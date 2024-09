Íntegra dos posicionamentos de Marfrig, Minerva, JBS, GPA, Sendas e Carrefour

Marfrig

A Fazenda Soberana, de propriedade de Claudecy Lemes, forneceu animais para abate na unidade da Marfrig em Paranatinga (MT) em setembro de 2018 e em janeiro de 2019. A empresa esclarece que, além de não ter realizado outras compras, na época dos abates a propriedade atendia a todos os critérios socioambientais considerados no protocolo oficial (Boi na Linha): desmatamento, áreas embargadas, unidades de conservação, territórios indígenas e quilombolas e qualquer relação de trabalho em condições degradantes ou forçado. A empresa ressalta, ainda, que a unidade de Paranatinga não pertence mais à Marfrig desde março de 2019. Essas informações foram repassadas pela Marfrig à Mighty Earth em resposta (anexada) ao relatório Mighty Earth´s Rapid Response – Cattle Report #2.

Para assegurar o cumprimento do protocolo, a Marfrig desenvolveu um sistema de geomonitoramento que avalia a conformidade das fazendas fornecedoras de acordo com tais critérios, checados antes de cada nova compra, de modo a identificar potenciais descumprimentos. Sempre que uma irregularidade é identificada, a propriedade é bloqueada até que a situação seja totalmente esclarecida. Como resultado desse monitoramento contínuo, a propriedade Fazenda Soberana encontra-se bloqueada, uma vez que o sistema da Marfrig detectou uma área embargada pela SEMA-MT (Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Mato Grosso).

Por meio de seu Programa Verde+, a empresa já atingiu a rastreabilidade de 100% de seus fornecedores diretos em todos os biomas brasileiros. E para o bioma Pantanal, no final de 2023 a Marfrig já possuía 94% de seus fornecedores indiretos mapeados.

Minerva

A Minerva Foods é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul e uma das líderes em produção na região, operando nos segmentos de proteína bovina e alimentos processados, atendendo a mais de 100 países, com presença significativa no Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai, além de possuir plantas especializadas em ovinos na Austrália.

Reconhecemos que a sustentabilidade do nosso negócio depende da sustentabilidade dos ecossistemas que sustentam a produção agrícola. Por isso, o nosso foco é agir agora para prevenir os impactos das alterações climáticas, ao mesmo tempo que apoiamos os produtores rurais na adoção de práticas que sequestram e armazenam carbono, protegem a biodiversidade e aumentam a resiliência.

Em 2021, anunciamos nosso Compromisso com a Sustentabilidade, que tem como principal objetivo ser Net Zero até 2035, com emissões de carbono líquidas zero, 15 anos antes do previsto no Acordo de Paris, além de reduzir em 30% a intensidade das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) nos escopos 1 e 2 até 2030. Além disso, assumimos a meta de desenvolver e implementar um programa de monitoramento das fazendas fornecedoras indiretas em todos os países de operação na América do Sul até 2030. Como parte da estratégia, a Companhia já avançou em frentes de atuação, conforme detalhamos abaixo.

Monitoramento de Fornecedores Diretos

A Minerva Foods utiliza a melhor tecnologia disponível em suas práticas de rastreabilidade para garantir o cumprimento das regulamentações ambientais, trabalhistas e fundiárias de seu portfólio de fornecedores, com foco em questões como biodiversidade e direitos humanos. A Companhia foi pioneira na expansão do uso da tecnologia de monitoramento geoespacial para 100% dos fornecedores diretos em todos os biomas do Brasil (Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Mata Atlântica). A implementação do monitoramento de 100% das compras de gado no Paraguai foi concluída no Paraguai em 2021, na Colômbia em 2023 e na Argentina em maio de 2024. No Uruguai, o monitoramento socioambiental já avança com mais de 90% dos fornecedores diretos monitorados.

O monitoramento geoespacial rastreia as condições das fazendas, garantindo que o gado adquirido pela Minerva Foods não seja originário de: i. propriedades com áreas desmatadas ilegalmente; ii. propriedades sob embargos ambientais (medidas punitivas emitidas por órgãos de fiscalização e controle que interrompem atividades produtivas que degradam o meio ambiente); iii. propriedades que se sobrepõem a áreas protegidas, terras indígenas e/ou comunidades tradicionais e unidades de conservação; iv. e não estão associados ao uso de trabalho análogo ao escravo. Os critérios de compra estão definidos na política da Companhia (Aquisição de Insumos Agrícolas e Produtos de Origem Animal). Ressalta-se que a Minerva Foods segue os princípios da legislação ambiental vigente em cada país onde atua, bem como as diretrizes do Compromisso Público da Pecuária (CPP), do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Estado do Pará, o Protocolo de Monitoramento de Fornecedores de Gado na Amazônia e o Protocolo de Monitoramento Voluntário de Fornecedores de Gado no Cerrado, iniciativas às quais têm aderido no Brasil. Em caso de descumprimento de critérios socioambientais, o fornecedor direto fica bloqueado no sistema da Companhia até que a situação seja regularizada.

O sistema de monitoramento geoespacial passa por auditorias anuais, apresentando consistentemente resultados diferenciados para a Companhia. A Minerva Foods continua mantendo seu excelente desempenho nas auditorias de terceira parte supervisionadas pelo Ministério Público Federal, principal e mais confiável instrumento de verificação socioambiental da cadeia produtiva brasileira. As últimas constatações demonstram que as compras realizadas pela Minerva Foods entre julho de 2020 e dezembro de 2021, nos estados do Pará e Rondônia, alcançaram 100% de conformidade nas auditorias realizadas. Da mesma forma, para o estado de Mato Grosso, também foi obtido 100% de conformidade nas transações realizadas ao longo de janeiro e dezembro de 2021. Todos os critérios socioambientais definidos no Protocolo de Monitoramento de Fornecedores de Gado na Amazônia foram atendidos, e essas conquistas foram auditadas pela Grant Thornton Brasil. Além disso, por mais um ano, a Companhia também alcançou 100% de cumprimento na auditoria do Compromisso Público da Pecuária (CPP), assinado originalmente em 2009, com resultado auditado pela BDO RCS Auditores Independentes.

No Paraguai, foi realizada auditoria de terceira parte de acordo com as diretrizes da IFC (International Finance Corporation) para monitoramento de compras no país. Pela quarta vez consecutiva, o desempenho da Minerva atingiu índice de conformidade de 100% nas compras realizadas em 2022. Os relatórios de auditoria estão disponíveis publicamente e podem ser acessados no site da Minerva Foods. Todos os processos de auditoria resultaram em 100% de conformidade para a Minerva Foods, reforçando a robustez do sistema de monitoramento e os esforços contínuos da Companhia para uma produção pecuária cada vez mais sustentável.

Monitoramento de fornecedores indiretos

Ciente de que os esforços para melhorar a rastreabilidade na cadeia de valor devem ser coletivos, a Minerva Foods deu o próximo passo na integração dos produtores rurais ao compartilhar a mesma tecnologia de monitoramento utilizada pela indústria, o que tem permitido à Companhia alcançar os melhores resultados em rastreabilidade entre os grandes players do setor. Esse é o objetivo do aplicativo SMGeo Prospec®, desenvolvido pela Minerva Foods, em parceria com a empresa Niceplanet Geotecnologia. A ferramenta permite que os produtores consultem o estado de conformidade de sua própria cadeia de abastecimento. Através do aplicativo, os pecuaristas têm a possibilidade de avaliar e mapear riscos potenciais antes de iniciar qualquer comercialização com seus fornecedores. As análises possuem um custo que é coberto pela Companhia através de vouchers distribuídos. Cada voucher dá ao fornecedor acesso a uma análise dentro do app. A Companhia destinou mais de 3.000 vouchers, fornecidos gratuitamente, a aproximadamente 1.000 pecuaristas parceiros até o momento. Esses pecuaristas contribuíram com mais de 40% dos animais adquiridos em 2023 no Brasil. O SMGeo Prospec® tem potencial para atingir vários níveis de fornecedores indiretos.

Um marco importante para a Minerva Foods em 2023 foi a comercialização da primeira remessa de couro totalmente rastreável. Essa conquista é resultado de um programa piloto que selecionou pecuaristas parceiros que conseguiram demonstrar a conformidade socioambiental de todas as operações pecuárias pelas quais os animais passaram desde o nascimento. O processo foi certificado pela SBCert. A transação foi realizada pela Minerva Leather, tornando a Companhia pioneira no setor coureiro brasileiro ao comercializar o primeiro produto 100% rastreável. A Minerva Foods continua focando seus esforços na capacitação de seus fornecedores diretos, ressaltando a importância da utilização da ferramenta por meio de workshops, visitas de campo, fornecimento de materiais de orientação e participação ativa em eventos e grupos de trabalho para discussão do tema.

Fazenda Soberana e pecuarista Claudecy Oliveira Lemes

Com relação à Fazenda Soberana, em Barão do Melgaço (MT), conforme informações prestadas pela Repórter Brasil, informamos que não há registro da propriedade no banco de dados da Minerva Foods e, portanto, não possuem qualquer comercialização com a Companhia.

O pecuarista Claudecy Oliveira Lemes (CPF: XXX.668.361-XX) possui cadastro na Minerva Foods desde 20/04/2020, onde consta como arrendatário da Fazenda Monique Vale, Monique Vale I e II (Pedra Preta/MT). Após as análises constatou-se que essa propriedade (em que é arrendatário) se encontra habilitada de acordo com os critérios socioambientais adotados pela Companhia frente ao último monitoramento realizado na data de 22/09/2020 por empresa especializada em análises geoespaciais.

Ressaltamos que o monitoramento dos fornecedores indiretos é o maior desafio que todo o setor enfrenta. Exige investimentos significativos em pesquisa e tecnologia, políticas públicas eficazes supervisionadas pelas agências governamentais competentes, bem como a participação de toda a cadeia de valor para garantir a rastreabilidade total do gado. Acreditamos que a rastreabilidade individual dos animais associada ao monitoramento socioambiental das fazendas fornecedoras (diretas e indiretas) é o modelo mais assertivo para solução do desafio setorial de monitoramento de fornecedores indiretos.

Os critérios de compra de gado estão estabelecidos na política da Companhia (Aquisição de Commodities Agrícolas e Produtos da Pecuária), aplicada a todos os biomas brasileiros e disponível em nosso site. Vale ressaltar que a Minerva Foods segue os princípios da legislação ambiental vigente em cada país onde atua, bem como as diretrizes do Compromisso Público da Pecuária (CPP), do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Estado do Pará e do Protocolo de Monitoramento de Fornecedores de Gado da Amazônia, iniciativas às quais aderiu no Brasil.

Engajamento

Desde 2021, a Minerva Foods é participante do Pacto Global das Nações Unidas (ONU), reconhecido como o maior movimento global pela sustentabilidade. A Companhia participa ativamente da Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB), e de mesas locais na Colômbia (Mesa de Ganadería Sostenible de Colombia), no Paraguai (Mesa Paraguaia de Carne Sostenible – MPCS) e no Brasil (Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável – MBPS). No Brasil, a Companhia também é membro do Comitê de Sustentabilidade da Associação Brasileira dos Exportadores de Carne Bovina (ABIEC), participa como membro do Conselho Deliberativo do Protocolo Voluntário de Monitoramento de Fornecedores de Gado no Bioma Cerrado e colabora com o Grupo de Trabalho de Fornecedores Indiretos (GTFI).

Além disso, desde 2005, a Minerva Foods é signatária do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, uma iniciativa influente baseada em dez compromissos essenciais para prevenir e combater o uso de mão de obra em condições análogas à escravidão no Brasil. O desempenho e o cumprimento desses compromissos pela Companhia são acompanhados anualmente pelo Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (InPacto), ressaltando o nosso compromisso contínuo com práticas empresariais responsáveis e éticas.

Além disso, em 2023, a Companhia também assinou compromisso com o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, iniciativa liderada pelo Instituto Ethos e pela Empresa Limpa. Este compromisso visa fomentar práticas comerciais éticas e cultivar uma cultura de mercado centrada na integridade.

A Minerva Foods mantém seu compromisso com a transparência

A Minerva Foods mantém um compromisso de longa data com a transparência, publicando regularmente informações sobre sua agenda de sustentabilidade. Há mais de uma década, a Companhia divulga seu progresso por meio de seu Relatório Anual de Sustentabilidade,

demonstrando seu empenho em manter os públicos de interesse informados. A Minerva Foods explora abordagens inovadoras para fornecer o melhor e mais abrangente conteúdo de sustentabilidade aos seus stakeholders.

Mais informações sobre nossa operação e iniciativas estão disponíveis no site da Minerva Foods e acessando nossos Relatórios de Sustentabilidade.

Complemento à informação

A última comercialização com a Fazenda Monique Vale (Pedra Preta/MT) foi realizada em 22/09/2020. Com base nas informações disponíveis de forma pública, a análise não identificou qualquer restrição ambiental dentro dos limites da propriedade, encontrando-se apta para comercialização à época. Após esta data, não houve qualquer nova comercialização com o Sr. Claudecy Oliveira Lemes ou atualização cadastral da propriedade nos anos posteriores.

As consultas sobre as condições socioambientais das propriedades são realizadas a cada nova comercialização, com base em dados históricos e análises de conformidade socioambiental. Ressaltamos que a conclusão do inquérito do Ministério Público do Mato Grosso deu-se em novembro de 2022, portanto, depois da última consulta sobre as condições da propriedade.

Após a investigação realizada no início do mês, a partir dos documentos fornecidos pela Repórter Brasil, o fornecedor (Claudecy Oliveira Lemes) foi inserido na lista de bloqueio da Companhia, a fim de garantir o nosso compromisso com o desmatamento ilegal zero. A Minerva Foods segue comprometida com o combate de práticas contrárias aos princípios e critérios contidos nos mais rigorosos protocolos públicos e legislações vigentes.

JBS

Resposta enviada à reportagem “JBS: pecuarista multado por desmate com ‘agente laranja’ abasteceu frigorífico”

As seis fazendas cadastradas em nome do pecuarista em questão estão bloqueadas para compra pela JBS. Em todos os biomas, a Política de Compra Responsável de Matéria-Prima da Companhia impede a aquisição de animais em propriedades com desmatamento ilegal, terras indígenas, territórios quilombolas ou unidades de conservação ambiental. Também é exigido que não utilizem mão de obra em condição análoga à escravidão nem tenham embargos ambientais.

O outro produtor mencionado está na Plataforma Pecuária Transparente fazendo o acompanhamento de seus fornecedores. Para monitorar as fazendas de que compra diretamente, a JBS utiliza como fonte de dados o Prodes, produzido pelo Inpe, reconhecido como fonte oficial de dados sobre desmatamento.

Grupo Pão de Açúcar (GPA)

Desde 2016, o GPA tem uma Política Socioambiental de Compras de Carne Bovina, juntamente com um processo dedicado para monitorar e garantir o cumprimento dos requisitos da Política. Todos os frigoríficos são avaliados e devem estar em conformidade com os compromissos sociais e ambientais do Grupo, inclusive no que diz respeito aos termos do Protocolo Boi na Linha. Além disso, os frigoríficos também devem fornecer documentos e evidências que demonstrem seu alinhamento, comprometimento e conformidade contínuos. Nossa Política Socioambiental de Compras de Carne Bovina visa garantir que a cadeia de fornecimento seja transparente e que a carne bovina que adquirimos não seja proveniente de áreas que apresentem irregularidades socioambientais, por meio de um processo de dupla verificação aplicado a todas as fazendas de cada lote para conformidade socioambiental.

Reconhecendo a relevância da transparência, o GPA entende a importância de compartilhar seus avanços, desafios e conquistas relacionados à implementação da Política Socioambiental de Compra de Carne Bovina. Assim, a companhia se compromete a divulgar publicamente a própria Política, os planos de implementação e os relatórios de progresso relacionados, incluindo a publicação de KPIs (que foram auditados por terceiros). O GPA também se compromete a estabelecer metas, prazos e reportar resultados em seu Relatório Anual e de Sustentabilidade.

Com relação aos cinco CARs questionados pela Mighty Earth, confirmamos que todos estão devidamente bloqueados em nosso sistema, conforme nossa Política Socioambiental de Compra de Carne Bovina.

Saiba mais sobre as ações realizadas sobre o tema.

Assaí Atacadista (Grupo Sendas)

O Assaí Atacadista tem promovido práticas sustentáveis e atuado na luta contra o desmatamento e a conversão da vegetação nativa. Em um esforço para preservar os recursos naturais e promover a sustentabilidade, a empresa tem colaborado ativamente com diversos atores nacionais e internacionais. Essas parcerias visam implementar estratégias para proteger as florestas e promover a responsabilidade ambiental ao longo de sua cadeia de suprimentos. Entre as iniciativas, o Assaí Atacadista contribui com o desenvolvimento de diretrizes rigorosas para o monitoramento da cadeia de fornecimento de gado bovino. Este esforço é realizado em colaboração com o programa Boi na Linha, uma iniciativa do Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) em parceria com o Ministério Público Federal (MPF). O programa Boi na Linha tem como objetivo assegurar que a produção de carne bovina seja feita de maneira sustentável e sem a contribuição para o desmatamento ilegal.

As diretrizes elaboradas no âmbito do programa Boi na Linha são baseadas em protocolos que unificam critérios de monitoramento e indicam bases de dados públicas que devem ser consideradas no monitoramento e rastreabilidade da origem do gado. Esses protocolos incluem a utilização de sistemas de georreferenciamento e a implementação de auditorias rigorosas para verificar o cumprimento dos critérios ambientais. O Assaí Atacadista adota essas diretrizes para monitorar seus fornecedores, de forma que a carne vendida em suas lojas esteja alinhada com os padrões de sustentabilidade e responsabilidade ambiental definidas nos protocolos do programa.

Em relação à fazenda questionada, há anos não possuímos relações comerciais e, quando houve, os fornecimentos estavam em compliance com as legislações e diretrizes assumidas acima mencionadas.

Carrefour

O Grupo Carrefour Brasil informa que não compra carnes provenientes da fazenda mencionada. O Grupo tem uma estratégia robusta, que conta com processos de homologação e monitoramento por imagens de satélite para rastreabilidade e análise das conformidades socioambientais de 100% dos fornecedores de carne bovina.

O monitoramento adotado pelo Grupo Carrefour Brasil inclui dupla verificação, comparando continuamente, a cada lote recebido, as análises realizadas pelos frigoríficos sobre as fazendas fornecedoras, em conformidade com os padrões do Protocolo “Boi na Linha”, do qual o Grupo é signatário, e critérios adicionais da companhia.

Todo processo de monitoramento tem como governança o Comitê de Florestas, composto por alguns dos melhores especialistas do país, que trabalham para contribuir com a evolução de compromissos e medidas destinadas à proteção florestal e à conservação da biodiversidade, pilares fundamentais de estratégia ESG do Grupo.

O Grupo Mateus não respondeu aos questionamentos da Repórter Brasil até o fechamento desta reportagem. O produtor Claudecy Lemes foi procurado por meio dos seus advogados e também não respondeu aos questionamentos da Repórter Brasil.