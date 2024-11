Leia o posicionamento enviado pela Fatal Model

Acesse a reportagem completa aqui.

Repórter Brasil: Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que a Fatal Model faz ajustes nos planos sem aviso prévio nem alertas às trabalhadoras. Isso é verdade? Por quê?

Fatal Model: A Fatal Model é uma plataforma de anúncios e marketing para acompanhantes. Criar e veicular o anúncio é totalmente gratuito para o acompanhante. No entanto, é possível que o profissional compre impulsionamento ao seu anúncio, de modo semelhante ao modelo de negócios do Instagram, OLX e outras redes. O impulsionamento é totalmente opcional.

Por escolha do profissional, o anúncio pode ser impulsionado a partir de R$5. O impulsionamento coloca os acompanhantes pagantes acima dos que anunciam gratuitamente, gerando maiores chances de atendimento.

Dados de outubro/2024 mostram que, dos 50 mil anúncios ativos, 32 mil utilizam a plataforma na versão gratuita, ou seja, não precisaram investir nenhum real para terem clientes.

Entre os pagantes, há profissionais que fazem assinatura mensal recorrente, em que há 10% de desconto e pode ser cancelada a qualquer momento sem taxas. Nestes casos, quando há reajuste na assinatura, o profissional é notificado com pelo menos 60 dias de antecedência ao novo valor de cobrança.

Há profissionais que optam por fazer compras do tipo avulsa, na qual é adquirido algum impulsionamento de 3, 7 ou 30 dias em uma única compra, sem qualquer recorrência e sem previsão de recompra. Nesses casos, o profissional tem ciência e concorda com o valor do impulsionamento vigente no ato da compra de forma explícita em nossa tela de planos. Os valores de impulsionamentos avulsos podem variar a qualquer momento e isso afeta apenas novas compras, sem qualquer prejuízo aos impulsionamentos já ativos.

Não é uma prática de mercado avisar antecipadamente sobre reajustes de itens comercializados em modo avulso. Inclusive, outras plataformas de impulsionamento (como, por exemplo, Instagram, Google e outros) optam por um modelo extremamente volátil de precificação, chamado de “leilão”.

A Fatal Model não atua neste modelo e, mesmo com 7 anos de existência, foram feitos apenas três reajustes gerais nos valores dos impulsionamentos, além de outros reajustes pontuais em um ou outro plano de impulsionamento por reenquadramento ou localidade.

Elas afirmam ainda que apesar de uma postura pró-trabalho sexual, os ajustes da Fatal Model não levam em consideração o momento econômico deste mercado, aumentando os preços inclusive em baixas temporadas (maio-setembro). Procede? Quais são os critérios da Fatal Model para ajuste desses valores?

Como mencionado, a Fatal Model possui 32 mil acompanhantes anunciando de forma totalmente gratuita, o que representa 64% dos anúncios.

Acreditamos que esse dado já seja um grande afirmador da nossa postura de apoio e empoderamento ao trabalho de acompanhantes no país.

Além disso, a ferramenta conta com autenticação facial e uma série de etapas de segurança que visam, entre outras coisas, certificar que o profissional é autônomo e que só ele tem acesso ao seu anúncio, ou seja, que não há um agenciador explorando o profissional (definindo valores, serviços e horários).

Sobre os períodos de baixa temporada, a maioria dos profissionais reportam uma baixa de atendimentos nos meses de dezembro a fevereiro, diferentemente do período explicitado na pergunta. Esses períodos são observados e levados em consideração. Por exemplo, o primeiro reajuste de valores da história aplicado à plataforma, que existe desde 2016, foi em abril de 2022.

Importante reforçar que a compra de impulsionamentos é totalmente opcional.

Para o reajuste de valores de impulsionamentos, são levadas em consideração as mudanças em custos com servidores, pagos em dólar; aumentos na alíquota de impostos; alterações em taxas de cartão de crédito ou Pix; os aumentos e reajustes das equipes de suporte e atendimento; aumentos e reajustes em equipes de desenvolvimento e manutenção técnica da plataforma; os investimentos em marketing para captação de mais clientes aos acompanhantes; e outros fatores.

Por fim, reforçamos que a Fatal Model reinveste 100% do seu faturamento em prol de sua manutenção e crescimento. Ou seja, atualmente não há distribuição de lucros aos seus sócios. Todos os valores faturados são reinvestidos na própria plataforma, seja em publicidade, desenvolvimento e tecnologia, inovações e segurança.

Estes ajustes deliberados, segundo estas fontes, passam uma postura de que a Fatal Model é contraditória e não pratica o que promete. Como vocês enxergam isso?

Os pontos abordados nas respostas acima reforçam nosso verdadeiro posicionamento e atuação. Sempre que lemos algum comentário contrário a isso, temos o sentimento de injustiça, pois não reflete a realidade de como trabalhamos e como funciona nosso modelo de negócios.

Somos uma plataforma com mais de 50 mil acompanhantes com anúncio ativo, com NPS destes na zona de excelência, com nota no Reclame Aqui de 8.8, que inclui o selo RA1000, e com ótimos indicadores de permanência e satisfação dos acompanhantes com relação à plataforma.

Apesar disso tudo, sempre terão alguns usuários insatisfeitos e respeitamos o direito de liberdade individual e de expressão.

Usamos os feedbacks para melhorias contínuas, porém somos contrários a inverdades e injustiça.

Fontes ouvidas apontaram ainda que a Fatal Model passou a cobrar preços por mudança de nome ou endereço. Quais são as justificativas da plataforma para isso?

Na Fatal Model, um dos maiores pilares é a segurança para acompanhantes e clientes. Entendemos que, quanto mais segura for a profissão, mais ela será respeitada pela sociedade. Há dois anos, identificamos que perfis que buscavam chantagear clientes e praticar extorsão tinham o hábito de alterar seu nome profissional a todo momento, com a finalidade de recorrentemente aplicar golpes, enquanto o profissional sério raramente fazia uso dessa iniciativa. Além disso, alguns profissionais utilizavam o campo de ‘nome profissional’ como ‘frase de status’, o que não é a proposta do campo. Desde esse estudo, foi implementada a cobrança para troca de nome profissional com a finalidade de barrar golpistas e promover o uso adequado do campo. Segundo nossos estudos, não há motivo para um profissional sério querer alterar seu nome profissional recorrentemente, sendo que este não precisa ter nenhum vínculo com o nome na documentação do profissional.

Com relação ao custo para trocar a cidade em que o anúncio está sendo veiculado, isso também foi implementado há dois anos e por vários objetivos. Golpistas e chantageadores alteravam a cidade com muita frequência com finalidade de ampliar o número de vítimas. Além disso, identificou-se que os profissionais alteravam a cidade de seus anúncios sem terem viajado ao local, apenas para especulação. Essa prática prejudica a experiência dos contratantes e, principalmente, gera concorrência desleal com os profissionais que, de fato, estão na cidade. Por fim, somados esses fatores com objetivos de crescimento, criou-se a taxa, que é opcional. Ao viajar, o profissional que não quiser alterar a sua cidade na Fatal Model, deve pausar seu anúncio, e fazer uso de alguma outra plataforma ou outro meio na cidade em que está chegando para publicizar seu atendimento.

A reportagem também ouviu que, em caso de anunciantes assediadas por clientes que tentam reiteradamente barganhar o preço, a Fatal Model opta por não interferir. Qual a justificativa para isso?

A Fatal Model é uma plataforma de anúncios e marketing para acompanhantes. A negociação entre acompanhante e cliente ocorre dentro do Whatsapp do próprio acompanhante. A Fatal Model não tem ciência e nem controle sobre como as negociações são dadas, muito menos sobre valores e condições de pagamento. A negociação e pagamento estão além do escopo de atuação da plataforma. Apesar disso, em campanhas de conscientização, a Fatal Model faz vídeos para o Youtube, Tiktok, Instagram, textos no Fatal Blog, grava episódios no Acompanhadas Podcast e cria banners na plataforma com mensagens pedindo que clientes respeitem o valor que cada profissional oferta sem pedir descontos.

Sobre a questão anterior: a Fatal Model acredita que clientes devem ter o direito de dar preço no trabalho?

A Fatal Model acredita que cada acompanhante deve ser um profissional autônomo que, portanto, deve decidir o valor a ser cobrado e o modelo de atuação dentro da profissão. Ninguém, a não ser o próprio acompanhante, deve definir o valor do atendimento. Isso faz parte do pilar de empoderamento e autonomia que defendemos para a profissão.