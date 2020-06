Íntegra da resposta da LDC

Posicionamento referente à reportagem Pandemia cria cenário de incerteza para trabalhadores da laranja.

“A Louis Dreyfus Company (LDC) vem adotando desde janeiro de 2020, medidas concretas e preventivas para mitigar a propagação do vírus e os riscos às nossas pessoas e às operações em todas as suas unidades, alinhando-se às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e ao cumprimento da lei. Nossa primeira preocupação é com o bem-estar de nossas pessoas, seus familiares e dos parceiros que trabalham conosco, por isso estamos tomando o máximo de precauções para manter a segurança e a saúde de todos.

As ações preventivas e orientações se aplicam a todos os funcionários, terceiros e visitantes com o objetivo de reduzir o risco de contágio dentro das operações. Além disso, as boas práticas são compartilhadas com todos os nossos fornecedores para que sejam adotadas também por eles.

Além das ações já divulgadas em nosso website, outras medidas foram tomadas, tais quais:

– Aferição da temperatura corporal e o monitoramento de sintomas de todos os profissionais, sempre na chegada ao trabalho;

– Diariamente as medidas preventivas são reforçadas nos Diálogos Diários de Segurança (DDS), sempre em pequenos grupos e mantendo-se o distanciamento recomendado;

– Uso obrigatório de máscara em todas as unidades e áreas de trabalho;

– Distribuição de máscaras e outros EPIs para todos os colaboradores;

– Adiantamento da campanha de vacinação contra a gripe para todos os colaboradores;

– Distanciamento social nas áreas de trabalho, inclusive nos refeitórios e nos ônibus;

– Serviço gratuito de Telemedicina para realização de consultas gratuitas sobre o tema a todos os colaboradores e seus familiares;

– Reforço do canal de Apoio Pessoal que oferece assistência de especialistas em questões psicológicas, jurídicas ou financeiras;

Colaboradores que apresentem sintomas que possam sugerir a contaminação por Covid-19 são imediatamente afastados do trabalho, passam por teste fornecido pela companhia para confirmar o diagnóstico e são monitorados pela nossa equipe de saúde.

Continuamos integralmente comprometidos em cumprir nossos compromissos comerciais da melhor maneira possível em um ambiente desafiador, e estamos nos adaptando e fazendo o necessário para manter nossas atividades dia e noite e garantir a continuidade da produção e do escoamento de produtos agrícolas para o país e para as cadeias de fornecimentos globais.

Os dados de produção e exportação da companhia são estratégicos, mas segundo informações disponíveis no mercado, as exportações brasileiras de suco de laranja cresceram 17% nos dez primeiros meses desta safra 2019/20 (de julho a maio) em comparação ao ciclo anterior. O crescimento, mais intenso a partir de março, reflete o aumento da demanda nos países desenvolvidos e emergentes em meio à pandemia, porque o suco pode contribuir para a resistência do organismo.

Anualmente, a companhia emprega cerca de 8 mil pessoas no pico de safra em nosso negócio de Sucos, todas contratadas diretamente pela LDC, de acordo com todas as leis e regulamentos em vigor. Para a próxima safra, o processo de contratação de colhedores já está em andamento. A campanha de contratação como um todo, inclusive no Nordeste, está sendo realizada com todos os cuidados necessários para mitigar o risco de contaminação pela Covid-19, com uma equipe composta por médicos, enfermeiros, RH e funcionários operacionais. Além disso, as prefeituras locais e os departamentos de vigilância em saúde estão sendo consultados antes do início das campanhas de contratação, para confirmar que os procedimentos de higiene, saúde e segurança implementados sobre as medidas existentes na LDC estão em conformidade com as autoridades municipais, estaduais e federais.

A LDC também desenvolveu um procedimento para treinar os funcionários contratados, fixos e safristas, em todas as diretrizes de saúde a serem seguidas e está pronta para fornecer, em todas as suas instalações, os Equipamentos de Proteção Individual, produtos e medidas necessários para garantir a segurança e a saúde de seus colaboradores.

Em relação às negociações com os sindicatos da categoria, que tiveram início em maio, quando venceu a Convenção Coletiva de Trabalho, a LDC reitera que essas tratativas são conduzidas via sindicato patronal, que representa todas as empresas de sucos. A LDC cumpre todas as leis e regulamentos em vigor, bem como as regras definidas na negociação com os sindicatos e aprovadas em assembleia dos trabalhadores.

A companhia reforça, mais uma vez, que a saúde e a segurança de todos são prioridade. A LDC segue monitorando a situação de perto e focada em tomar as medidas necessárias para lidar com todas as circunstâncias, enquanto cumpre – da melhor maneira possível – sua missão de levar o produto certo ao local certo, no tempo certo, de forma segura, confiável e responsável.

O relatório “Produção Justa &Sustentável de Sucos no Brasil” da LDC, publicado em inglês e português, destaca a evolução em práticas de sustentabilidade e as melhores iniciativas em condições de trabalho, meio ambiente, qualidade e envolvimento com as comunidades locais. A maioria desses esforços é auditada e certificada por entidades globais relevantes e reconhecidas.”