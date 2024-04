A reserva brasileira está espalhada por diversas regiões, especialmente no nordeste e sudeste do país. Mas, até o momento, apenas o lítio extraído do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, é explorado e comercializado. Nos demais locais, as jazidas ainda estão em fase de prospecção e pesquisa. Uma delas fica no interior do Ceará, a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza.

O RB Investiga aborda essa etapa inicial de descoberta e estudo sobre a viabilidade da exploração do metal em Solonópole. Ali, a Oceana Lithium, uma mineradora australiana, vem pesquisando a qualidade e quantidade de lítio presentes nessas rochas, primeiro estágio antes da exploração.

Se for atestada a viabilidade da exploração do lítio ali, é bastante provável que outras mineradoras aterrissem na cidade. O movimento pode ser parecido com o que ocorreu no Vale do Jequitinhonha. Embora seja chamado de Vale do Lítio pelos investidores, ainda não perdeu o apelido de Vale da Miséria devido à pobreza do local.

Por enquanto, todo o lítio explorado no Vale do Jequitinhonha é exportado, retornando ao Brasil em forma de baterias. “Uma das opções para países como o Brasil e outros países produtores de lítio seria também começar a pensar em desenvolver essa parte da indústria, convertendo os concentrados de lítio em produtos químicos de lítio que são os produtos que vão ser comercializados, tanto para outras indústrias quanto para a indústria de veículos elétricos”, afirma o CEO da Oceana Lithium, Cauê Araújo, em entrevista ao podcast da Repórter Brasil. “Seria o ideal, em termos de sustentabilidade”, diz.

A falta de um plano nacional para exploração e uso do lítio é criticada também pela socióloga e geógrafa Elaine Santos, especialista no tema. Além das complexidades de se atrelar a sustentabilidade à mineração, ela diz que o país corre o risco de ver o cobiçado metal sair daqui como mais uma commodity.

“Estamos fazendo uma transição energética mercadológica”, afirma Santos. “Nós temos muitos recursos, mas eles vão servir para que os países do norte global façam a sua transição energética”, completa.

Questionado sobre a existência de algum plano para o desenvolvimento de indústrias de baterias no Brasil, o Ministério de Minas e Energia afirmou, por meio de nota, que “vem trabalhando em iniciativas para a atração de investimentos na cadeia de transformação mineral dos minerais estratégicos para a transição energética em todo o território nacional. Entre eles, a do lítio”. Mas não especificou quais iniciativas seriam essas.

Também sem informar quais, a pasta afirmou que há projetos implantados ou em implantação no país que irão ampliar as reservas oficiais dos minerais estratégicos.