terça-feira (5/3). Laudos periciais estão sendo confeccionados, bem como testemunhas estão sendo ouvidas para que o caso seja elucidado.Outras informações serão repassadas após a conclusão da investigação.