Posicionamentos sobre a reportagem que mostra que companhias que compraram madeira de empresa autuada por trabalho escravo

Íntegra da nota da BBF

O Grupo BBF (Brasil BioFuels) esclarece que na data de 03 de agosto de 2022 celebrou contrato com a empresa MADEIREIRA RORAIMA COMÉRCIO INDÚSTRIA MADEIREIRA LTDA (CNPJ 28.235.320/0001-40) para aquisição de biomassa – conhecida popularmente como pó de serra – para utilização na caldeira de geração de vapor da sua indústria em São João da Baliza, Estado de Roraima. Abaixo segue a evidência da data de assinatura eletrônica do referido contrato.

Como de praxe, em todos os contratos celebrados pelo Grupo BBF, é parte integrante e fundamental a cláusula 2.4 que obriga o fornecedor a não utilizar na execução do contrato mão de obra em condição análoga à escravidão, como pode ser visualizado no print abaixo extraído do próprio documento.

No momento em que o Grupo BBF assinou este contrato, 03 de agosto de 2022, a Madeireira Roraima não figurava publicamente na “lista suja” do trabalho análogo à escravidão, publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e, desta maneira, o fornecedor estava apto no “background check” (diligência de fornecedores) realizado pela área de compliance de suprimentos da Companhia a assinar o respectivo contrato. A Madeireira Roraima passou a figurar na “lista suja” em outubro de 2022, posterior à assinatura do contrato, culminando na sua retirada da referida lista na data de 07 de outubro de 2024, por não haver reincidência de casos desde este ocorrido em 2019. Destaca-se também que durante a vigência do respectivo contrato, entre os anos de 2022 e 2024, não houve a implicação de novos casos de trabalho análogo à escravidão relacionados a este fornecedor que tenham sido divulgados.

O Grupo BBF repudia qualquer tipo de condição de trabalho análogo à escravidão em suas operações e nas operações de seus fornecedores. A Companhia destaca ainda que busca ativamente a melhoria contínua em suas medidas internas de diligência e checagem do histórico de seus fornecedores ativos e prospectivos, em toda sua cadeia produtiva e em linha com as melhores práticas do mercado. Por fim, o Grupo BBF reforça e enaltece o trabalho conduzido pelo MTE no combate ao trabalho análogo a escravidão e segue firme com a sua missão de geração de empregos e renda para localidades isoladas na Amazônia, de forma digna, ética e sustentável.

Nova Participações (Nova Engevix)

A Nova Participações reitera que não compactua com qualquer atividade ilícita praticada por seus fornecedores. A última relação comercial com a Madeireira Roraima foi em maio de 2022, sendo excluída da lista de fornecedores assim que as denúncias citadas vieram a público.

Mantemos um programa de compliance robusto e ativo, dedicado a rastrear as ações e a fomentar as boas práticas dentro e fora da organização, assegurando a conformidade com os mais altos padrões éticos e legais.

Nossos valores incluem o respeito incondicional aos direitos dos trabalhadores, promovendo condições adequadas para o desempenho de suas funções. Nos comprometemos com o desenvolvimento social e econômico e com a dignidade humana, princípios que orientam nossas relações com colaboradores, fornecedores e as comunidades ao nosso redor.