Posicionamentos enviados sobre operação da PF que mirou político e milícia garimpeira na TI Kayapó

Manifestações enviadas para duas reportagens:

PF prende político acusado de garimpar 3 toneladas de ouro em terras indígenas

Investigação aponta policiais como donos de garimpos de ouro em terra indígena

Fênix DTVM

A Fênix DTVM assim que tomou conhecimento da possível irregularidade na extração mineral da mineradora, deu início as investigações internas, que culminaram no encerramento das negociações e comunicação aos órgãos reguladores competentes.

Reforçamos que nossas atividades são pautadas na legalidade e conformidade, e que estamos a disposição das autoridades para qualquer esclarecimento!

Paulo Henrique Santos Pereira, terceiro sargento da Polícia Militar de Redenção (PA)

(Mensagem enviada pelo advogado Wilson Mota Martins Júnior)

Desde quando foi deflagrada a operação Bruciato pela PF a (defesa) , vem sendo cerceado o direito de defesa, não só do meu cliente mais de todos os investigados, tendo em vista que os investigados não teve acesso no momento da prisão a decisão que decretou a prisão preventiva e outras cautelares, apenas dando acesso ao mandado de prisão para os advogados, isso e uma afronta ao direito de defesa e o estado democrático de direito e a presunção da inocência um dos mais valioso princípio brasileiro, inclusive no dia posterior teve a (audiência de custodia), e só foi disponibilizado o acesso a defesa da decisão que decretou as prisões por causa de um HC protocolado no tribunal, sendo que o Desembargador concedeu a LIMINAR para os advogados ter acesso a decisão que decretou as prisões.

Pasmem, sendo esse acesso da decisão franqueado na audiência de custodia por força de uma decisão do tribunal TRF1- 2 grau, a onde o juízo aquo e vinculado.

As investigações ainda está em fase embrionária, ou seja, o inquérito não foi concluído pela PF, após as prisões a autoridade policial tem 30 dias para concluir o inquérito, e o parquet 5 dias para o oferecimento da denúncia só depois disso caso seja aceita a denúncia pelo magistrado que vira uma ação penal.

Sobre as supostas acusações e inalações genéricas que pese sobre o meu cliente vamos comprovar a inocência do meu constituído mediante provas testemunhais e provas documentais que vão ser todas juntada no processo principal.

A defesa, já protocolou um Mandado de Segurança no tribunal aguardando apreciação do Desembargador requerendo a LIMINAR para recambiar novamente o constituído para cumprir a prisão provisória na cidade onde o mesmo reside.

Sobreo homicídio do Sr. Raí, o meu cliente é inocente inclusive teve uma investigação da delegacia de homicídio de Redenção a qual o processo foi arquivado…Por faltas de provas. São apenas suposição genérica Rai tinha diversos adversários e era dependente de drogas a qual todos da sociedade sabia .