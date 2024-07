Fornecedora da Ambev e Raízen quer expulsar 43 famílias para plantar cana em PE

Todas as companhias mencionadas possuem extensos materiais sobre políticas socioambientais e critérios que devem ser seguidos por fornecedores em relação ao respeito aos direitos humanos e estabelecimento de diálogo com comunidades impactadas por seus empreendimentos.

Em seu Código de Conduta para Fornecedores, a Raízen afirma esperar dos seus parceiros de negócios a “manutenção de um diálogo pertinente e adequado com as comunidades da área de influência de sua operação” e que “se preocupa com ações que visem a identificação, monitoramento e mitigação dos possíveis impactos sociais junto a esse público”.

A Ambev, por sua vez, é ainda mais clara em relação a conflitos fundiários. Em sua Política Global de Fornecimento Responsável, a companhia afirma que “os Parceiros de Negócios devem conduzir a devida análise e diligência em torno dos direitos e títulos fundiários durante o desenvolvimento de novas oportunidades de negócios” e que devem “buscar consentimento livre, prévio e esclarecido, e dispor de um mecanismo de reclamação para resolver quaisquer disputas sobre títulos fundiários”.

No Guia de Conduta Ética para Fornecedores, a Petrobras afirma que seus fornecedores se comprometem a “comunicar às comunidades do entorno as atividades que impactem seu cotidiano, de forma a minimizar impactos/risco” e os encoraja a “estabelecer relacionamento com as comunidades situadas na área de abrangência, com base no diálogo contínuo e transparente”.

Em seu Código de Conduta para Fornecedores, a Shell afirma “reconhecer que o diálogo e o envolvimento regular com as partes interessadas são essenciais” e pede que seus fornecedores, nas interações com funcionários, parceiros comerciais e comunidades locais, “procure ouvir e responder a eles de forma honesta e responsável”.

Já o Manual de Fornecedores da Vibra reforça que a empresa e seus fornecedores devem “zelar pela segurança das comunidades” onde atuam e “mantê-las informadas sobre impactos e/ou riscos eventualmente decorrentes” das suas atividades.



A Repórter Brasil apresentou o conflito fundiário do Engenho São Bento às empresas e as questionou sobre seus critérios para seleção de fornecedores.

A Ambev afirmou que “não é parte no caso” e que ainda não há decisões finais sobre o processo. “Caso seja comprovado algum fato que não condiz com as nossas políticas, tomaremos as ações pertinentes”, diz o posicionamento da empresa.

A Raízen afirmou que “acompanha processos judiciais e avalia constantemente a situação de seus parceiros de acordo com o seu código de conduta de fornecedores” e que “reforça que toma suas decisões de negócio pautadas pela ética, integridade e compliance”.

Procurada, a Shell afirmou que o assunto deveria ser tratado junto à Raízen, empresa licenciada da marca Shell e responsável pelos postos e distribuição de combustíveis.

Os postos da bandeira Petrobras são administrados pela Vibra, empresa de capital aberto. Procurada, a empresa afirmou que tem uma política rigorosa quanto à violação de direitos humanos. “Tendo em vista as notícias divulgadas, vamos apurar os fatos, e havendo indícios de potenciais irregularidades que violem nossos princípios e preceitos de integridade empresarial e respeito à vida humana, tornando crítica a relação contratual, o compliance em conjunto à governança da companhia tomarão as medidas previstas.”

As respostas podem ser lidas na íntegra aqui.