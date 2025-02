Posicionamentos enviados para a reportagem sobre a Cargill e a Moratória da Soja

Leia a reportagem completa

Abiove

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE) e suas empresas associadas são grandes defensoras da Moratória da Soja e do seu legado positivo incontestável. Criado em 2006, o pacto multisetorial envolve o setor público, privado e a sociedade civil, e contribui para o desenvolvimento econômico do bioma Amazônico ao mesmo tempo em que preserva milhares de hectares de florestas.

A iniciativa ajuda a posicionar o Brasil como um líder global em preservação ambiental, sendo internacionalmente reconhecida como exemplo de conciliação do desenvolvimento da produção agrícola de larga escala com a sustentabilidade.

Nos últimos anos, no entanto, o Pacto Multissetorial tem enfrentado desafios significativos. Além de um inquérito administrativo aberto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a aprovação de leis estaduais que possuem como objetivo inviabilizar a Moratória em sua forma atual.

As empresas associadas à Abiove não estão fazendo qualquer pressão sobre a Associação. São as novas legislações estaduais que estão pressionando a Moratória da Soja, para que esta seja, eventualmente, compelida a realizar mudanças. A Abiove segue buscando aprofundar seu diálogo com todas as partes interessadas, incluindo produtores e formuladores de políticas públicas, para estabelecer estratégias que assegurem o Brasil como referência em produção agrícola sustentável. Além disso, o Código Florestal Brasileiro, um dos mais rígidos do mundo, segue sendo a base para a gestão ambiental do país, com restrições claras ao desmatamento e exigências para que propriedades rurais protejam a vegetação nativa.

A ABIOVE e as empresas estão determinadas a avançar com ferramentas modernas de rastreabilidade, parcerias estratégicas e inovações tecnológicas. Um bom exemplo, é a plataforma AgroBrasil+Sustentável, iniciativa do Governo Federal, que surge como uma ferramenta importante para qualificar a produção nacional e ajudar a fortalecer a transparência na cadeia produtiva.

Além da Moratória da Soja, a ABIOVE é fundadora e signatária do Protocolo de Grãos do Pará. Desta forma, continuaremos a tomar medidas para um futuro em que a soja brasileira continue sendo produzida de forma responsável, com inovação e compromisso com as futuras gerações, alinhando o desenvolvimento socioeconômico com a preservação ambiental, incrementando positivamente a imagem da produção nacional. A ABIOVE entende a posição de parte dos produtores rurais quanto a necessidade de atualizações à Moratória da Soja, após quase 20 anos de sua criação e tem estado sempre aberta ao diálogo construtivo nesse sentido.