Repórter Brasil lança concurso de duas bolsas de R$ 5 mil para reportagens sobre quem financia o desmatamento

Interessados devem participar da live de apresentação da plataforma Florestas e Finanças, no dia 11/05, e inscrever suas pautas no formulário on-line até 20/05

Em 2020, em meio à pandemia de Covid-19, o desmatamento na Amazônia foi o maior dos últimos dez anos, com um aumento de 30% em comparação a 2019, como revelou o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), às vésperas da Cúpula do Clima. A floresta perdeu 8.058 km² de área verde só entre janeiro e dezembro do ano passado, com destaque para o estado do Pará (42%). O levantamento também mostrou que o desmatamento no primeiro trimestre de 2021 foi recorde para o período na última década.

Foto: Fernando Martinho/Repórter Brasil

Nesse contexto, a Repórter Brasil lança um concurso para oferecer duas bolsas de R$ 5.000,00 para a realização de reportagens sobre quem financia o desmatamento. As bolsas se destinam a jornalistas e estudantes de jornalismo em todo o país que se interessem pelo tema e queiram investigar mais a fundo sobre o papel de bancos e investidores para aumentar esse problema que preocupa o mundo todo.

A Repórter Brasil integra a coalizão internacional Florestas e Finanças, iniciativa que reúne organizações de campanha e pesquisa que buscam alcançar maior transparência no setor financeiro e em políticas, sistemas e regulamentações que, em última análise, evitem que as instituições financeiras apoiem os tipos de abusos ambientais e sociais que são bastante comuns nas operações de muitos clientes do setor de risco florestal.

A plataforma da coalizão Florestas e Finanças oferece um banco de dados valioso para descobrir a ligação entre grandes bancos, investidores e empresas com risco de desmatamento, que pode ser utilizado na realização de reportagens sobre o tema. Ele fornece informações sobre os financiadores de mais de 300 empresas diretamente envolvidas nas cadeias de abastecimento de carne bovina, soja, óleo de palma, papel e celulose, borracha e madeira, cujas operações afetam as florestas tropicais naturais no Sudeste Asiático, África Central e Ocidental e no Brasil. Também apresenta estudos de caso que envolvem desmatamento e violações de direitos humanos vinculados a investimentos e financiamentos bancários.

Em 2020, por exemplo, a Repórter Brasil publicou duas reportagens com dados da plataforma: uma delas revelou que a maior gestora de investimentos do mundo anunciou política contra o aquecimento global, mas ignorou investimentos na pecuária e na JBS e a outra explicou como a Morgan Stanley está ligada ao desmatamento na Amazônia.

O concurso de bolsas busca contribuir para difundir o conhecimento dessa ferramenta, estimular a pesquisa em seu banco de dados e mostrar sua importância para a questão ambiental.

Inscrições

As pautas propostas por jornalistas ou estudantes de jornalismo para a produção de reportagens sobre quem financia o desmatamento devem necessariamente utilizar o banco de dados da plataforma Florestas e Finanças.

Os interessados devem participar da live de apresentação da plataforma e de lançamento do concurso de bolsas para reportagens, que será realizada no Instagram da Repórter Brasil, no dia 11/05 (terça-feira), das 18h às 19h30.

Depois do evento, as inscrições devem ser feitas até o dia 20 de maio de 2021, por meio deste formulário on-line. As pautas inscritas devem conter as informações de contato dos participantes, minibio (com experiência acadêmica e profissional), links para reportagens anteriores, uma referência profissional com telefone de contato, e a proposta de pauta detalhada, com contexto, abordagem, perguntas norteadoras, possíveis fontes, cronograma e plano de trabalho.

A Comissão Julgadora, formada por representantes da Repórter Brasil e da coalizão Florestas e Finanças, levará em conta o alinhamento da pauta com a proposta da bolsa, incluindo a utilização do banco de dados da plataforma, a qualidade da pré-apuração, a originalidade e relevância jornalística, entre outros fatores.

Premiação

Os vencedores serão anunciados no dia 10/06 no site da Repórter Brasil e comunicados por e-mail. Todo o processo de apuração e elaboração das reportagens será acompanhado pela equipe da Repórter Brasil. Desde que cumpram os critérios de qualidade da organização, as reportagens geradas pelas propostas vencedoras serão publicadas no site da Repórter Brasil.

Leia o regulamento do concurso. E inscreva-se neste formulário on-line.

Em caso de dúvidas, escreva para [email protected]