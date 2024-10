Posicionamento do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Sicredi, Banco da Amazônia e Bunge sobre os questionamentos da Repórter Brasil

Leia a reportagem completa

Banco do Brasil

O Banco do Brasil possui 50% de share de carteira no mercado de Agronegócio, mercado esse que representa 24% do PIB Nacional (Fonte IBGE 2023).

A sinergia entre o compromisso e a atuação robusta do BB na oferta de crédito consciente se reflete também na carteira de crédito sustentável do Banco, acreditada por terceira parte independente, que atingiu mais de R$ 358 bilhões de saldo, contratados em linhas de crédito com alta adicionalidade ambiental e social. Deste valor, cerca de R$ 55 bilhões foram aplicados na região amazônica.

Adicionalmente, o Banco possui um framework de finanças sustentáveis totalmente alinhado ao Acordo de Paris e aos principais standards de sustentabilidade internacionais que guiam as aplicações de recursos no BB com adicionalidades socioambientais.

Também destacamos que desde o ano passado o BB é signatário de três compromissos do Pacto Global relacionados a diversidade e inclusão, gênero e raça e salário digno.

O Brasil se destaca no cenário mundial como um dos principais produtores e exportadores de commodities, contribuindo para a segurança alimentar mundial. Dentre os diferenciais ambientais na atuação do agronegócio brasileiro destacamos a alta utilização de práticas sustentáveis, uso de bioinsumos, energia renovável e agricultura de precisão de forma a evitar impactos ambientais. Outrossim o Brasil é destaque na prática de utilização de integração lavoura pecuária e floresta.

Declaramos também que todas as operações de Custeio e Investimento contratadas pelo Banco passam por rigoroso processo de verificação Socioambiental.

A Política de Crédito do Banco do Brasil prevê a observância de critérios sociais, ambientais e climáticos na análise e condução de empréstimos e financiamentos, contemplando um conjunto de diretrizes, normas e outros instrumentos que balizam a gestão de fatores ASG em nossos negócios.

Exige-se dos tomadores de crédito a apresentação de documentos que comprovem a regularidade socioambiental dos empreendimentos, tais como licenças e outorgas d’água, dentre outros documentos.

O BB reforça que tem forte atuação no fomento ao Agronegócio e não realiza financiamentos em empresas responsáveis por dano doloso ao meio ambiente, e que pauta sua atuação com responsabilidade social, ambiental e climática a partir de definições estratégicas alinhadas às leis e normas que disciplinam o assunto.

Para isso, o Banco adota metodologias próprias de análise das empresas que avaliam, entre outros, os critérios sociais, ambientais e climáticos, com base nos pilares de desempenho econômico-financeiro, governança corporativa e aspectos ambientais e sociais.

Ainda, atualmente, o Banco é um dos principais financiadores de produtos florestais e biodiversidade, com R$ 1,4 bilhão em projetos de bioeconomia na Amazônia legal, representando um crescimento de 30% em seis meses.

Desempenhamos um papel importante na orientação financeira e assistência em linhas como Pronaf e microcrédito rural, apoiando cadeias produtivas regionais e promovendo sistemas agroflorestais para evitar o desmatamento e gerar renda para famílias na floresta. O BB promove a promoção da sociobiodiversidade a partir da atuação em 5 principais eixos, conforme disponível em:

https://www.bb.com.br/site/sustentabilidade/bioeconomia

Dentre algumas ações inovadoras destacam-se:

. Hub financeiro em Belém do Pará: Centraliza iniciativas de bioeconomia, facilita a adequação de cadastros e auxilia na obtenção de documentos para agricultores familiares.

. Visitas in loco: Fomenta o manejo sustentável de produtos nativos, oferece assistência técnica e promove educação financeira em comunidades ribeirinhas e assentamentos.

. Parceria com o BID: Captação de US$ 250 milhões para fomentar a bioeconomia na Amazônia Legal, com condições diferenciadas de acesso ao crédito.

. Acordo com o MMA: Estimula o desenvolvimento socioeconômico sustentável na Amazônia, fortalecendo associações e cooperativas com apoio técnico e financeiro.

Essas ações apoiam a estratégia de atuação BB com foco em mitigar riscos sociais, ambientais e climáticos, em promover negócios sustentáveis e apoiar o desenvolvimento socioeconômico na região amazônica.

São investimentos que transformam a vida de quem produz matérias-primas e insumos importantes para diferentes setores da economia, e tudo isso respeitando os povos tradicionais e os biomas brasileiros. O investimento em bioeconomia tem potencial para incrementar o PIB e oportunizar novas cadeias de valor, refletindo numa transformação sustentável e benéfica para diversos públicos de interesse, reforçando o compromisso e a atuação do Banco que impactam positivamente o meio ambiente e sua biodiversidade, bem como a sociedade como um todo.

Bradesco

O Bradesco esclarece que todas as operações do programa de crédito rural do banco passam por um rigoroso processo de análise que contempla aspectos socioambientais e que cumprem integralmente todas as regras de concessão do programa.

A metodologia utiliza restritivos cadastrais para sinalizar riscos identificados a partir do cruzamento dos dados com listas públicas que dispõe sobre prática de crimes/danos socioambientais, monitoramento das áreas financiadas por satélite e visitas prévias de campo por engenheiros agrônomos para avaliação de financiamentos concedidos em áreas localizadas na região Amazônica, entre outras ferramentas de análise. O descumprimento das regras implica recusa das operações, conforme os indícios identificados.

Buscamos continuamente atualizar nossas práticas de identificação, aprimorar nossa gestão e monitoramento envolvendo os temas sociais, ambientais e climáticos não só para os setores mencionados, como também aqueles que representem impactos relevantes para a sociedade e para o meio ambiente.

Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco segue rigorosamente a legislação referente ao Código Florestal e reafirma o seu compromisso com o cumprimento das leis e melhores práticas socioambientais. O banco mantém uma governança bastante criteriosa para a concessão de crédito para seus clientes corporativos, em especial aqueles com classificação prévia de alto risco, que passam por análises mais aprofundadas, com foco no risco socioambiental e climático. O Itaú apoia a transição para uma agropecuária de baixa emissão de carbono por meio da oferta de produtos financeiros voltados para o agronegócio que incentivem a adoção de boas práticas de produção. Para elegibilidade a essas linhas de produtos e manutenção das operações com classificação ESG, também são considerados critérios socioambientais adicionais aos de operações convencionais. Além disso, em suas avaliações de risco de crédito ESG, a organização atribui um score socioambiental baseado em análise documental, georreferenciada e in loco para avaliação das condições de trabalho, respeito à regulação e gestão ambiental das propriedades, além de maior restrição para o bioma Amazônia na visão. O banco também incentiva o desmatamento zero por meio de melhores condições de negociação para esses produtos, além de um programa exclusivo para conversão de áreas degradadas em áreas produtivas.

Importante destacar, ainda, que a estratégia ESG do Itaú está alinhada aos principais padrões e iniciativas internacionais, como o Acordo de Paris e o Net Zero Banking Alliance, além de participar ativamente das discussões realizadas no âmbito da Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Desta forma, o banco tem atuado na definição de objetivos de descarbonização para os nove setores intensivos em carbono, de acordo com a NZBA. Já foram publicados objetivos de descarbonização para os setores de Energia Elétrica, Carvão Térmico, Siderurgia, Alumínio e Cimento e temos trabalhado com centros de pesquisa, especialistas, entidades setoriais e participantes do setor financeiro para o desenvolvimento de cenários alinhados à ciência para os demais setores.

Sicredi

O Sicredi afirma que possui processos e regras para liberação e manutenção de crédito em conformidade com as melhores práticas de gestão do mercado, amparados por uma Política de Sustentabilidade e por uma Política de Gerenciamento de Riscos Sociais, Ambientais e Climáticos. Reforçamos nosso compromisso com o cumprimento rigoroso à legislação vigente, bem como com a melhoria contínua de processos e ferramentas de gerenciamento dos riscos sociais, ambientais e climáticos. Nossas práticas podem ser consultadas em nosso Relatório de Sustentabilidade e no Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (Relatório GRSAC), disponíveis no site institucional.

Banco da Amazônia

Agradecemos por nos contatar e pela oportunidade de esclarecer nosso compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental. No Banco da Amazônia, levamos a sério nossa responsabilidade e estamos continuamente trabalhando para promover práticas sustentáveis em todas as nossas operações.

Embargos Ambientais: O Banco da Amazônia adota uma postura rigorosa em relação a embargos ambientais. Não concedemos crédito rural a empreendimentos localizados em imóveis rurais com embargos de órgãos ambientais competentes, sejam eles federais ou estaduais, quando decorrentes de uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente. Esta política visa garantir que nossos financiamentos não contribuam para a degradação ambiental, especialmente em Áreas de Proteção Permanente (APP), matas nativas ou áreas de reserva legal.

Desmatamentos: Utilizamos dados do PRODES (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite) para monitorar e avaliar o desmatamento. Caso seja identificado desmatamento em um imóvel após 22 de julho de 2008, a área desmatada é excluída da área de Uso Alternativo do Solo e não é elegível para financiamento, a menos que o cliente comprove possuir a devida licença ambiental ou autorização de desmatamento.

Incentivos para Sustentabilidade: Estamos comprometidos em incentivar operações que promovam a conservação ambiental, a recuperação de áreas degradadas e a inovação sustentável. Oferecemos condições financeiras atrativas para projetos que visem a recuperação de vegetação nativa, desenvolvimento de atividades sustentáveis no âmbito da Agricultura de Baixo Carbono (ABC), e geração de energia por fontes renováveis para uso próprio. Estes incentivos são direcionados a projetos que não envolvem a abertura de novas áreas a partir da supressão de matas ou florestas nativas.

Reiteramos nosso compromisso com a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente, e estamos sempre abertos ao diálogo para aprimorar nossas práticas e contribuir positivamente para o desenvolvimento sustentável da região Amazônica.

Bunge

A Bunge não teve acesso prévio ao relatório para poder entender completamente as alegações ou as fontes e metodologias usadas para embasá-las.

A Bunge está comprometida em desenvolver práticas agrícolas sustentáveis em todas as nossas cadeias de suprimentos e apoiar projetos que protejam o meio ambiente, respeitem os direitos humanos e melhorem o bem-estar econômico de agricultores, colaboradores e comunidades locais.

Somos transparentes em nossos esforços – nosso sucesso e as oportunidades para melhoria contínua. Compartilhamos essas informações publicamente por meio de nosso abrangente relatório anual de sustentabilidade.

Usamos recursos disponíveis para garantir que cumpramos nossos compromissos, incluindo tecnologia de satélite de ponta para monitorar áreas prioritárias na América do Sul. Também aprimoramos nossa Política de Direitos Humanos e exigimos que os fornecedores cumpram nosso Código de Conduta de Fornecedores.

Temos um mecanismo de reclamação (grievance) robusto em vigor para garantir que estejamos cientes e sejamos capazes de investigar quaisquer preocupações. Essas informações estão disponíveis em bunge.com.