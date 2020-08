Por Daniel Camargos |

Ninguém foi preso ou sequer indiciado um ano depois do ‘Dia do Fogo’, ataque organizado por produtores rurais e empresários de Novo Progresso, que triplicou os focos de incêndio no sudoeste do Pará nos dias 10 e 11 de agosto de 2019. As investigações realizadas pela Polícia Civil e pela Polícia Federal ainda não apontaram os culpados pelo episódio, que foi organizado em um grupo de WhatsApp e contou com uma ‘vaquinha’ para comprar combustível e contratar motoqueiros para espalharem as chamas, conforme detalhou a Repórter Brasil em outubro do ano passado.



Entre agosto de 2018 e julho de 2019, a área destruída na Amazônia foi de 10 mil quilômetros quadrados, rompendo a tendência das últimas décadas de queda no desmatamento durante o período seco (Foto: João Laet/The Guardian/Repórter Brasil)

A devastação da Amazônia, que no ano passado atingiu níveis recordes da última década, despertou comoção mundial, mobilizando chefes de Estado a se posicionarem pela defesa da floresta. Neste ano, o período das queimadas na maior floresta tropical do mundo está só começando, mas os dados dos satélites já revelam aumento em relação ao ano passado.



Um dos combustíveis para aumentos sucessivos na destruição da floresta é a falta de punição, avalia a diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Ane Alencar. “A impunidade é o câncer que alastra o desmatamento e o fogo na Amazônia”.



A hipótese inicialmente investigada tanto pela Polícia Civil quanto pela Federal é a de que o “Dia do Fogo” foi organizado por empresários e fazendeiros de Novo Progresso, que chegaram a ser interrogados e tiveram documentos, celulares e computadores apreendidos na operação Pacto de Fogo, realizada pela Polícia Federal.



Entre os investigados, está o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Agamenon Menezes. Os pecuaristas pressionam áreas de reserva, como a Floresta Nacional do Jamanxim, para criação de pastagens. Somente em Novo Progresso, uma cidade de 25 mil habitantes, o rebanho é de 618 mil bois.



No entanto, o inquérito concluído pela delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso afirma que o fogo naquele final de semana de agosto foi alastrado pelo tempo seco. Além disso, a Polícia Civil entendeu que as queimadas acontecem todos os anos. Apesar de tramitar sob sigilo, a Repórter Brasil apurou com policiais que o inquérito não aponta suspeitos nem responsáveis.

A Polícia Federal, por sua vez, não concluiu a perícia nos equipamentos apreendidos na operação ‘Pacto de Fogo’. Também não finalizou o inquérito.“Estamos dependendo de análises dos conteúdos das mídias apreendidas. Infelizmente, com a pandemia tudo atrasou”, explica o delegado responsável pela investigação, Sérgio Pimenta.



A Floresta Nacional do Jamanxim, em Novo Progresso (PA), foi uma das áreas atingidas pelo ‘Dia do Fogo’, quando o número de queimadas triplicou na região (Foto: Fernando Martinho/Repórter Brasil)

Desde o ano passado, informações referentes ao inquérito da Polícia Federal não são encaminhadas para o Ministério Público Federal. O procedimento padrão é que as informações sejam compartilhadas com o MPF de três em três meses. O sentimento entre servidores da procuradoria é de desalento, apurou a Repórter Brasil. “Se esse inquérito ficar tanto tempo parado sem diligências vai ficar claro que não foi priorizado”, afirma uma das fontes entrevistadas pela reportagem, que pediu anonimato.



Já o inquérito da Polícia Civil foi encaminhado para a Justiça e para o Ministério Público — sem apontar responsáveis. A promotoria afirmou, em nota, que pediu a devolução dos autos para delegacia para: “cumprimento de diligências pendentes e necessárias para melhor análise do feito”. Não detalhou, contudo, quais são as diligências, alegando que o processo é sigiloso.



Um fator que atrapalhou as investigações, segundo relatos de policiais ouvidos de forma reservada pela Repórter Brasil, é que os fazendeiros e empresários da região são bem relacionados com deputados e senadores do Pará, principalmente os que integram a bancada ruralista, além de terem interlocução com o alto escalão do governo federal. Outro fator que também contribuiu para o atraso nas investigações é um racha entre os policiais civis e federais no Pará.

Disputa entre policiais e jogo de interesses



A briga começou quando três policiais federais foram presos por policiais civis e militares em Novo Progresso – e chegaram a passar uma noite na delegacia até serem devidamente identificados –, em novembro de 2018. A prisão provocou o afastamento de um delegado da Polícia Civil de Novo Progresso.



A disputa foi acirrada quando o delegado da Polícia Civil, Vicente Gomes, chefe da Superintendência da Polícia Civil do Tapajós, determinou que a delegacia de Novo Progresso não repassasse à Polícia Federal os depoimentos que haviam sido tomados na investigação do ‘Dia do Fogo’.



Gomes e outras autoridades da região fazem parte de um dos grupos de WhatsApp em que o ‘Dia do Fogo’ teria sido previamente combinado, chamado “Jornal A Voz da Verdade”, com 256 pessoas. Os detalhes do ataque incendiário, contudo, foram costurados em um grupo menor, chamado “Sertão”, com 70 integrantes, sem a presença do policial, conforme revelou a Repórter Brasil. À época da publicação da reportagem, Gomes afirmou que não iria comentar.



As investigações referentes ao “Dia do Fogo” também revelaram um descompasso entre as delegacias da Polícia Civil de Novo Progresso e de Castelo dos Sonhos (distrito de Altamira próximo a Novo Progresso). Enquanto os investigadores da delegacia de Novo Progresso tomaram depoimentos de fazendeiros e empresários influentes da região, o delegado de Castelo dos Sonhos prendeu três trabalhadores rurais sem-terra com a alegação de que eles eram suspeitos de serem os responsáveis pelo ataque incendiário e sincronizado na floresta.



Os três sem-terra ficaram 50 dias presos e foram soltos por determinação judicial após a reportagem questionar os motivos da detenção. Uma das presas denunciava a presença de madeireiros clandestinos no assentamento em que viviam. “Quando os policiais chegaram na minha casa, pensei que eles vieram para prender os madeireiros, mas me prenderam”, contou para Repórter Brasil, em reportagem publicada em outubro de 2019.

Discurso pró-destruição



Mesmo após o ‘Dia do Fogo’ ter aumentado em 196% o número de focos de incêndio na Amazônia em agosto de 2019, a destruição da floresta seguiu inalterada na cidade de Novo Progresso (Foto: Fernando Martinho/Repórter Brasil)

A região afetada pelo “Dia do Fogo” envolveu territórios das cidades de Novo Progresso, Altamira, São Félix do Xingu e Itaituba. Naquele final de semana, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) detectaram 431 focos de incêndio nas áreas das quatro cidades, o que representou 39% dos 3.026 focos de incêndio registrados em todo o Brasil no final de semana. As áreas mais atingidas foram a Floresta Nacional do Jamanxim e a Reserva Biológica Nascentes Serra do Cachimbo.

O acordo entre fazendeiros e madeireiros que resultou no ‘Dia do Fogo’ foi revelado em 5 de agosto de 2019 pelo jornalista Adécio Piran, do site paraense Folha do Progresso. Após a publicação, Piran ficou fora da cidade por dois meses por conta das ameaças de morte que recebeu. Desde maio, Piran é o Secretário de Meio Ambiente da prefeitura de Novo Progresso.



Nas últimas décadas o país havia conseguido reduzir a área desmatada durante o período seco para cerca de 5 mil quilômetros quadrados na Amazônia. No último ciclo (entre agosto de 2018 e julho de 2019) a área destruída foi de 10 mil quilômetros quadrados. A previsão, segundo a diretora de Ciência do Ipam, Ane Alencar, é que entre agosto de 2019 e julho deste ano, a área destruída chegue a 15 mil quilômetros quadrados, de acordo com dados do Ipam. “É um reflexo da sensação de impunidade que estamos vivendo nesse governo”, afirma.



Para ela, além da impunidade, outro fator que explica os sucessivos aumentos na destruição da Amazônia é que os criminosos que queimam e desmatam a Amazônia passaram a ser estimulados por discurso e atos que incentivam a destruição — fortalecidos desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).