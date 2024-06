Íntegra das manifestações enviadas para a reportagem sobre as retroescavadeiras apreendidas em operações contra garimpo ilegal

Leia a reportagem completa



Hyundai

Em resposta às perguntas formuladas pelo Repórter Brasil, a HD HYUNDAI esclarece inicialmente que vem colaborando com as autoridades públicas competentes, fornecendo informações e documentos que lhe são solicitados e auxiliando com as investigações para o fim de identificar os supostos garimpeiros ilegais que estejam utilizando suas máquinas e equipamentos na Região Amazônica e coibir atividades ilícitas.

É nesse contexto que a HD HYUNDAI firmou acordo com a BMC Máquinas, que é o distribuidor oficial dos produtos HD HYUNDAI na Região Amazônica, para aprimorar o seu processo de controle de vendas, de modo a mitigar o risco de que suas máquinas e equipamentos venham a ser utilizados para fins ilícitos, incluindo o garimpo ilegal. Atualmente, há rigoroso processo de avaliação de idoneidade de clientes e imediato bloqueio de clientes e consumidores suspeitos de envolvimento em atividades de garimpo ilegal. Além do processo de avaliação e clientes e consumidores, o controle de vendas contempla ainda exigências de declaração de todos os clientes e consumidores de que as máquinas e equipamentos não serão utilizadas para fins de garimpo ilegal.

Paralelamente, nos termos do comunicado divulgado pela HD HYUNDAI em abril de 2023, o contrato firmado entre a BMC Máquinas e a empresa BMG foi efetivamente rescindido.

A HD HYUNDAI esclarece também não haver suspendido indistintamente a venda de equipamentos na Região Amazônica, até porque a empresa entende que isso resultaria na penalização de clientes e consumidores que dependem das máquinas e equipamentos fabricados pela HD HYUNDAI para exercer atividades lícitas e movimentar a economia da Região. Essas máquinas e equipamentos também são essenciais a dar suporte ao setor de construção, que desempenha papel crucial na economia do País, seja por meio da geração de empregos, diretos e indiretos, seja por meio da viabilização de obras de infraestrutura, como estradas, pontes, hospitais etc.

Na realidade, a HD HYUNDAI suspendeu a venda de equipamentos “para quaisquer clientes suspeitos de envolvimento em atividades ilegais”, nos termos de seu comunicado de abril de 2023, comprometendo-se ainda a aprimorar o seu processo de controle de vendas, o que já foi feito, conforme mencionado acima.

A HD HYUNDAI compreende a relevância da questão indígena no País e segue comprometida a colaborar com as autoridades e investigações.

Link Belt Excavators

1. A Link Belt possui alguma tecnologia de monitoramento e bloqueio remoto que poderia evitar o uso do maquinário em atividades ilícitas, como o garimpo? Se sim, poderia detalhar como funciona e a extensão de sua implementação?

A linha X3E é equipada com o sistema de telemetria, que permite a localização do equipamento, desde que o operador não desative essa funcionalidade. Por meio da telemetria, é possível coletar dados de operação para facilitar o desenvolvimento de novas soluções e acompanhar a evolução do produto em campo, além de possibilitar o planejamento de manutenção, bem como a localização do equipamento. Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a fabricante tem acesso aos dados somente mediante prévia autorização do cliente proprietário da escavadeira.

2. A Link Belt possui alguma política de seleção e orientação de seus representantes comerciais sobre o eventual uso do maquinário em atividades ilícitas?

As escavadeiras Link-Belt podem ser adquiridas por meio da rede de distribuidores autorizados. No momento da venda, é solicitada a Licença de Operação, que é exigida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), no Plano de Controle de Impactos Ambientais na Mineração. Assim, é certificada a legalidade da operação da terra, onde o equipamento vai operar inicialmente.

É importante lembrar que essa informação é fornecida pelo comprador do equipamento no ato da compra da escavadeira. Estamos falando de equipamentos volantes com vida útil de, pelo menos, 10 anos. Durante esse ciclo de vida das escavadeiras, elas se movimentam por todo o território nacional e podem ser vendidas a terceiros, sem aviso para a fabricante. Ao adquirir a escavadeira, o cliente torna-se o principal responsável pela operação em que ela será alocada.

JBC

A JCB afirma que acompanha com atenção as discussões ambientais e que não apoia nenhum tipo de atividade irregular. Por questões técnicas e legais, não há ingerência sobre os equipamentos adquiridos pelos clientes. A empresa salienta que está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.

John Deere

1 – A John Deere possui alguma tecnologia de monitoramento e bloqueio remoto que poderia evitar o uso do maquinário em atividades ilícitas, como o garimpo? Se sim, poderia detalhar como funciona e a extensão de sua implementação?

A John Deere reitera que não tem autoridade para interferir no uso dos equipamentos sem autorização expressa dos proprietários, e só tem acesso às informações que são compartilhadas voluntariamente por eles. A máquina é propriedade do cliente e agir de forma intrusiva, como bloquear seu funcionamento, não apenas seria uma violação de privacidade e de segurança, mas também um desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados.

2 – A John Deere possui alguma política de seleção e orientação de seus representantes comerciais sobre o eventual uso do maquinário em atividades ilícitas?

A John Deere, bem como sua rede de concessionários, acredita que toda ilegalidade deve ser tratada pela Justiça. A companhia tem como objetivo garantir e promover a Responsabilidade Socioambiental, tanto interna quanto externamente, conforme seu Código de Conduta Empresarial e o Código de Conduta do Concessionário. Com 187 anos de história e um legado de integridade, qualidade, humanidade, comprometimento e inovação, a companhia reafirma seus rígidos controles de ética e de como conduz seus negócios, garantindo assim os valores da marca e a confiança dos funcionários, concessionários e clientes.

Volvo

1. A Volvo possui alguma política de seleção e orientação de seus representantes comerciais sobre o eventual uso do maquinário em atividades ilícitas?

A Volvo CE, unidade de negócios que produz e distribui equipamentos de construção, conta com uma política rigorosa de Vendas Responsáveis, em conjunto com a rede parceira de distribuidores. O procedimento proíbe a venda de máquinas ou qualquer outro produto e serviço para empresas e pessoas envolvidas em atividades irregulares e ilegais, como operações que geram impacto para o meio ambiente. Entretanto, durante o ciclo de vida, o equipamento se movimenta por todo o território nacional e pode ser revendido para terceiros, sem qualquer obrigatoriedade legal de comunicação com a fabricante.

Cabe destacar que a Volvo CE coloca a sustentabilidade e a ética nos negócios como fatores decisivos para a venda de seus produtos. É signatária do Pacto para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) – Agenda 2030, e também está comprometida com as metas Science Based Targets Initiative, uma colaboração entre o CDP, o Pacto Global das Nações Unidas, o Instituto de Recursos Mundiais e o Fundo Mundial para a Natureza.

2. A Volvo possui alguma tecnologia de monitoramento e bloqueio remoto que poderia evitar o uso do maquinário em atividades ilícitas, como o garimpo? Se sim, poderia detalhar como funciona e a extensão de sua implementação?

As aplicações e tecnologias embarcadas nos produtos Volvo CE têm foco na produtividade e no desempenho dos equipamentos. São mecanismos que possibilitam o processo de manutenção e reparo para garantia de máximos resultados. Vale destacar que apenas as linhas mais modernas contam com este serviço de telemetria e que o acesso a estes dados técnicos só pode se dar mediante o aval do cliente, de acordo com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados.

A Volvo CE está comprometida em fazer a sua parte para mudar este cenário por meio de sua Política de Vendas Responsáveis. Trata-se de um contexto desafiador, já que há um enorme parque de máquinas antigas ainda em atividade, equipamentos que já passaram por sucessivas revendas.

SLDC (Volvo)

Como marca complementar do portfólio Volvo Construction Equipment, a SDLG compartilha da mesma política robusta de Vendas Responsáveis, em conjunto com sua rede de distribuição.

Tal documento proíbe a venda de máquinas ou qualquer outro produto e serviço para empresas e pessoas envolvidas em atividades irregulares ou que violem as leis, inclusive, em operações que geram impacto para o meio ambiente.

Apenas recentemente foram incorporadas tecnologias e soluções que permitem o acompanhamento da produtividade dos equipamentos, sendo liberadas somente com a autorização do usuário do equipamento novo, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.

Komatsu

A Komatsu esclarece que possui uma diretriz bastante criteriosa sobre a comercialização de seus produtos, com rígidas cláusulas de compliance em seus contratos com distribuidores, que não permitem a venda de equipamentos para atividades ilegais. Nossos distribuidores possuem processos e medidas para identificação de possíveis negócios envolvendo operações ilegais, inclusive em áreas de preservação e terras indígenas, e podem interromper as negociações com o cliente caso ele não seja capaz de atender a algum dos requisitos solicitados no pré-venda. O Banco Komatsu, responsável por uma parcela significativa das vendas financiadas, também adota rígidas cláusulas de compliance e realiza uma cautelosa análise dos clientes antes de efetivar qualquer negociação.

Não é possível acompanhar integralmente o ciclo de vida útil de uma máquina, que pode se estender por décadas, especialmente quando ocorrem revendas por terceiros. Em razão da alta qualidade dos equipamentos, eles podem ser comercializados continuamente e por um longo período, tendo diversos proprietários ao longo de sua vida útil. De todo modo, a Komatsu tem desenvolvido de maneira consistente soluções de mapeamento de equipamentos com o objetivo de identificar os que possam estar sendo utilizados em terras protegidas ambientalmente, incluindo terras indígenas, e faz com que essas iniciativas estejam permeadas por várias áreas da empresa, como as técnicas (Comercial, Pós-Vendas, Serviços) e corporativas (Jurídico, Compliance). Nossos sistemas detectam quando equipamentos Komatsu que estão conectados entram em áreas protegidas e, quando isso ocorre, acionamos um protocolo de ações previamente definido. No entanto, quando as empresas ou pessoas que utilizam nossos equipamentos intencionalmente retiram diversos rastreadores e soluções eletrônicas dos mesmos, este monitoramento se torna mais complexo e, neste sentido, a Komatsu continua buscando por inovações constantes da tecnologia embarcada em seus equipamentos.

A Komatsu ressalta seu compromisso em respeitar a legislação, as comunidades indígenas, os direitos humanos e repudia qualquer atividade ilegal, inclusive operação irregular em áreas de conservação. A empresa reforça que sempre atuará em conformidade com a lei e em conjunto com as autoridades competentes, quando necessário, para coibir atividades ilícitas.

Sobre a Komatsu no Brasil

A Komatsu é uma empresa japonesa que atua na fabricação e no fornecimento de equipamentos, tecnologias e serviços para os mercados de mineração, construção, industrial e florestal. Há mais de um século, os equipamentos e serviços da Komatsu têm sido usados por empresas em todo o mundo para desenvolver uma infraestrutura moderna, extrair minerais fundamentais, manter florestas e criar tecnologia e produtos de consumo. Por meio de tecnologia e dados relevantes, a Komatsu e sua rede de distribuidores entregam aos clientes mais segurança e aumento de produtividade, ao mesmo tempo que otimizam a performance das operações, sempre preocupada com a proteção ambiental.