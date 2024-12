Posicionamentos enviados para reportagem ‘Documentos ligam Amazon e Embraer a investigados por garimpo em áreas indígenas’

Leia a reportagem completa: Documentos ligam Amazon e Embraer a investigados por garimpo em áreas indígenas

Grupo Fênix

Em atenção aos questionamentos realizados, o Grupo Fênix esclarece que as suas atividades são pautadas na legalidade, transparência e em conformidade com os mais rigorosos padrões internacionais de Compliance. Quanto às investigações mencionadas na matéria, que tramitam em segredo de justiça, as empresas estão à disposição das autoridades competentes para prestar quaisquer informações.

Philips

Philips does not source directly from this smelter. It is listed in our 2023 Conflict Minerals Report because it appears as a supplier to one of our suppliers, but we have no confirmation that it is linked to any of our products. Due diligence for our 2024 report is currently ongoing.

Embraer

A Embraer não compra ouro nem mantém relações comerciais com a Sovereign Metals Ltd. E é relevante informar que o ouro não é um item expressivo na cadeia de valor de nossos fornecedores. Contamos com um modelo de Governança Corporativa que é referência por atender aos mais altos padrões nacionais e internacionais de qualidade, transparência e ética. No relacionamento com mais de 5 mil fornecedores, a Embraer usa como diretrizes um código de conduta e requisitos legais, ambientais e sociais baseados no Pacto Global da ONU – e incluídos em seus contratos -, a fim de garantir conformidade em toda a sua operação.

A Embraer possui políticas para seleção e análise dos seus milhares de fornecedores e busca cumprir com os mais altos padrões internacionais de avaliação. Iniciamos uma diligência mais aprofundada quanto ao tema para compreender se existe qualquer relação entre fornecedores da empresa e a extração de ouro no Brasil, incluindo questionamento quanto a potenciais ações mitigadoras de riscos.

Starbucks

Starbucks is committed to ethical sourcing in our supply chain, and we do not have contracts in place with Sovereign Metals or Fenix.

Amazon

Amazon is committed to providing products and services that are produced or supplied in a way that respects human rights and the environment. All products provided to Amazon must be manufactured, produced, or provided in accordance with our Supply Chain Standards and all applicable laws, and we engage with suppliers that are committed to these same principles. Amazon is committed to avoiding the use of minerals that have fueled conflict. Our process for mapping and addressing our risks related to mineral sourcing can be found in our most recent Conflict Minerals Report filed with the United States Securities and Exchange Commission. We’ll continue to partner closely with our businesses and engage suppliers and upstream actors on the importance of responsible mineral sourcing auditing mechanisms and smelter certification.

3M

Informamos que a empresa Sovereign Metals não é um fornecedor 3M.

As empresas Sony, Canon, Dolby e Google não responderam aos questionamentos enviados pela Repórter Brasil até o fechamento desta reportagem.