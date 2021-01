Donato Gomes da Silva já perdeu a conta das vezes em que repetiu o mesmo trajeto. São 10 anos, afinal. Tem dias em que a esperança quer ir embora. “Como pai, fiz tudo o que tinha para fazer”. Mas ele insiste. “A gente acredita na justiça. A justiça é boa. Acredito porque tenho fé em Deus”.

No próximo mês, então, lá estará de novo, no Fórum de Eldorado dos Carajás, no Pará, pedindo informações sobre o processo que investiga o assassinato de seu filho. A resposta é sempre a mesma, em palavras diferentes. “Até agora eu não tive explicação de autoridade nenhuma. O que tá acontecendo que não anda?”. Donato sai sempre com o mesmo questionamento.

Wagner, seu filho, é um dos casos de assassinato impune que, a cada ano, se acumula pelo Brasil. De Norte a Sul, a violência no campo é incentivada por um sistema policial e judicial que não pune os culpados. Mesmo após mais de uma década dos crimes, famílias como a de Donato esperam conclusões que não têm previsão de sair.

Dos 1.496 casos de violência no campo ocorridos entre 1985 e 2018, apenas 120 – ou 8 % – haviam sido julgados até 2018, segundo levantamento da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Nestes 34 anos analisados pela CPT, pelo menos 1.973 pessoas foram assassinadas em conflitos rurais.

“A impunidade é uma prova de que o crime compensa”. A fala de José Batista Afonso, advogado da CPT, sintetiza o quão danosa é a ausência da justiça. “Aqueles que estão por trás dos crimes vão continuar adotando essa prática, vão continuar querendo resolver na base da violência qualquer problema que esteja atrapalhando seus interesses”, complementa. O ciclo, então, não cessa. “A violência é uma tônica dominante porque a impunidade também é”, salienta Marco Mitidiero, professor da Universidade Federal da Paraíba e um dos maiores especialistas na questão fundiária brasileira.

A Repórter Brasil investigou cinco crimes – com sete vítimas – ocorridos em 2009 em diferentes regiões do Brasil para entender se, com o passar dos anos, os inquéritos policiais e os processos judiciais tendem a ter maiores índices de conclusão. Isso porque o especial Cova Medida faz um mergulho em todos os 31 assassinatos ocorridos no campo no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro – e constata que apenas um deles foi concluído: o caso de um indígena no Amapá que, segundo o Ministério Público Federal, morreu afogado – versão que a família contesta, já que foram encontradas lesões no corpo da vítima.

O problema parece não estar ligado ao fator tempo. A impunidade se repete tanto em crimes mais recentes quanto nos mais antigos e sinaliza que não se trata de uma questão territorial, apesar de a maior parte dos casos de violência estarem concentrados nos Estados da Amazônia Legal. Os padrões que culminam na falta de responsabilização dos culpados se repetem, em jurisdições diversas.

Das cinco execuções ocorridas há mais de uma década, apenas um caso foi “encerrado” – com a condenação de um policial militar a 12 anos de prisão. O policial, porém, foi condenado em agosto de 2020 e continuou recebendo salário bruto de R$ 10.874,54 mil da Polícia Militar do Rio Grande do Sul até novembro. Foi preso em 19 de janeiro após questionamentos da Repórter Brasil e 11 anos depois do crime.

‘Boa parte do problema está justamente na investigação criminal’, analisa Pedro Martins, assessor da ONG Terra de Direitos

Em três dos episódios, os processos ainda tramitam na Justiça. Os réus – filhos de fazendeiros, capatazes de fazendeiros, seguranças armados contratados por um fazendeiro e até um ex-candidato a prefeito – continuam soltos. A demora para o julgamento é tanta que um desses réus morreu.

E há ainda um caso, ocorrido em Rondônia, em que a Polícia Civil sequer finalizou o seu inquérito, mesmo passados 11 anos. A morosidade foi tanta que a então procuradora-geral da República Raquel Dodge pediu, em 2019, a federalização das investigações, argumentando “a suspeita do envolvimento de agentes locais de segurança pública [no crime]” e a suspeita de irregularidades no inquérito, conforme consta no pedido, que ainda aguarda decisão no Superior Tribunal de Justiça.

Ou seja, mais do que o fator tempo, o problema da morosidade e da impunidade parecem estar enraizados em outras questões – mais complexas e mais profundas.

Dois pesos, duas medidas