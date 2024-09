Posicionamentos enviados para reportagem sobre entrega expressa do iFood

Leia a matéria completa aqui

Todos os serviços e produtos oferecidos pelo iFood cumprem rigorosamente as leis e normas brasileiras. A empresa esclarece que o serviço de intermediação oferecido por plataformas de delivery é distinto do serviço de motofrete. O serviço comum de entregas por motocicletas é uma atividade privada e se submete às normas comuns de trânsito e de uso da via pública. Por esta razão, o iFood não desrespeita a Lei do Motofrete – sancionada em 2009, antes do surgimento dos aplicativos de delivery – e as demais leis citadas. A Justiça reconheceu a improcedência do enquadramento dos entregadores nessas legislações.

Os entregadores e entregadoras são pessoas chave no ecossistema do iFood e a segurança desses profissionais é uma prioridade para a empresa. O tempo de entrega é calculado de forma que os parceiros possam concluir os pedidos de maneira segura. As rotas são traçadas por meio de Inteligência Artificial do Aplicativo que leva em consideração a distância, velocidade média das vias, com margens flexíveis, para que o tempo de entrega previsto seja suficiente para o entregador possa concluí-las, sempre respeitando a velocidade do viário urbano. A empresa também informa que sempre é aplicada uma margem extra de tempo para cobrir eventuais atrasos durante o trajeto. O horário para o entregador finalizar o pedido sempre é atualizado quando há demora do estabelecimento. O iFood ressalta que os tempos calculados por esses parâmetros são os mesmos para todos os tipos de pedidos.

O iFood esclarece que a modalidade de entrega expressa na plataforma adota as mesmas regras para estabelecimento de rotas e cálculo do tempo. Não existe mudança na estimativa de tempo, de velocidade ou qualquer incentivo para deslocamentos mais rápidos para esse tipo de pedido. Para o entregador, este é um pedido como outro qualquer.

A empresa informa que a avaliação de pontualidade do entregador considera somente o tempo de deslocamento até o restaurante e até o cliente. O chamado Score desconsidera atrasos do estabelecimento ou do cliente.

Vale esclarecer que existem dois modelos de negócio dentro da plataforma: no sistema marketplace (que representa cerca de 60% do total de entregas), o próprio estabelecimento faz sua logística, com entregadores próprios ou terceiros; no sistema fullservice, o iFood conecta clientes, estabelecimentos e entregadores cadastrados na plataforma. O cálculo preciso do horário de entrega e o estabelecimento do Score do entregador são feitos somente para os entregadores fullservice.

Atualmente, estão ativos mais de 310 mil entregadores na plataforma que atuam no modelo fullservice. A empresa trabalha constantemente para ampliar suas ações de educação para esses entregadores e entregadoras sobre segurança e prevenção de acidentes.

O iFood criou a área Visão Zero, reforçando sua atuação em torno da segurança viária. Entre os objetivos da nova divisão da companhia estão reforçar iniciativas para prevenção de acidentes envolvendo os entregadores, testar alavancas que ajudem a mudar comportamento no trânsito para quem está em rota de entrega, fomentar a aproximação da companhia com o poder público para colaboração em soluções viárias e criar ações voltadas à conscientização de toda a sociedade sobre a importância da educação no trânsito.

A companhia ainda disponibilizou nove capacitações, curtas e de graça, no iFood Decola, uma plataforma de aprendizado criada pela empresa para os profissionais de delivery. Somando os nove cursos sobre direção segura, manutenção de moto e bike e primeiros socorros, já foram emitidos mais de 100 mil certificados. Em março, o curso ‘Segurança nas Entregas’ se tornou obrigatório aos entregadores recém-chegados ao app.

Já aqueles que atuam por meio do iFood Pedal, programa de compartilhamento de bikes da empresa, participam do treinamento Pedal Responsa, com conteúdos focados em segurança para quem utiliza esse tipo de modal. Mais de 28 mil entregadores ciclistas se formaram no curso.

Além disso, todos os entregadores cadastrados na plataforma têm acesso ao Seguro Pessoal contra acidentes com sete coberturas diferentes, que inclui despesas médicas e hospitalares em rede credenciada a cobertura por lesão temporária e auxílio para a família. Todos os entregadores também têm acesso à assistência jurídica e psicológica de forma gratuita em casos de agressão e discriminação.

O iFood também investe na formação e qualificação da categoria em projetos criados em parcerias com instituições renomadas. Iniciativas como Meu Diploma do Ensino Médio e Potência Tech são alguns exemplos criados para abrir novas oportunidades para os entregadores, inclusive prepará-los para o futuro do trabalho.

O iFood promove campanhas, tanto para os entregadores quanto para os usuários do aplicativo, com o objetivo de incentivar o respeito às leis de trânsito e a convivência pacífica entre motoristas, ciclistas e pedestres.