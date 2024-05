Posicionamentos enviados para reportagem sobre mineração de ouro em Tocantins

Leia a reportagem completa

Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins)

“O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) informa que concedeu Licença de Operação n° LO 23/2023 à Aura Almas Mineração LTDA em 11 de abril de 2023. A análise processual foi conduzida com base nas informações e documentos apresentados no processo, de acordo com a lista de documentos e termo de referência exigidos para obtenção do licenciamento ambiental, visando a regularização ambiental da atividade”.

Aura Minerals

“A Aura Minerals informa que apresentou à justiça manifestação formal referente à ação

civil movida pela Defensoria Pública do Tocantins, reiterando seu compromisso com

uma atuação ética e transparente. A empresa reforça que todas as informações sobre o

processo podem ser acessadas a partir de cadastro no site do Juízo da Vara dos Feitos

da Fazenda e Registros Públicos de Dianópolis (TO). Os dados também podem ser

solicitados, por telefone, à Secretaria do Juízo.

A Aura Minerals esclarece ainda que atua em conformidade com a legislação brasileira,

e dentro dos mais rigorosos padrões éticos e de boas práticas de mercado”.

Tribunal de Justiça do Tocantins

“O processo número 0003010-25.2023.8.27.2716 está tramitando na Comarca de Dianópolis e pode ser consultado no sistema eletrônico de processos por meio da consulta pública, seja com o nome das partes ou a partir do número do processo.

A tramitação segue em rito normal processual, de acordo com sua complexidade”.