Íntegra das manifestações enviadas para a reportagem sobre apreensão de ouro misturado a carvão ativado

Email enviado dia 24/04, às 11h05

Omex

No intuito de subsidiar as questões formuladas, tecemos a seguir as nossas considerações. Quais sejam:

Inicialmente, é importante salientar que a empresa OMEX, na qualidade de comercial exportadora devidamente registrada no Siscomex e demais órgãos reguladores, sempre pautou pela aplicação e lisura das disposições que norteiam as exportações.

Desde o início de suas atividades em 21/10/2014, todas as solicitações operacionais foram devidamente atendidas sem demora, apresentando um sem-número de documentos e informações, perícias e laudos técnicos, além de uma rígida política de compliance, sempre visando agilizar os procedimentos de despachos e cumprimento dos contratos celebrados com os clientes no exterior.

Endossando essas informações, nestes 10 anos de operações, com despachos realizados para mais de 10 países distintos, temos um índice de 99% de eficiência e obediência quanto as melhores práticas brasileiras e internacionais.

Feitas essas considerações, são estas as respostas para os questionamentos efetuados:

1) A Omex informou à Safimet sobre a apreensão da carga pelas autoridades brasileiras?

R.: Sim. A empresa Safimet foi devidamente comunicada através do seu representante comercial que está aguardando a resolução do processo para concluir a importação.

2) A Omex é um fornecedor ativo de ouro da Safimet? Quando (mês/ano) foi o último relacionamento comercial com a Safimet?

R.: Não. A Omex e a Safimet têm contrato apenas de prestação de serviços para exportação de carvão ativado, sendo Safimet importadora de carvão de diversos países e na américa latina importa do Peru e Chile, iniciou suas operações no Brasil atuando com a Omex.

3) A Omex já realizou outras exportações de carvão ativado para a Safimet ou outros clientes no exterior? Se sim, quando (mês/ano) foi o último envio?

R.: Para a Safimet foi a primeira exportação; para outros clientes a Omex exportou para África do Sul e Bélgica, sendo que o último envio ocorreu em 16/01/2022.

4) A Omex vendeu a carga de carvão ativado para que a Safimet pudesse realizar a eletrorrecuperação de ouro?

R.: É importante salientar que a Omex é uma empresa comercial exportadora que atua no mercado brasileiro por conta e ordem de seus clientes, desta forma nossa responsabilidade limita-se ao processo de exportação aduaneiro.

5) O relacionamento da Omex com a Safimet mudou após este caso?

R.: Não. Ambas empresas aguardam a solução da questão e, por conseguinte, o despacho aduaneiro da carga ao seu destino final.

6) A Omex sabe apontar qual a origem (processo minerário) do ouro contido no carvão ativado apreendido pela Receita Federal no Porto de Santos?

R.: Reiterando a resposta da pergunta 4, a Omex em função de ser uma empresa comercial exportadora que atua no mercado brasileiro por conta e ordem de seus clientes, por determinação legal, não atua operacionalmente quanto aos processos de nossos fornecedores, cabendo a Omex realizar tão somente as conferencias de compliance, checagem documental tanto da empresa quanto dos laudos técnicos das mercadorias necessários ao processo de exportação.

Outro ponto, esse processo junto ao cliente Safimet não corresponde a carga de ouro e sim de carvão.

7)Em relação a apreensão no Aeroporto de Guarulhos, a Omex é uma fornecedora regular de ouro para a AGK CONSULTING DMCC? A empresa pode apontar qual a origem (processo minerário) do ouro apreendido pela Receita Federal nesse caso?

R.: Quanto aos questionamentos, afirmamos que todas as suas transações comercias são realizadas de forma totalmente legal, seguindo rigoroso processo de complaince e, que os casos mencionados por vossa senhoria se encontram judicializados e somente serão tratados no processo.

Sendo se nos apresenta, colocamo-nos à disposição.

OMEX Comércio e Exportação De Metais Preciosos S.A.

Email enviado dia 24/04, às 11h31

Em complemento às nossas respostas, acrescentamos um fato de ordem jurídica e administrativa.

Alertamos que essas questões se encontram acobertadas pelo SIGILO FISCAL em vista o andamento administrativo.

Safimet

Safimet came into contact with OMEX for the first time in June 2023 on the occasion of a single “temporary import” (and not a direct purchase) of a batch of carbon containing Au that should have arrived in Italy.

This lot, if imported in Italy, would have been, under italian Customs control, sampled and analyzed to establish the real Au content.

This batch was blocked by the brazilian Authorities (before its shipment) at the port of Santos in October 2023.

Safimet, since October 2023, when it was informed of the block (for reasons unrelated to Safimet), has no longer contacts – direct or indirect – with OMEX.

OMEX is not a supplier of gold and of carbon containing gold, not even usual, of Safimet.

Safimet, except for the “temporary importation”, to which reference was made, did not have commercial relations of any kind or nature with OMEX in the period before and after the block and/or seizure of the container at the port of Santos by the brazilian Authorities.

Safimet, due to the import block, has interrupted all commercial relations with OMEX, nor it is any longer interested in the temporary importation of the batch of carbon containing Au, even if it were released from seizure by the competent authorities.

Furthermore, Safimet was and it’s not aware of the circumstances that have determined the Brazilian authorities to block and/or seize of a shipment of Au at Guarulhos airport.

Safimet, also due to the RJC certifications (CoP and CoC) released by the Responsible Jewelery Council, fully within the scope of its activity, receives waste and residues from its customers for the execution of refining operations of the precious metals that they contain.

Safimet has never received carbon containing gold from Brazilian companies.

Sure to have clarified Safimet’s total non-involvement with the “brazilian” OMEX affair that interests you, as well as the seriousness and professionalism of Safimet’s work in the market and in carrying out its business, which has always been aimed to protect the environment, of job security and business ethics.