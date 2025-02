Íntegra das notas enviadas para a reportagem sobre vídeos do TikTok com dicas sobre trabalho infantil no iFood

iFood

De que maneira a empresa atua para impedir o trabalho de menores de 18 anos?

O iFood proíbe expressamente o cadastro de menores de 18 anos em sua plataforma. No momento do registro, o novo entregador passa por diversas etapas de validação: ele deve fornecer dados pessoais e enviar uma foto de um documento oficial — CNH para quem dirige carro ou motocicleta, e RG para quem utiliza bicicleta e não possui habilitação. Durante essa etapa, todas as informações são verificadas, incluindo a validação da idade. Isso significa que qualquer pessoa com um documento que indique idade inferior a 18 anos não será aceita na plataforma.

Além disso, adotamos um sistema de reconhecimento facial no cadastro, comparando a selfie enviada com a foto do documento para garantir que se trata da mesma pessoa, além de realizar uma prova de vida e utilizar recursos avançados de inteligência artificial para detectar comportamento suspeito. Esses mecanismos ajudam a reduzir drasticamente o risco de fraudes já no primeiro acesso.

Por outro lado, sabemos que uma prática irregular que pode ocorrer após o cadastro é o aluguel ou empréstimo de contas, o que também é expressamente proibido em nossos termos e condições. Para coibir essa fraude, utilizamos checagens periódicas por biometria facial, garantindo que a pessoa que está acessando a conta é, de fato, o titular cadastrado. Quando identificamos irregularidades, o descredenciamento é imediato e permanente.

Nos últimos anos, o iFood tem aprimorado continuamente suas ferramentas de segurança e verificação, investindo em inteligência artificial e modelos avançados de detecção de fraudes. Nossa tecnologia de biometria facial se tornou ainda mais precisa, bloqueando tentativas de falsificação, como o uso de fotos de terceiros. Essas melhorias fazem parte do nosso compromisso contínuo em manter a plataforma segura para todos os entregadores.

Qual o número de entregadores de bicicleta cadastrados no aplicativo?

O iFood não abre esses números.

Quantas denúncias sobre trabalho infantil foram registradas nos canais oficiais da empresa no Brasil?

O iFood não disponibiliza dados sobre denúncias envolvendo trabalho infantil, mas todas as ocorrências são investigadas e, quando confirmadas, resultam em medidas cabíveis, incluindo o descredenciamento da conta envolvida.

Incentivamos que clientes, restaurantes e parceiros relatem qualquer caso pelos canais oficiais. Clientes podem denunciar pelo aplicativo seguindo o caminho Ajuda > Relatar má conduta > O entregador não é o mesmo da foto. Os restaurantes podem fazer isso pelo Portal do Parceiro e qualquer pessoa pode registrar uma denúncia 24/7, de forma sigilosa, pelo Canal de Integridade.

A empresa monitora o uso e a qualidade dos equipamentos de segurança dos entregadores, como capacetes?

O iFood age proativamente e a nível nacional, por meio de diversas ações. A plataforma tem, inclusive, uma área especializada: a Visão Zero, que preza pela segurança dos entregadores no trânsito.

A empresa disponibiliza uma série de capacitações gratuitas relacionadas à segurança viária por meio da plataforma iFood Decola, com mais de 100 mil certificados emitidos, incluindo o curso Segurança nas Entregas, voltado aos entregadores recém-chegados. Além disso, mais de 28 mil entregadores ciclistas foram formados no curso Pedal Responsa. O time de Visão Zero vem testando diversos estímulos para redução de sinistros, incentivando uma direção cada vez mais segura dos entregadores no trânsito. O principal fator de risco no trânsito é a velocidade, assim o iFood vem criando ações para sensibilizar e incentivar que todos os entregadores, sobretudo aqueles que usam motocicletas, respeitem a velocidade regulada e todas as regras de trânsito. Por mais que os nossos motociclistas tenham uma direção plenamente segura, eles também são vítimas de um dos trânsitos que mais mata no mundo, que é no Brasil. Assim, é fundamental um trabalho conjunto com o poder público para a construção de políticas de acalmamento do trânsito, adequando a velocidade máxima das vias, melhorando a fiscalização e fazendo campanhas educativas para todos os condutores.

Encontramos uma série de vídeos publicados em plataformas digitais como Youtube e TikTok com orientações para o cadastro de pessoas com menos de 18 anos em aplicativos de entrega (seguem exemplos: link 1, link 2 e link 3). O iFood tem conhecimento desse tipo de conteúdo?

O iFood reforça que o uso de cadastros por menores de idade é uma fraude, conforme previsto nos termos e condições da plataforma. Contas envolvidas nessa irregularidade são desativadas permanentemente.

A empresa monitora conteúdos postados citando a marca, porém, não tem ingerência sobre as regras das plataformas de transmissão.

Ao identificar postagens como as mencionadas, o iFood registra denúncias diretamente nos canais de ajuda das plataformas. Reforçamos que o iFood não tem ingerência sobre as regras de uso das distribuidoras de conteúdo.

Rappi

A Rappi não permite qualquer trabalho infantil, tampouco contribui para que isso ocorra em sua plataforma. Para atuar como entregador independente pelo Rappi é preciso ter mais de 18 anos, no mínimo, se cadastrar na plataforma com a inclusão de fotos, documentos pessoais e outros dados comprobatórios. Aos motociclistas e motoristas também é exigida CNH válida. Após o cumprimento dessas exigências, a empresa realiza uma verificação de segurança, a partir de fontes de dados públicos, para que todas as partes – o usuário, o próprio entregador e o Rappi – façam parte de um ecossistema seguro. Com o cadastro efetivado, o sistema faz reconhecimento facial em tempo real para confirmar a identidade do entregador independente quando ele realiza o login na plataforma.

O Rappi tem um processo formal e rigoroso de cadastramento para que todas as partes – o usuário, o próprio entregador e o Rappi – façam parte de um ecossistema seguro. Para coibir condutas ilegais, a empresa mapeia e analisa as fraudes realizadas por entregadores parceiros e, com o objetivo de reduzir essas ocorrências, criou e implementou regras que identificam o perfil do fraudador e solicitam provas de vida. Desta forma, o sistema faz a validação da identidade do entregador, aumentando a transparência, segurança e confiabilidade no app. Como ferramentas que dão suporte a esse processo, também são utilizados inteligência artificial e machine learning, buscando aprender e aprimorar os nossos processos internos continuamente.

Dentro os mecanismos para certificar a identidade do entregador, quando o interessado já estiver habilitado para se conectar como entregador parceiro, ele deve, cada vez que entrar na plataforma, digitar o código de verificação que lhe é enviado via WhatsApp e depois realizar outra validação por meio de uma foto feita em tempo real. Essa imagem é comparada, por meio de um avançado software, com a foto do seu documento de identidade, para garantir a segurança do ecossistema.

Além disso, há acompanhamentos periódicos para analisar eventuais descumprimentos de protocolos de segurança da plataforma e uma equipe estruturada que trabalha em conjunto com as polícias civil e federal para identificar o modus operandi das fraudes, como os locais mais utilizados e o perfil do fraudador, para que – sempre que necessário – sejam abertas investigações e ações legais das autoridades. Também há uma FAQ exclusiva para denunciar esse tipo de problema que é priorizada no atendimento com respostas em minutos aos usuários.

TikTok

Informações complementares enviadas pelo TikTok após contato da Repórter Brasil:

Os vídeos foram submetidos a análise e receberam a moderação adequada. A exemplo, o primeiro deles, em que se falava sobre como burlar o sistema do Ifood, foi removido da plataforma por infringir as Diretrizes da Comunidade.

Nossas Diretrizes não permitem fornecer instruções sobre como cometer atividades criminosas que possam causar danos a pessoas, animais ou propriedades.

Todos os conteúdos são moderados com base no conjunto de regras previstas nas Diretrizes. Portanto, conteúdos que toquem em temas relacionados à segurança e bem-estar dos jovens são moderados tanto a partir dessa seção especial, quanto submetidos ao crivo de todas as outras diretrizes.

Além disso, fiquei de compartilhar com você o link para as Diretrizes – você pode acessar aqui. O segundo ponto ali de cima você conseguem encontrar dentro da categoria de segurança e civilidade.