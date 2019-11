Por que o Brasil paga até R$ 1.400 por remédio que custa R$ 34

Por Diego Junqueira |

Exclusividade de laboratório americano na venda de medicamento para hepatite C impede fabricação nacional e eleva preço no Brasil; Defensoria pede “quebra” da patente para ampliar oferta no SUS

“Com certeza eu pagaria pela minha cura, mas não tenho R$ 364 mil”, desabafa a bióloga Fabiana Sobral, de 41 anos, que há três meses aguarda no SUS pelas medicações contra a hepatite C.



Assim como a bióloga, cerca de 100 mil brasileiros diagnosticados com a doença chegam a esperar até um ano no SUS pelo tratamento. E o motivo é o alto custo dos medicamentos, especialmente do sofosbuvir. O remédio, que cura a hepatite C em 95% dos casos, é vendido pelo laboratório norte-americano Gilead aos órgãos públicos por valores entre R$ 65 e R$ 1.428 a cápsula, mas seu valor poderia cair para R$ 34 caso fosse produzido no Brasil e não importado.



O SUS chega a pagar até 42 vezes mais porque a Gilead possui desde janeiro a patente do sofosbuvir, o que lhe garante exclusividade de venda no mercado nacional. O monopólio é questionado por especialistas por impedir a concorrência, o que faria o medicamento ficar mais barato.



Um dos caminhos para driblar essa situação é aplicar o licenciamento compulsório, conhecido também como “quebra” de patente, quando se autoriza a fabricação local de um produto para ampliar a oferta no SUS.



E foi exatamente esse o pedido feito pela Defensoria Pública da União em outubro. Juntamente com oito organizações sociais, o órgão denunciou a Gilead no Cade, responsável por fiscalizar a concorrência no Brasil, por abuso econômico da patente do sofosbuvir. Se a decisão for favorável ao grupo e a patente for “quebrada”, o valor do remédio cairia para pelo menos R$ 34.



Seria a segunda vez que o Brasil aplica o licenciamento compulsório.



Tratamento com sofosbuvir e daclatasvir aumentou as chances de cura de 60% pra 95% (Foto: Reprodução)

‘Quebra’ de patente no Brasil

A primeira foi em 2007, em uma ação que revolucionou o tratamento da Aids no país. “O [medicamento] efavirenz surtia efeito, mas o preço alto reduzia o acesso dos pacientes”, lembra Moysés Toniolo, membro da Comissão Nacional de Aids em 2007, quando o Brasil anunciou a “quebra” da patente do efavirenz.



Naquela época, eram detectados 35 mil novos casos de HIV por ano, e as compras do efavirenz, utilizado por 90% dos pacientes, consumiam 11% do orçamento do ministério com medicamentos.



Mas o governo não concordava em pagar ao laboratório americano Merck 1,59 dólar por comprimido, enquanto a Tailândia pagava 0,65 dólar, e o genérico custava 0,45 dólar na Índia. “Havia um risco alto de afetar gravemente o programa de Aids, então optamos pelo licenciamento compulsório”, lembra o ex-ministro José Gomes Temporão (2007-2011), em entrevista à Repórter Brasil.



Com a “quebra” da patente, que reduziu o preço para 0,45 dólar, o governo passou a economizar R$ 30 milhões por ano com o efavirenz, o que permitiu ampliar sua oferta no SUS e comprar outros medicamentos anti-HIV. Com isso, o número de pacientes em tratamento saltou de 75 mil, em 2007, para 230 mil em 2009.



“O curioso é que, dois anos depois, o presidente do laboratório [Merck] se desculpou publicamente pela postura da empresa e disse que o licenciamento compulsório tinha sido uma decisão justa do Brasil”, conta Temporão.



Ativistas protestam em frente à sede do INPI contra a patente do sofosbuvir (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil/21.08.2018)

‘Abuso de preço’

Previsto no tratado internacional de propriedade intelectual (conhecido como Trips), o licenciamento compulsório pode ser aplicado quando há abuso econômico. Cerca de 20 países já “quebraram” patentes, tais como Canadá (637 vezes), Estados Unidos (105) e Itália (3), segundo levantamento do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GPTI). A legislação brasileira também autoriza a medida em casos de preço abusivo ou interesse público.



“A partir do momento em que a gente vê o abuso de preço do sofosbuvir, é mais do que justificado o licenciamento compulsório. Até porque o acesso universal ao tratamento da hepatite C, uma premissa do SUS, está sendo violado”, diz Felipe Carvalho, coordenador no Brasil da Campanha de Acesso a Medicamentos dos Médicos Sem Fronteira, que também assina a representação no Cade.



A ação aposta no órgão regulatório porque são poucas as chances de o licenciamento sair por iniciativa do atual governo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já disse ser contra. “Não é bom ameaçar quebras de patente. O país jamais deveria fazer isso. Temos de zelar pela inventividade e pelo tempo gasto na pesquisa”, afirmou em julho durante evento organizado por farmacêuticas multinacionais. Procurado via assessoria de imprensa, o ministro não respondeu à Repórter Brasil sobre o tratamento da hepatite C.



O caso do sofosbuvir é semelhante ao do programa de Aids, avalia Eloan Pinheiro, ex-diretora do laboratório público Farmanguinhos. “Assim como aconteceu com o efavirenz, existe sim interesse público para o licenciamento do sofosbuvir. O governo tem de pensar nos pacientes, ainda mais porque a hepatite C tem cura.”



Para o ex-ministro Temporão, “o atual governo não dá sinais de que está preocupado em defender a saúde pública frente à ganância dos laboratórios multinacionais”.



Negociação de preços

Entre 2015 e 2017, o preço do sofosbuvir negociado pela Gilead com o Ministério da Saúde foi de R$ 252 para R$ 160. Em 2018, o laboratório público Farmanguinhos e a farmacêutica nacional Blanver desenvolveram o genérico brasileiro por 8,50 dólares o comprimido (R$ 34 na cotação atual).



A compra do ano passado, convocada três semanas antes de a Gilead ter a patente confirmada, foi a única em que houve disputa de preços entre o laboratório dos EUA e a Blanver. O resultado foi o menor valor já praticado no Brasil, de R$ 64 por cápsula. “A tendência é baixar o preço quando tem algum nível de concorrência. Mas agora que receberam a patente, eles não serão ameaçados pelos competidores e poderão subir o valor”, diz Carvalho. As compras, contudo, não têm sido suficientes para atender todos os pacientes.



Meses de espera

O motorista Cássio Araújo, de 44 anos, aguarda pelo tratamento em São Paulo há sete meses. “Até agora não chegou. Eles alegam que o remédio está em falta e que estão distribuindo para quem deu entrada em outubro do ano passado”, diz, confessando que teme pelo seu quadro de saúde. O vírus da hepatite C ataca o fígado por vários anos e, sem tratamento, evolui para cirrose, câncer e até morte.



A saída encontrada por alguns pacientes para enfrentar a espera tem sido a Justiça. Esse é um dos planos de Araújo. “Vou esperar até dezembro pelos remédios. Se não chegarem, vou entrar com ação”. É neste cenário que o preço de um medicamento patenteado sobe ainda mais.



Nos últimos quatro anos, governos estaduais, municipais e hospitais públicos pagaram R$ 639 por comprimido para cumprir decisões judiciais. E o valor subiu ainda mais este ano após a patente ser concedida à Gilead, que vendeu o sofosbuvir ao município de São Vicente (SP), por meio de uma distribuidora, por R$ 1.428. A prefeitura nega o gasto, que no entanto está registrado no Banco de Preços em Saúde.



Procurada pela reportagem, a Gilead refutou “as acusações de prática abusiva de preços e exploração indevida da patente” e declarou que a concessão da patente foi “irrelevante no estabelecimento de preços”. Já o Ministério da Saúde informou que o envio de tratamentos aos estados está regular e a Secretaria Estadual de São Paulo afirmou que o Ministério levou um ano para entregar os kits de tratamento previstos para 2018 e justificou o valor mais alto ao fato de suas compras se darem “apenas para atendimento a demandas judiciais e, neste caso, ocorrem de forma individual […] ao passo que a compra por parte do Ministério da Saúde se dá em quantidades maiores”. Leia os quatro posicionamentos na íntegra.



Um dia após a Repórter Brasil procurar o governo paulista, a bióloga Fabiana Sobral recebeu a informação de que seu tratamento estava disponível.

“Minha cura está chegando”, comemorou. “Minha doença está avançada. Se não tomar a medicação em um ano, entro na fase de cirrose.”



Araújo, porém, continua esperando.